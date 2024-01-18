«Спартак» — «Авангард». Илья Муромец всех победит? Вряд ли!

19 января состоится матч «Спартак» — «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.35. Шансы омичей оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Авангард» 19 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» — «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.68. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 5.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард» (19.01.2024)

Набрал полную силу регулярный сезон КХЛ, поэтому большинство команд уже задумываются о своём положении в таблице всерьёз. 19 января в одном из матчей «Спартак» на арене «Мегаспорт» будет принимать «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 69 очков. Они отстают от лидирующего «Локомотива» всего на три очка. У подопечных Жамнова есть хорошие шансы вернуться на первую строчку, несмотря на слабые выступления в последних матчах.

Всего в текущем сезоне «гладиаторы» одержали победы в 31 из 53 встреч, забросили 182 шайбы, а пропустили 150. «Спартак» остаётся самой атакующей и результативной командой в КХЛ. Лучше всего красно-белые выступают на домашней арене. Они выиграли 18 из 25 матчей на своём льду – лучший показатель на Западе.

Подопечные Жамнова после столь агрессивной игры попали в чёрную полосу и потерпели шесть поражений подряд. За это время они уступили «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), московскому «Динамо» (2:3 ОТ), минскому «Динамо» (1:3), СКА (2:5) и «Металлургу» (2:6). Прервать серию неудачных выступлений красно-белые смогли в минувшем матче.

«Спартак» обыграл «Витязь» со счётом 2:1. Причём эта победа стала волевой. Мощную атаку подопечных Жамнова пока хвалить не хочется, ведь в шести последних встречах «гладиаторы» не забрасывают больше двух шайб. Николай Голдобин уже пропустил вперёд Никиту Гусева в списке лучших бомбардиров. Пора бы тренеру встряхнуть лидеров.

Илья Ковальчук рассказал, что чувствует себя лучше с каждым очередным матчем. Он также добавил, что есть запас, куда прибавлять. А вот бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сказал, что лозунг «Илья Муромец всех победит» себя не оправдал на деле. Он считает, что пока ветеран не играет с той самоотдачей, которую от него ожидали, но ему нужно дать время.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 73 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» всего лишь на одно очко. Омичи выиграли 35 из 51 матча в текущем сезоне, забросили 152 шайбы, а пропустили 128. Команда набрала отличный ход и может занять первую строчку, ведь имеет две игры в запасе.

«Ястребы» одержали победы в шести последних встречах. Они обыграли «Ладу» (5:3), «Адмирал» (2:1 ОТ и 2:1), «Амур» (3:2 и 3:1) и ЦСКА (4:1). Примечательно, как смело действует главный тренер Михаил Кравец. Несмотря на тяжёлое дальневосточное турне, в матче с «Амуром» он предоставил отдых своей звёздной тройке нападения. Однако команда всё равно выиграла.

Это помогло в игре с ЦСКА, который был очень мотивирован. «Авангард» взял контроль над игрой уже в первом периоде, забросив три безответные шайбы. Рид Буше отдал голевую передачу и установил новый клубный рекорд по количеству набранных в одном сезоне очков – 62 (35+27).

Однако есть и негативные новости. Травму получил Владимир Ткачёв, но, как утверждает тренер, вскоре должен выйти на лёд. Его место в игре с армейцами занял Мартынов и отметился заброшенной шайбой.

Между Буше и Голдобиным разница всего в два очка. Да и в целом, встречаются две очень результативные команды и звенья. В текущем сезоне это будет первая очная встреча клубов, поэтому предугадать победителя будет сложно. Но от таких команд можно ожидать яркого хоккея и большого количества голов. Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Авангард» 19 января 2024 года

Впервые в этом сезоне болельщики смогут наблюдать за очной встречей этих клубов. «Спартак» и «Авангард» показывают очень результативный хоккей на протяжении сезона, их лучшие нападающие находятся в топ-10 бомбардиров КХЛ. И не будем забывать, что Ковальчук становился обладателем Кубка Гагарина вместе с «ястребами». От такой встречи хочется ждать искры. Предлагаем поставить на голы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.