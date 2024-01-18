«Интер» — «Лацио». Индзаги подготовится лучше Моуринью

Симоне не повторит ошибок португальского специалиста. Он попробует выиграть пятый Суперкубок Италии в карьере.

19 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех римлян оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» 19 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Лацио» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» (19.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также 20 туров Серии А. На 19 января запланирован полуфинальный матч Суперкубка страны. На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде померяются силами «Интер» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Интер» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В 20 встречах в первенстве он уступил только «Сассуоло» (1:2). Также подопечные Симоне Индзаги досадно потеряли очки в матчах с пребывавшей на подъёме «Болоньей» (2:2), идущим на втором месте «Ювентусом» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Разгромив в матче последнего тура «Монцу» (5:1), «Интер» стал первым клубом, который выиграл у всех остальных 67 команд, которые когда-либо принимали участие в Серии А. Миланцы демонстрируют просто восхитительный комбинационный доминирующий футбол и регулярно радуют болельщиков результативностью.

В 20 играх в чемпионате Италии «змеи» пропустили только 10 мячей, а забили 49. 18 из них записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. Также он отдал две результативные передачи. Аргентинец возглавляет список лучших бомбардиров первенства. Он пребывает в прекрасном тонусе.

Единственный минус — стараний Мартинеса «змеям» оказалось недостаточно для того, чтобы пробраться в 1/4 финала Кубка Италии. На предыдущей стадии подопечные Индзаги обидно уступили «Болонье» (1:2 ДВ). Пожалуй, тренер выпустил слишком экспериментальный состав.

Индзаги оставил в запасе Хакана Чалханоглу и Яна Зоммера, а также лишь в концовке выпустил Маркуса Тюрама, Генриха Мхитаряна, Николо Бареллу и Федерико Димарко. В предстоящем матче специалист наверняка будет использовать гораздо более близкий к основному состав.

«Лацио», в свою очередь, выдал крайне неудачный старт сезона. Ощутимо отразился на нём уход некоторых лидеров летом. Тем не менее благодаря стараниям Маурицио Сарри римляне со временем адаптировались к новым вводным и поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы Серии А — на пятую строчку.

Впрочем, небесно-бело-голубым определённо есть куда прибавлять. В последних 10 турах в чемпионате Италии они победили только располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды — «Кальяри» (1:0), «Эмполи» (2:0), «Фрозиноне» (3:1), «Удинезе» (2:1) и «Лечче» (1:0).

Также «орлы» сыграли вничью с «Ромой» (0:0) и «Вероной» (1:1). Уступили они «Салернитане» (1:2) и как раз «Интеру» (0:2). Ещё римляне не без труда на домашнем стадионе победили «Дженоа» (1:0) и «Рому» (1:0) в Кубке Италии. Таким образом, Сарри повторил необычное достижение Свен-Йорана Эрикссона.

Маурицио стал первым тренером со времён шведского специалиста, кому удалось победить «Рому» в четырёх из шести первых встреч. Сарри поставил «Лацио» очень компактную игру в обороне. В 28 встречах во всех турнирах его подопечные пропустили только 27 мячей, но и сами забили всего ничего — 33 гола.

Ведущие футболисты «орлов», в частности многолетний лидер Чиро Иммобиле, уже в возрасте и не так хороши, как раньше. Команда держится на крепости в защите и голкипере с русскими корнями Иване Проведеле. В 20 матчах в Серии А он совершил 56 сейвов. По итогам 2023 года вратарь был признан лучшим игроком клуба.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 2.12. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. В двух других бело-небесно-голубые одержали победы, но в обоих случаях они выступали на домашнем стадионе.

Стоит отметить, что у Симоне Индзаги трепетное отношение к Суперкубку Италии. В качестве тренера он четырежды выигрывал данный трофей — два раза с «Лацио» и столько же с «Интером». Весьма вероятно, по итогам сезона коллекция 47-летнего наставника пополнится ещё одним трофеем.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» 19 января 2024 года

«Интер» демонстрирует шикарный футбол, побеждает практически всех без разбору и очень много забивает. Его основообразующие игроки пребывают в отличном тонусе и делают результат. «Лацио» менее стабилен. Во встречах с сильными соперниками у него регулярно возникают проблемы в этом сезоне. История очных встреч и результаты на дистанции свидетельствуют в пользу уверенной победы «змей».

Ставка: «Интер» победит и тотал больше 1.5 мяча за 2.12.