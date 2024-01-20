«Бавария» — «Вердер». Гарри Кейну нужно прибавлять!

Англичанин забивает очень много, но для чемпионства нужно ещё больше!

21 января состоится матч 18-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.11. Успех бременцев оценён в 20.0. Ставки на ничью принимаются за 13.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 21 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Вердер» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.42. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Если не забьют — тоже коэффициент 1.90. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер» (21.01.2024)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Германии, а также 17 туров Бундеслиги. На 21 января запланированы две встречи 18-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Вердер». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Бавария» уже много лет является гегемоном Бундеслиги, но этот сезон команда может закончить без трофеев. Она уже вылетела из Кубка Германии, а также уступила в матче за Суперкубок страны «Лейпцигу» (0:3). В первенстве «красные» по-прежнему занимают вторую строчку.

Отставание от лидирующего «Байера» составляет четыре очка, но «фармацевты» провели на одну игру больше. Они до сих пор идут без поражений. Подопечные Томаса Тухеля в 17 турах сенсационно уступили с разгромным счётом франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5), а также сыграли вничью как раз с «Байером» и «Лейпцигом» (в обоих случаях 2:2).

За этот период времени мюнхенцы пропустили только 15 мячей, а забили 52 — больше всех. 22 из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Также он отдал пять голевых передач. Только в 2 из 17 игр в чемпионате Германии англичанин не сумел отметиться результативными действиями.

Кейн побил несколько рекордов результативности и помог «Баварии» выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. В шести встречах Гарри забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Форвард пребывает в шикарном тонусе и регулярно делает результат.

Подопечным Томаса Тухеля остаётся только сохранять набранный темп, надеяться на то, что «Байер» потеряет очки, а также готовиться к выездной очной встрече с ним. Примечательно, что до матча осталось меньше месяца. Мюнхенцы должны подойти к нему в наилучшем тонусе.

«Вердер», в свою очередь, занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. К счастью для него, отрыв от располагающегося в зоне вылета «Кёльна» довольно большой — шесть очков. Вполне вероятно, что сезон зелёно-белые закончат в середняках. На последнем отрезке они заметно прибавили.

В последних 10 турах в Бундеслиге «музыканты» уступили только дортмундской «Боруссии» (0:1), «Байеру» (0:3) и «Штутгарту» (0:2). Вничью они сыграли с «Вольфсбургом», франкфуртским «Айнтрахтом», мёнхенгладбахской «Боруссией» (во всех трёх случаях 2:2), «Лейпцигом» (1:1) и «Бохумом» (1:1).

Победили подопечные Оле Вернера «Унион» (2:0) и «Аугсбург» (2:0). Да, бо́льшую часть очков они набрали во встречах с андердогами, но важно другое. Бросается в глаза, что зелёно-белые стали на порядок реже пропускать. В этих 10 турах они пропустили только 14 мячей.

Благоприятно отразилось на «Вердере» решение Оле Вернера сделать основным голкипером Михаэля Цеттерера. За этот период времени он совершил 29 сейвов. Вопрос только в том, хватит ли команде из Бремена стараний вратаря и крепости в защите для того, чтобы избежать большого количества пропущенных мячей в грядущем матче.

Предлагаем сделать ставку на то, что сыграет П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.94. Шесть из девяти последних очных встреч в чемпионате Германии закончились именно так. Также была одна ничья — 1:1. В двух других случаях мюнхенцы выиграли с крупным счётом — дважды 6:1.

В последних 17 матчах во всех официальных турнирах подопечным Томаса Тухеля только один раз удалось забить больше четырёх мячей за матч — в игре с замыкающим турнирную таблицу «Дармштадтом» (8:0). И то на руку мюнхенцам сыграло то, что соперник схлопотал два удаления. Они эффектно воспользовались численным преимуществом.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 21 января 2024 года

«Бавария» побеждает всех без разбору и очень много забивает. Однако для того, чтобы выиграть трофеи, ей, похоже, ещё нужно прибавлять. «Вердер» — явный аутсайдер, но в последнее время он стал редко пропускать. История очных встреч и показатели свидетельствуют в пользу не слишком результативной победы мюнхенцев.

Ставка: «Бавария» победит и тотал меньше 4.5 мяча за 1.94.