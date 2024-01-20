Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев. Россиянин проучит англичанина

В ночь с 20 на 21 января в Торонто на «Скоушабэнк-Арене» состоится турнир UFC 297. В одном из его поединков Арнольд Аллен подерётся с Мовсаром Евлоевым. Начало боя – не ранее 3:30 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев

Эксперты считают фаворитом россиянина и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.40. Шансы англичанина оценили в 3.05. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.24, а тотал меньше 2.5 раунда – в 3.85.

Анализ и прогноз на бой Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев (21.01.2024)

Арнольд Аллен казался непобедимым, пока Макс Холлоуэй не показал ему, что он не так идеален. Теперь англичанину придётся сосредоточиться на одном из самых сильных грэпплеров дивизиона — Мовсаре Евлоеве.

В своих 11 боях Аллен показал 76% защиты от тейкдаунов, а учитывая то, насколько атлетичным стало его тело, Евлоеву будет очень сложно его повалить. Англичанин также является очень сильным борцом, но в этом поединке ему следует опасаться грэпплинга с Евлоевым. Тем не менее он превосходит соперника в стойке, и если бой пройдёт на дистанции, то именно Арнольд должен наносить более тяжёлые удары.

Мы видели, как Аллен немного потускнел во время своего последнего боя с Холлоуэем, но это был пятираундовый поединок, и оба парня поддерживали высокий темп на протяжении всего поединка. Арнольд также получил приличный урон, но блестяще прошёл свою первую проверку на прочность и показал, что его сложно побеждать.

Будет интересно посмотреть, как он будет беречь свой бензобак, ведь Евлоев постоянно гоняется за тейкдаунами. Англичанину могут помочь борьба в клинче и попытки измотать россиянина вдоль клетки.

Мовсар является загадкой в полулёгком весе, и ни один боец не смог одержать победу над его дикой борьбой. Он действует в стиле Хабиба и делает огромную работу по контролю запястий своих соперников, прижимая их к полу. Затем Евлоев контролирует ноги и медленно пробирается в маунт или захватывает их спину.

Он очень ловок в борьбе, и, хотя его количество тейкдаунов составляет всего 50%, он проводит чуть меньше пяти за бой и лучше всего контролирует соперников в партере. Три последних боя Евлоева завершились решением судей, поэтому он очень вынослив. В этом бою россиянин, безусловно, будет иметь преимущество в грэпплинге. К тому же он является непобеждённым бойцом.

О Мовсаре Евлоеве говорят, что он не очень интересный боец, из-за его борьбы. Хотя его стиль приносит стабильные результаты, благодаря которым он остаётся непобеждённым. Нет никаких сомнений в том, что он по праву выходит из своих боёв явным победителем.

Пусть у нет силы в ударной технике, но в партере он наводит ужас и лучше всех умеет сводить на нет любые атаки соперников. Если в этом поединке ему удастся строго придерживаться своего плана, то бой должен закончиться так же, как и его последние поединки.

Это будет очень конкурентная схватка, и вопрос будет заключаться в том, кто из бойцов сможет навязать свой стиль другому. Если Мовсару удастся удачно проводить тейкдауны на протяжении всего боя, то он должен одержать ещё одну победу решением. Наверняка Аллена сбило с толку поражение Холлоуэю. Мы считаем, что выиграет Евлоев единогласным решением судей за 2.13.

Ставка: победа Евлоева единогласным решением судей за 2.13.