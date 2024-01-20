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Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев, прогноз на бой UFC 21 января 2024 года, коэффициенты, прямая трансляция

Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев. Россиянин проучит англичанина
Максим Ермаков
Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев: прогноз на бой UFC
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Как и Хабиб, он остаётся непобеждённым.

В ночь с 20 на 21 января в Торонто на «Скоушабэнк-Арене» состоится турнир UFC 297. В одном из его поединков Арнольд Аллен подерётся с Мовсаром Евлоевым. Начало боя – не ранее 3:30 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев

Эксперты считают фаворитом россиянина и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.40. Шансы англичанина оценили в 3.05. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.24, а тотал меньше 2.5 раунда – в 3.85.

Анализ и прогноз на бой Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев (21.01.2024)

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Арнольд Аллен - Мовсар Евлоев
21 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Арнольд Аллен
Не началось
Мовсар Евлоев

Арнольд Аллен казался непобедимым, пока Макс Холлоуэй не показал ему, что он не так идеален. Теперь англичанину придётся сосредоточиться на одном из самых сильных грэпплеров дивизиона — Мовсаре Евлоеве.

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В своих 11 боях Аллен показал 76% защиты от тейкдаунов, а учитывая то, насколько атлетичным стало его тело, Евлоеву будет очень сложно его повалить. Англичанин также является очень сильным борцом, но в этом поединке ему следует опасаться грэпплинга с Евлоевым. Тем не менее он превосходит соперника в стойке, и если бой пройдёт на дистанции, то именно Арнольд должен наносить более тяжёлые удары.

Мы видели, как Аллен немного потускнел во время своего последнего боя с Холлоуэем, но это был пятираундовый поединок, и оба парня поддерживали высокий темп на протяжении всего поединка. Арнольд также получил приличный урон, но блестяще прошёл свою первую проверку на прочность и показал, что его сложно побеждать.

Будет интересно посмотреть, как он будет беречь свой бензобак, ведь Евлоев постоянно гоняется за тейкдаунами. Англичанину могут помочь борьба в клинче и попытки измотать россиянина вдоль клетки.

Мовсар является загадкой в полулёгком весе, и ни один боец не смог одержать победу над его дикой борьбой. Он действует в стиле Хабиба и делает огромную работу по контролю запястий своих соперников, прижимая их к полу. Затем Евлоев контролирует ноги и медленно пробирается в маунт или захватывает их спину.

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Он очень ловок в борьбе, и, хотя его количество тейкдаунов составляет всего 50%, он проводит чуть меньше пяти за бой и лучше всего контролирует соперников в партере. Три последних боя Евлоева завершились решением судей, поэтому он очень вынослив. В этом бою россиянин, безусловно, будет иметь преимущество в грэпплинге. К тому же он является непобеждённым бойцом.

О Мовсаре Евлоеве говорят, что он не очень интересный боец, из-за его борьбы. Хотя его стиль приносит стабильные результаты, благодаря которым он остаётся непобеждённым. Нет никаких сомнений в том, что он по праву выходит из своих боёв явным победителем.

Пусть у нет силы в ударной технике, но в партере он наводит ужас и лучше всех умеет сводить на нет любые атаки соперников. Если в этом поединке ему удастся строго придерживаться своего плана, то бой должен закончиться так же, как и его последние поединки.

Это будет очень конкурентная схватка, и вопрос будет заключаться в том, кто из бойцов сможет навязать свой стиль другому. Если Мовсару удастся удачно проводить тейкдауны на протяжении всего боя, то он должен одержать ещё одну победу решением. Наверняка Аллена сбило с толку поражение Холлоуэю. Мы считаем, что выиграет Евлоев единогласным решением судей за 2.13.

Ставка: победа Евлоева единогласным решением судей за 2.13.

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