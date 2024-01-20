«Бетис» — «Барселона». Левандовскому нужна замена!

21 января состоится матч 21-го тура Примеры «Бетис» — «Барселона». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.89. Шансы зелёно-белых оцениваются в 4.40. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Примеры «Бетис» — «Барселона» 21 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Бетис» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Примеры «Бетис» — «Барселона» (21.01.2024)

Игра 21-го тура Примеры «Бетис» — «Барселона» начнётся 21 января на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

Зелёно-белые в минувшем матче в Примере победили дома «Гранаду» (1:0). Они полностью владели преимуществом, хорошо контролировали мяч и нанесли 23 удара. До конца второго тайма соперник надёжно оборонялся, но на 76-й минуте слово взял лидер атак «Бетиса» — Иско. Полузащитник с передачи Марка Рока забил победный гол.

Иско минувшим летом оказался не нужен мадридскому «Реалу», а Мануэль Пеллегрини сумел органично вписать креативного хавбека в свою тактическую схему. Испанец доказал, что он игрок высокого класса, и быстро стал лидером нападения зелёно-белых, забив три гола и сделав столько же результативных передач в этом сезоне в первенстве.

«Бетис» забил всего 22 мяча в этом розыгрыше Ла Лиги, но за счёт крепкой защиты стабильно набирает очки. Мануэль Пеллегрини с довольно скромным составом претендует на место в еврокубках и вышел в плей-офф Лиги конференций. Поможет команде новый спортивный директор Хавьер Рибалта, который в декабре претендовал на аналогичный пост в «Спартаке».

Зелёно-белые неплохо проводят этот сезон в чемпионате Испании. Команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко в 20 матчах. Клуб выиграл семь встреч и 10 завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Бетис» провёл 10 игр, в которых одержал шесть побед.

В последних пяти встречах в Примере подопечные Мануэля Пеллегрини выступили нестабильно. Они победили «Гранаду» (1:0), завершили вничью матчи с мадридским «Реалом» (1:1), «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Жироной» (1:1), а «Сельте» (1:2) уступили.

«Барселона» в минувшем туре Примеры на выезде обыграла «Лас-Пальмас» (2:1). Каталонцы пропустили уже на 12-й минуте и лишь в начале второго тайма восстановили паритет. Долгое время сине-гранатовые расшатывали защиту соперника, но только в дополнительное время Илкай Гюндоган с пенальти забил победный гол.

Подопечные Хави неплохо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Клуб победил мадридский «Атлетико» (1:0), «Альмерию» (3:2) и «Лас-Пальмас» (2:1), завершил вничью игру с «Валенсией» (1:1), а уступил в матче с «Жироной» (2:4).

«Барселона» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 41 очко в 19 встречах. Сине-гранатовые на выезде провели девять матчей и одержали четыре победы.

Ходят слухи о скором увольнении Хави. Тренера винят за поражение в «эль класико» в финале Суперкубка Испании (1:4) и отставание от занимающей первую строчку «Жироны» на восемь очков. Но у наставника каталонцев есть оправдание: большое количество травмированных и плохая форма Роберта Левандовского.

Подопечные Мануэля Пеллегрини играют уверенно. Они в текущем розыгрыше Примеры дома никому не уступили, кроме того, пропустили всего четыре мяча. «Барселона» далека от оптимальной формы и вряд ли сумеет обыграть зелёно-белых. Рассмотрим ставку на то, что «Бетис» не проиграет и тотал будет меньше 4.5 мяча, за коэффициент 2.26.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Бетис» — «Барселона» 21 января 2024 года

«Бетис» дома играет отлично и мало пропускает. У «Барселоны» возникли проблемы с позиционным нападением в связи с плохой формой Роберта Левандовского. Хави находится под давлением, и его нервозность может негативно отразиться на команде.

Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 2.26.