«Челси» — «Мидлсбро». Маурисио Почеттино в деле

Впервые с сезона-2021/2022 «аристократы» выиграли четыре домашние игры в АПЛ подряд. Удастся ли им победить подопечных Кэррика?

23 января состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.30. Успех «смогги» оценён в 9.20. Ставки на ничью в основное время принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Челси» — «Мидлсбро» 23 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Мидлсбро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Мидлсбро» (23.01.2024)

Позади матчи 21-го тура АПЛ, а также первые полуфинальные встречи 1/2 финала Кубка лиги Англии. 23 января состоится одна ответная игра, в которой на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне местный «Челси» примет «Мидлсбро». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче «Мидлсбро» одержал победу, со счётом 1:0. Однако результат трудно назвать закономерным. «Челси» смотрелся на порядок лучше. Он создал намного больше моментов и вполне мог выиграть. «Аристократов» подвела реализация. Больше прочих возможностей отличиться упустил Коул Палмер.

Впрочем, уже в следующей игре с «Фулхэмом» (1:0) Палмер исправился, реализовав 11-метровый удар. Обыграв «дачников», «аристократы» продлили победную серию в чемпионате Англии на «Стэмфорд Бридж» до четырёх матчей. В последний раз подобное им удавалось ещё при Романе Абрамовиче.

Постепенно «синие» становятся такими, какими мы привыкли их видеть. И всё благодаря Маурисио Почеттино, сумевшему поставить команде качественный командный футбол, построенный на контроле мяча и высокой интенсивности. Как итог, заметно снизилось количество брака и поражений.

Добавляет позитива то, что отправились от травм и приняли участие в матче с «Фулхэмом» несколько важных игроков «аристократов» — Карни Чуквуэмека и Бенджамин Чилуэлл. Глубина состава стала чуть больше, и у Почеттино появилась возможность повысить конкуренцию за место в основе. К слову, игра с «Фулхэмом» стала второй подряд в АПЛ, в которой Михаил Мудрик остался в запасе.

В выступлениях украинца по-прежнему нет стабильности. Он стал главным героем матча 1/4 финала Кубка лиги Англии с «Ньюкаслом» (1:1, по пенальти 4:2), но крайне неудовлетворительно выступил в первой встрече с «Мидлсбро». Вполне вероятно, Почеттино предоставит полузащитнику игровое время в ответном матче. Посмотрим, сумеет ли Мудрик реабилитироваться.

Победа в первой игре наверняка придаст «Мидлсбро» дополнительную уверенность в собственных силах и мотивацию. На предыдущих стадиях Кубка лиги Англии клуб обыграл «Хаддерсфилд» (3:2), «Болтон» (3:1), «Брэдфорд» (2:0), «Эксетер» (3:2) и «Порт Вейт» (3:0).

«Смогги» достигли заметного прогресса после назначения на должность главного тренера бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Минувший сезон они закончили в зоне плей-офф за выход в АПЛ, но в полуфинале обидно уступили «Ковентри» (0:0 и 0:1).

Текущий сезон Чемпионшипа складывается для «Мидлсбро» ненамного хуже. Подопечные Кэррика занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, но отставание от располагающегося в зоне плей-офф за выход в АПЛ «Ковентри» сравнительно небольшое — три очка.

В последних 22 турах во втором по силе дивизионе Англии «смогги» потерпели семь поражений и три раза сыграли вничью. За этот период времени они пропустили только 28 мячей, а забили 38. Сдаётся, подопечные Каррика как минимум навяжут «Челси» борьбу в предстоящей встрече.

Предлагаем сделать ставку на то, что «аристократы» не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.98. Интересно, что в качестве тренера Кэррик ещё ни разу не проигрывал «Челси». Сначала будучи временным наставником пребывавшего в чёрной полосе «МЮ» он сумел зацепиться за ничью, а теперь насолил и во главе «Мидлсбро».

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Мидлсбро» 23 января 2023 года

В победу «Челси» верится несколько больше. У него больше ресурсов, а также наблюдается подъём на последнем отрезке сезона. «Аристократы» стали реже пропускать и терять очки. Плюс у них немного улучшилась ситуация с травмами. С другой стороны, списывать со счетов процветающий при Кэррике «Мидлсбро», на наш взгляд, не стоит. Для выхода в финал турнира «смогги» достаточно не потерпеть поражение в грядущем матче. Скорее всего, они сыграют от обороны и постараются зацепиться за ничью. Много голов не ждём.

Ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.