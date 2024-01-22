«Нэшвилл» — «Флорида». Бобровский приложит все силы

Голкипер «пантер» докажет, что умеет играть гораздо лучше, чем в матче с «Миннесотой».

23 января состоится матч НХЛ «Нэшвилл» — «Флорида». Начало – в 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Пантерз» можно за 2.13, шансы «Предаторз» оценили коэффициентом 2.69. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Флорида» 23 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Нэшвилл» — «Флорида» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ставки на победу «Предаторз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.09. Если «Пантерз» выиграют матч, сыграет коэффициент 1.75.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз» (23.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 января 2024, вторник. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 23 января «Нэшвилл» сыграет с «Флоридой» на «Бриджстоун-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 4:00 мск.

В минувшей встрече «Предаторз» на выезде уступили «Аризоне» (2:3). Матч складывался по сценарию «койотов», которые владели инициативой и в середине первого периода открыли счёт. «Нэшвилл» активно давил на соперника, нанёс 32 броска, но восстановить паритет не удалось.

Россияне Денис Гурьянов и Яков Тренин продемонстрировали хороший настрой, но не отметились результативными действиями. 27-летний Тренин слабо проводит текущий сезон НХЛ. Он сыграл в 43 матчах, в которых забросил семь шайб и сделал две результативные передачи.

«Предаторз» реализовали только один из шести шансов в большинстве. В этом сезоне НХЛ спецбригада по реализации численного преимущества у клуба работает нестабильно (20,6%).

«Нэшвилл» неплохо провёл пять последних встреч. Кроме поражения от «Аризоны», клуб уступил «Вегасу» (1:4), а обыграл «Даллас» (6:3), «Айлендерс» (3:1) и «Лос-Анджелес» (2:1). У «Предаторз» в активе 51 очко, набранное в 46 матчах. Клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Хищники» в текущем сезоне слабо играют в обороне. Команда пропускает в среднем за матч 3,09 шайбы. Есть претензии к действиям бригады голкиперов. Например, по проценту отражённых бросков финны Юусе Сарос и Кевин Ланкинен уступают вратарю «Пантерз» Сергею Бобровскому.

Намного больше порядка в защитных построениях у «Флориды». Клуб пропускает по 2,64 шайбы в среднем за матч и входит в пятёрку лидеров лиги по этому показателю. Не более 27 бросков за игру позволяет нанести сопернику надёжная линия обороны «Пантерз».

Но в последней встрече с «Миннесотой» подопечные Пола Мориса уступили со счётом 4:6. Они действовали нервно и заработали много удалений, сломав план на игру. Соперник пять из шести шайб забросил в большинстве, хотя в целом по сезону «Флорида» неплохо нейтрализует численное преимущество (81,6%).

«Флорида» плохо провела последние пять матчей. Победа в игре с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ) стала единственной на этом отрезке. Уступил клуб «Нью-Джерси» (1:4), «Анахайму» (4:5 ОТ), «Детройту» (2:3 ОТ) и «Миннесоте» (4:6). «Пантерз» находятся на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 45 матчах 58 очков.

«Пантеры» хорошо выступают на выезде в этом сезоне и выиграли 14 из 23 встреч, пропустив при этом 54 шайбы. Командная игра у них сбалансирована, состав стабильный, поэтому небольшой кризис не должен затянуться. Учитывая системные ошибки подопечных Эндрю Брюнетта в защите, поставим на то, что «Флорида» не проиграет и тотал составит меньше 7.5 шайбы, за 2.11.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Флорида» 23 января 2024 года

Провал защиты «Флориды» в игре с «Миннесотой» не должен вводить в заблуждение, поскольку было много нарушений правил, что не характерно для этой команды. «Пантерз» отлично обороняются и сумеют не проиграть нестабильному «Нэшвиллу». Кроме того, они на выезде выиграли пять последних встреч.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 7.5 шайбы за 2.11.