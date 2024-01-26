«Спартак» — «Динамо» М. Цыплаков и Гусев пользуются успехом!

27 января состоится матч «Спартак» – «Динамо» М. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.18. Шансы красно-белых оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Динамо» М 27 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Динамо» М не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» М (27.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Прошло совсем немного времени после очного матча этих клубов, как им предстоит встретиться снова. 27 января «Спартак» на арене «Мегаспорт» будет играть с московским «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 72 очка. Они уже досрочно отобрались в плей-офф, но от лидирующего «Локомотива» их отделяет четыре очка. «Гладиаторы» в этом сезоне выиграли 32 из 56 встреч. По результативности они являются лучшими в КХЛ – 192 заброшенные шайбы. Но и пропускают много – 160.

«Спартак» стал допускать непростительное количество ошибок. Примечательно, что началось это с момента, как состав клуба пополнил ветеран Илья Ковальчук. Красно-белые проиграли 8 из 10 последних встреч. Они уступили «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), бело-голубым (2:3 ОТ), минскому «Динамо» (1:3), СКА (2:5), «Металлургу» (2:6), «Авангарду» (1:3) и «Ак Барсу» (3:4 Б).

Победили подопечные Алексея Жамнова на этом отрезке «Витязь» (2:1) и как раз в минувшем матче «Спартак» выиграл у московского «Динамо» с разгромным счётом 6:3. Преимущество команды было настолько велико, что две из шести своих шайб она забросила в меньшинстве. Больше остальных выделялся Максим Цыплаков, который оформил покер.

Нападающий рассказал, что кушает то же самое, что и его одноклубники, но вышел на другой уровень. Многие эксперты уже заговорили о том, что форварду пришло время ехать в НХЛ. 25-летний хоккеист за 54 игры забросил 29 шайб и отдал 12 результативных передач. Если верить информаторам, то им уже интересуются «Рейнджерс», «Торонто», «Бостон» и ещё несколько клубов.

На московское дерби с капитанской повязкой вышел Ковальчук. В 11 встречах этого сезона за красно-белых он набрал 5 (4+1) очков по системе «гол+пас». Николай Голдобин долгое время лидировал в гонке лучших бомбардиров КХЛ, но теперь отстаёт от Гусева уже на семь очков. На его счету 31 гол и 34 результативные передачи.

«Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Ровно столько же у лидирующего «Локомотива», но бело-голубые уступают по дополнительным показателям. Естественно, они тоже досрочно вышли в плей-офф, однако хотели бы выиграть конференцию.

Подопечные Алексея Кудашова одержали победы в 36 из 55 встреч, забросили 174 шайбы, а пропустили — 129. «Динамо» отлично выступает в гостевых матчах, выиграв 19 из 29. Вот только если у красно-белых наблюдается спад формы, то бело-голубые, наоборот, прибавили.

Команда победила в 7 из 10 последних матчей. «Динамо» обыграло «Куньлунь» (7:1 и 5:1), «Спартак» (3:2 ОТ), «Сочи» (5:1), ЦСКА (4:2), «Торпедо» (6:1) и минчан (4:1). Таким образом, в шести из семи встреч, завершившихся победами, бело-голубые забивали не меньше четырёх голов.

Уступили подопечные Кудашова «Локомотиву» (0:2), «Нефтехимику» (1:2) и как раз «Спартаку» (3:6). Гусев лидирует в гонке лучших бомбардиров, набрав 72 очка. Во многом это удаётся нападающему за счёт точных передач. На его счету уже 53 ассиста. Результативная серия хоккеиста составляет три игры. Стоит отметить, что Никита впервые вышел на лёд в роли капитана в минувшей встрече с «Куньлунем».

Нас ждёт ещё одно очень горячее московское дерби, в котором будет много голов, борьбы, моментов и искр. Жажда мести влечёт «Динамо», которое провело ужасную недавнюю игру со «Спартаком». Мы считаем, что Цыплаков задаст темп, а Гусев его подхватит. Наша ставка на то, что обе команды забьют больше 2.5 шайбы, за 3.60.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Динамо» М 27 января 2024 года

Конечно, у красно-белых было больше отдыха перед московским дерби, да и уверенность на их стороне, ведь они выиграли в последнем очном матче. Но никакая усталость не утихомирит тот кураж и мотивацию отомстить, которая есть у бело-голубых. В отличной форме Гусев, он уже почувствовал себя капитаном, наверняка это придаст ему заряд бодрости. Цыплаков стал центром обсуждения благодаря покеру в ворота «Динамо». Все предпосылки ведут к тому, что обе команды забросят больше 2.5 шайбы.

Ставка: обе забросят больше 2.5 шайбы за 3.60.