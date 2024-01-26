«Аталанта» — «Удинезе». Миранчук должен играть больше!

Россиянин очень здорово прибавил на последнем отрезке сезона. Гасперини просто обязан давать ему больше игровой практики.

27 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «богини» можно с коэффициентом 1.53. Успех «маленьких зебр» оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Удинезе» 27 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе» (27.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 21-го тура Серии А. 27 января состоятся три игры 22-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Джевисс» в городе Бергамо померяются силами «Аталанта» и «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В последних шести матчах в чемпионате Италии «Аталанта» уступила только «Болонье» (0:1). Также она сыграла вничью с «Ромой» (1:1). В обоих случаях потеряли очки подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде. Победили они «Милан» (3:2), «Салернитану» (4:1), «Лечче» (1:0) и «Фрозиноне» (5:0).

На последнем отрезке сезона в выступлениях многих футболистов «богини» наблюдается подъём. Особенно здорово прибавили Шарль Де Кетеларе и Алексей Миранчук. На двоих в последних шести встречах в Серии А они забили три мяча и отдали четыре результативные передачи.

В частности благодаря стараниям Миранчука и Де Кетеларе «Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии. На предыдущих стадиях турнира она победила «Сассуоло» (3:1) и «Милан» (2:1). Россиянин в игре с чёрно-зелёными отметился забитым мячом и результативной передачей, а бельгиец оформил дубль и отдал голевой пас.

В последнее время Гасперини стал больше доверять Миранчуку, но зачастую он всё равно выпускает россиянина на замену. Во встрече с «Фрозиноне» футболист вышел на поле только на 63-й минуте. Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш отметил, что если Алексей хочет развиваться, то ему нужно проводить больше времени на поле.

В грядущем матче Миранчук вполне может выйти в стартовом составе. В этот раз в соперниках у бергамасков нестабильный «Удинезе», располагающийся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии — на 16-й строчке. Отрыв от идущей в зоне вылета «Вероны» составляет всего лишь одно очко.

Смена наставника после неудачного старта сезона не сильно помогла «маленьким зебрам». В последних девяти турах под руководством Габриэле Чоффи они победили только «Болонью» (3:0), а также сыграли вничью с «Вероной» (3:3), «Сассуоло» (2:2), «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2).

Уступили чёрно-белые сначала «Роме» (1:3), а затем «Интеру» (0:4), «Лацио» (1:2) и «Милану» (2:3). Несмотря на старания Марко Сильвестри и Мадуки Окойе, за этот период времени «Удинезе» пропустил 20 мячей. Если бы не голкиперы, статистика и результаты были бы ещё хуже.

В Кубке Италии «маленькие зебры» не сумели пробраться даже дальше 1/16 финала. Они уступили «Кальяри» (1:2 д. вр.). Не в последнюю очередь поражения и большое количество пропущенных мячей связаны с отсутствием ведущих футболистов «Удинезе», в частности бывшего защитника ЦСКА Яки Бийола и Жерара Деулофеу, которые продолжают восстанавливаться после операций.

Поставить на то, что «Аталанта» как минимум не проиграет в предстоящем матче и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Примечательно, что ни 1 из 12 последних очных встреч «Удинезе» не выиграл. Ничьих при этом всего пять.

На последнем отрезке сезона команда из Бергамо часто и помногу забивает. Да и в целом с результативностью у неё в крайне редких случаях возникают проблемы. В 28 матчах во всех официальных турнирах подопечные Гасперини забили 52 мяча, а пропустили только 27.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Удинезе» 27 января 2024 года

«Аталанта» находится на подъёме. У неё значительно улучшились результаты и качество игры на последнем отрезке сезона. На домашнем стадионе у бергамасков есть все шансы обыграть «Удинезе». С другой стороны, несмотря на серьёзные кадровые потери, «маленьким зебрам» иногда удаётся зацепиться за очки во встречах с сильными соперниками за счёт хорошо функционирующего нападения. Поэтому предлагаем поставить на то, что «богиня» не уступит и сыграет верх по голам.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.