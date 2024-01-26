«Даллас» — «Вашингтон». Овечкину пора думать о плей-офф

27 января состоится матч НХЛ «Даллас» — «Вашингтон». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Старз» можно за 1.71, шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» 27 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Даллас» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.14. Ставки на победу «Старз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.47. Если «Кэпиталз» выиграют матч, сыграет коэффициент 2.71.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (27.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 января 2024, суббота. 22:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 27 января «Даллас» сыграет с «Вашингтоном» на «Американ Эйрлайнс-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 22:00 мск.

В недавней встрече «Старз» на выезде обыграли «Детройт» (5:4). Матч складывался по сценарию «звёзд», которые владели инициативой и ко второму периоду вели со счётом 5:2. Затем «Даллас» утратил концентрацию, но удержал победу. Команда активно давила на соперника и нанесла 38 бросков.

«Даллас» в текущем сезоне НХЛ играет в атакующей манере и входит в тройку самых результативных команд лиги. В среднем по 3,66 шайбы за матч забрасывают «звёзды». Они стараются с первых минут встречи действовать агрессивно, прессингуют соперника в средней зоне, не оставляя возможности свободно разыгрывать комбинации.

В составе «Старз» выступает россиянин Евгений Дадонов. 34-летний нападающий проводит средний сезон и записал в актив 20 очков. Он забросил 10 шайб и сделал столько же результативных передач. «Старз» располагаются в зоне плей-офф. Клуб располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» в минувшей встрече на выезде уступил «Колорадо» (2:6). Соперник полностью контролировал игру, навязав «столичным» высокий темп. Подопечным Спенсера Карбери не хватало времени создавать опасные моменты, поскольку соперник моментально накрывал их попытки атаковать ворота и блокировал броски.

Очередной матч слабо провёл Александр Овечкин. Россиянин не обостряет игру, хотя старается действовать в комбинационной манере. Большинство попыток разыгрывать шайбу завершаются потерями, а броски блокируют защитники.

Главный тренер старался создать для капитана «столичных» удобные условия. Он переводил к нему в звено Кузнецова, но россияне не продемонстрировали качественного улучшения игры. Евгений более склонен действовать индивидуально, и наладить взаимодействие им не удалось.

Сказывается отсутствие в «Вашингтоне» центрфорварда высокого класса, который может стабильно снабжать Овечкина хорошими передачами под бросок. Он привык к шикарным ассистам Никласа Бекстрёма, после которых выходил на чистый бросок, но швед приостановил карьеру из-за травмы.

Даже в большинстве «столичные» действуют предсказуемо. Они стараются находить передачей капитана в его любимом «офисе» на точке вбрасывания, но и соперник знает этот манёвр и блокирует россиянина.

Во многом по этой причине «Вашингтон» находится в нижней части рейтинга по игре в большинстве. Всего 14% реализации — это крайне слабый уровень общекомандного взаимодействия.

«Кэпиталз» в последнее время плохо играют на выезде и уступили в трёх последних матчах. Если соперник предлагает высокий темп, то «Вашингтон» теряется и допускает в защите грубые ошибки. Учитывая системные проблемы подопечных Спенсера Карбери в обороне, поставим на то, что «Даллас» победит с форой (-1.5) за 2.12.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» 27 января 2024 года

«Вашингтон» находится на спаде. Не работает большинство, в защите проблемы, а Александру Овечкину стоит подумать о смене обстановки. «Даллас» в хорошем состоянии и превосходит соперника в скорости и умении создавать опасные моменты. Исходя из этого, считаем, что «столичных» ждёт ещё одно поражение. «Звёзды» выиграют с преимуществом минимум в две шайбы.

Ставка: победа «Далласа» с форой (-1.5) за 2.12.