Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко. Беларусь отпразднует победу

27 января Чжэн Циньвэнь и Арина Соболенко сыграют в финале Australian Open. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты отдают преимущество белорусской спортсменке: коэффициент на победу второй ракетки мира составляет 1.20. Шансы китаянки оценили коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко 27 января 2024 года

Аналитики считают, что матч финала Australian Open Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.10, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.65. Поставить на победу белоруски со счётом 2:0 по сетам можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч финала Australian Open Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко (27.01.2024)

Незаметно подошёл к логическому завершению Открытый чемпионат Австралии в женской сетке. 27 января в финале Чжэн Циньвэнь будет играть с Ариной Соболенко. Начало встречи – не ранее 11:30 мск.

Никто не ожидал, что молодая китаянка так далеко пройдёт на мэйджоре. В 2023 году она стала победительницей на двух турнирах – Чжэнчжоу и Палермо. Однако ТБШ 21-летняя теннисистка провела тяжело. Она вылетела во втором круге с Australian Open и «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне проиграла первый же матч.

К окончанию сезона Чжэн поднабрала форму и показала отличный результат на US Open. Китаянка добралась до четвертьфинала мэйджора, в котором проиграла как раз Арине Соболенко – 1:6, 4:6. Наверняка у Циньвэнь есть обида и желание взять реванш. Тем более с того момента она явно прибавила.

Готовиться к Открытому чемпионату Австралии, участвуя на турнире WTA-500 в Аделаиде, китаянка отказалась. В первом мэйджоре Чжэн стартовала с побед в матчах с Эшлин Крюгер (3:6, 6:2, 6:3), Кэйти Бултер (6:3, 6:3) и Ван Яфань (6:4, 2:6, 7:6). Затем Циньвэнь обыграла Осеан Доден (6:0, 6:3).

Заставила нервничать болельщиков китаянки теннисистка из России Анна Калинская. Чжэн уступила ей в первом сете, но затем смогла собраться с силами и победила – 6:7, 6:3, 6:1. Последняя встреча с украинкой Даяной Ястремской получилась не энергозатратной. Циньвэнь выиграла у неё — 6:4, 6:4, гарантировав себе участие в финале.

Соболенко является действующей обладательницей титула чемпионки Australian Open. Она близка к его защите. Арина в минувшем сезоне выиграла четыре турнира. Она также выиграла Аделаиду-1 и соревнования в Мадриде. Вторая ракетка мира могла начать удачно 2024 год, ведь отлично проявила себя в Брисбене.

Белоруска одержала четыре победы подряд, не проиграв даже одного сета. Она добралась до финала, в котором внезапно проиграла Елене Рыбакиной (0:6, 3:6). Этот турнир стал отличной подготовкой и практикой перед стартом первого мэйджора. Соболенко набрала отличный тонус. Причём такой, что выиграла у всех соперниц на Australian Open всухую по сетам.

Сначала Арина победила Эллу Зайдель (6:0, 6:1), Бренду Фрухвиртову (6:3, 6:2) и вообще без каких-либо проблем выиграла у украинской спортсменки Леси Цуренко (6:0, 6:0). Даже недавно оправившаяся от травмы Аманда Анисимова создала больше проблем белорусской теннисистке. Несмотря на сложность матча, Арина выиграла – 6:3, 6:2.

В четвертьфинале вторая ракетка мира победила Барбору Крейчикову (6:2, 6:3). После этой встречи белоруска похвалила болельщиков и рассказала, что атмосфера, царящая в Австралии, ей очень сильно помогает.

В полуфинале Соболенко победила подающую большие надежды Кори Гауфф – 7:6, 6:4. Сама американка сказала, что не понимает, как можно остановить Арину в финале. Она также отметила, что нужно научиться сохранять самообладание, когда выходишь на корт в игре с такой опытной и, что самое важное, спокойной теннисисткой.

Про будущую соперницу белоруска отозвалась лестно. По её словам, у китаянки очень мощный форхенд, который является её козырем. В свою очередь, Чжэн рассказала, что близка к тому, чтобы исполнить мечту детства – она будет играть в финале ТБШ, но желает одержать в нём победу.

Трудно предположить, что в такой встрече будут лёгкие сеты. Наверняка хотя бы один из них завершится со счётом 6:4. Уж слишком упорные теннисистки встретятся на корте. Правда, Соболенко будет спокойна, ведь она является действующей победительницей Australian Open. Китаянка наверняка будет слегка напряжена, и это ей должно помешать. Но мы остановимся на ставке «счёт 6:4 или 4:6 в одном из сетов» за 2.23.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко 27 января 2024 года

Будет интересно посмотреть на этот матч. Молодая китаянка стала настоящим открытием этого ТБШ. Но отсутствие опыта подобных достижений скажется на её волнении и психологическом состоянии. Арина Соболенко будет более спокойной, уравновешенной, а также на её стороне опыт. Вряд ли она проиграет или подарит шанс своей сопернице, но и лёгких побед от неё в сетах ждать не стоит.

Ставка: счёт 6:4 или 4:6 в одном из сетов за 2.23.