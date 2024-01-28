Экспресс на футбол с коэффициентом 7.26: Мартинес и Мбаппе заставят реветь трибуны

«Интер» вернёт себе первое место в Серии А, а «ПСЖ» продолжит доминировать в Лиге 1.

28 января нас ожидают интересные встречи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.26 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер»

«Интер» отстаёт от «Ювентуса» на одно очко в гонке за титул, а также опережает на шесть очков «Милан». С другой стороны, у «змей» ещё есть игра в запасе, а значит, судьба всё ещё в их руках. Одержав 16 побед в Серии А, чёрно-синие немного сбавили обороты, чтобы сохранить энергию для игр в Суперкубке Италии.

В полуфинале подопечные Индзаги разгромили «Лацио» со счётом 3:0, а в финале выиграли у «Наполи» — 1:0. В последнем туре «Интер» победил «Монцу» — 5:1.

Что касается «Фиорентины», то в этом сезоне она является одним из сюрпризов Италии и занимает четвёртое место, стремясь вернуться в Лигу чемпионов. «Фиолетовые» выиграли 50% своих матчей в Серии А, а также победили «Болонью» в четвертьфинале Кубка Италии.

Мы прогнозируем победу «Интера» за 1.88, учитывая отличную форму клуба и грозную атаку. Лисандро Мартинес и другие футболисты очень активны в атаке и выполнят свою работу.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Брест»

За 18 матчей до конца сезона «Брест», занимающий третье место в таблице, отстаёт от лидирующего «ПСЖ» на девять очков. В минувшие выходные парижане обеспечили себе место в финале Кубка Франции, одержав победу в игре с «Орлеаном» со счётом 4:1, а Килиан Мбаппе оформил дубль. В этом сезоне Килиан забил 28 голов в 26 матчах во всех соревнованиях.

Благодаря победе в минувшие выходные «ПСЖ» не знает поражений в 12 последних встречах. Стоит также отметить, что подопечные Луиса Энрике проиграли лишь 1 из 18 матчей в Лиге 1.

Тем временем «Брест» продолжает бросать вызов сильным соперникам на протяжении всего сезона, проиграв лишь 4 из 18 встреч в чемпионате Франции. После выигранной встречи у «Трелиссака» в Кубке со счётом 2:1 в прошлые выходные «пираты» продлили победную серию до шести матчей.

Кроме того, «Брест» выиграл все четыре последние встречи в Лиге 1, не пропустив ни одного гола. В этом сезоне «пираты» уже одержали выездные победы в играх с «Гавром», «Реймсом», «Монпелье», «Метцем» и «Нантом».

Несмотря на впечатляющую статистику «Бреста», «ПСЖ», похоже, будет владеть преимуществом. Мы считаем, что парижане выиграют и докажут своё превосходство над соперником. Предлагаем ставку на победу подопечных Энрике с форой (-1.5) за 1.98.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия»

В этом сезоне «Атлетико» не знает поражений дома, одержав восемь побед и один раз сыграв вничью. «Валенсия» в этом сезоне испытывает трудности на выезде. Несмотря на серию гостевых побед, «летучие мыши» выиграли на чужом поле всего три встречи в Ла Лиге. Однако «Валенсия» — одна из самых результативных команд в чемпионате Испании. В последних шести матчах она набрала 13 очков, забив 10 голов и пропустив всего четыре.

«Атлетико» записал в актив 10 очков в последних шести матчах. Он забил 10 голов и столько же пропустил. Оборона «матрасников», как правило, является их самой сильной стороной. Однако «Атлетик», «Хетафе» и «Жирона» разрушили этот стереотип.

Обе команды находятся в хорошей форме, они прекрасно играют в нападении. Особенно «Атлетико», который в этом сезоне невероятно хорош в атаке, но защита последнее время оставляет желать лучшего. Предлагаем ставку на «обе забьют за 1.95.

Экспресс на матчи 28 января

Ставка 1: победа «Интера» в матче с «Фиорентиной» за 1.88.

Ставка 2: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) в матче с «Брестом» за 1.98.

Ставка 3: обе забьют в игре «Атлетико» — «Валенсия» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.88 Х 1.98 Х 1.95 = 7.26.