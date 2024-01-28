«Салернитана» — «Рома». Де Росси наведёт порядок

А помогут ему в этом Лукаку и Азмун.

29 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «джаллоросси» можно с коэффициентом 1.66. Успех «гранатовых» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Рома» 29 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Салернитана» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Рома» (29.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 21-го тура Серии А. 29 января состоятся игра, которая закроет программу 22-го тура первенства. На стадионе «Ареки» в Салерно местная «Салернитана» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Салернитана» не первый сезон является одним из главных аутсайдеров чемпионата Италии, но текущий складывается для неё особенно неудачно. «Гранатовые» замыкают турнирную таблицу первенства. Отставание от занимающего 17-ю строчку «Кальяри» составляет шесть очков.

Относительно недавняя смена наставника оказала положительное влияние на «морских коньков», но малоощутимое. Несмотря на старания Филиппо Индзаги, в последних 13 встречах в Серии А команда из Салерно одержала только две победы и три раза сыграла вничью.

Ещё подопечные бывшего легендарного футболиста «Милана» вылетели из Кубка Италии, с крупным счётом проиграв на стадии 1/8 финала «Ювентусу» (1:6). В позитив можно занести разве что возвращение в состав Гильермо Очоа, установившего рекорд минувшего сезона по количеству совершённых сейвов в одном конкретном матче Серии А.

Впрочем, несмотря на усилия Очоа и его сменщика — Бенуа Костиля, в 21 матче в первенстве «гранатовые» пропустили 42 мяча — больше всех, а забили только 18. Благодаря Индзаги «морские коньки» стали чаще радовать результативностью. Только в 1 из 11 последних игр во всех официальных турнирах они не забили — во встрече с «Фиорентиной» (0:3), на выезде.

Для «Ромы» сезон тоже складывается не лучшим образом. Из-за неудовлетворительных результатов её руководство неожиданно для многих отправило в отставку Жозе Моуринью. Новым наставником клуба стал Даниэле Де Росси, проведший практически всю карьеру футболиста в составе «джаллоросси».

Под руководством Де Росси римляне провели пока только один официальный матч, в котором не без удачи победили «Верону» (2:1). Первый тайм полностью остался за ними. Римляне забили два мяча и вполне могли упрочить преимущество. Особенно здорово выступил Стефан Эль-Шаарави. Он отдал две результативные передачи, которые превратили в голы Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини.

Однако во втором тайме «джаллоросси» как будто подменили. Они отдали инициативу сопернику и чуть за это не поплатились. «Мастифы» сначала забили гол, который был отменён из-за офсайда, а затем не реализовали 11-метровый удар. Не упусти они свои моменты, результат наверняка был бы совсем иным.

Так или иначе, для Лукаку забитый в матче с «Вероной» гол стал 15-м в 26 встречах в составе «Ромы» во всех официальных турнирах. Лучший бомбардир сборной Бельгии пребывает в отличном тонусе и продолжает радовать результативностью. Немаловажно, что назначение Де Росси не оказало на него и других ведущих футболистов римлян негативного влияния.

Более того, ожидается, что при Де Росси прибавят получавшие ранее мало игрового времени футболисты, в частности блеснувший в матче с «Вероной» Эль-Шаарави, а также взятый в аренду у «Байера» Сердар Азмун. Сообщается, что последним интересуется «Севилья», но «Рома» не хочет отпускать иранца.

По информации СМИ, Де Росси считает бывшего нападающего «Зенита» одним из важных игроков «Ромы» и не намерен досрочно прекращать его аренду. Впрочем, для начала 40-летнему специалисту необходимо освоиться на новом месте и отладить систему. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 2.10.

Дело в том, что «джаллоросси» в этом сезоне очень плохо выступают на выезде. В 10 матчах в чемпионате Италии в гостях они одержали только две победы и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени «волки» забили только 10 мячей, а пропустили 16. Вряд ли у Де Росси с ходу получится устранить проблемы с выездами.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Рома» 29 января 2024 года

«Салернитана» очень много пропускает и видится одним из главных претендентов на вылет в Серию В. Тем не менее при Филиппо Индзаги она стала чаще забивать и цепляться за очки. На домашнем стадионе «морские коньки» вполне способны забить как минимум один гол испытывающей большие проблемы с выездами «Роме». Впрочем, римляне наверняка найдут чем ответить. У них лучше результаты, а также есть регулярно забивающий Лукаку.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.10.