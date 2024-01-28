«Эштрела» — «Бенфика». Ди Мария переживает вторую молодость

29 января состоится матч 19-го тура чемпионата Португалии «Эштрела» – «Бенфика». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 1.29. Успех «звезды» оценивается в 9.90. На ничью дают коэффициент 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура чемпионата Португалии «Эштрела» — «Бенфика» 29 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Эштрела» – «Бенфика» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Португалии «Эштрела» — «Бенфика» (29.01.2024)

Игра 19-го тура чемпионата Португалии «Эштрела» – «Бенфика» начнётся 29 января на стадионе «Жозе Гомиш». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Орлы» в минувшем матче в Примейре обыграли «Боавишту» (2:0). Подопечные Роджера Шмидта активно начали встречу. Они контролировали мяч и нанесли 22 удара. Счёт открыл Анхель Ди Мария во втором тайме, а ближе к концу встречи аргентинец ассистировал Маркосу Леонардо.

«Бенфика» в этом сезоне обладает сбалансированным составом, в который органично включены игроки с высоким индивидуальным мастерством. Среди них Ди Мария и Артур Кабрал. Несмотря на атакующий акцент в тактической схеме, Роджер Шмидт добился от своих подопечных надёжных действий в обороне.

Умелая подстраховка, чёткое взаимодействие во время прессинга и плотная опека соперника — вот главные козыри оборонительной линии «орлов». В этом сезоне чемпионата Португалии у них лучшая защита. Всего 11 мячей пропустила команда в 18 матчах.

Необходимо отметить прогресс основного голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина, который полностью адаптировался к уровню португальской лиги. Украинец отличается великолепной реакцией, умением «читать» игру и хорошо взаимодействует с центральными защитниками.

Хотя руководство «орлов» заточено на выгодную продажу своих лучших футболистов, Антониу Силва и Жоау Невеш останутся в команде до конца сезона. Несмотря на заинтересованность топ-клубов в их трансферах, влиятельный агент Жорже Мендеш подтвердил, что «Бенфика» сохранит игроков.

«Бенфика» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 45 очков в 18 матчах. Клуб выиграл 14 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «орлы» провели девять матчей и одержали семь побед при двух ничейных результатах.

В линии нападения «Бенфики» стоит выделить Рафаэла Силву. 30-летний полузащитник забил в этом розыгрыше чемпионата Португалии шесть мячей и сделал девять результативных передач. Это технически одарённый футболист, который умело исполняет стандартные положения.

«Эштрела» в минувшем туре Примейры на выезде уступила «Витории Гимарайнш» (0:3). «Звезда» с первых минут оказалась под серьёзным давлением. Полузащитники не смогли наладить контроль мяча, а попытки прессингом выдавливать соперника на фланги провалились. В таких условиях оборона много ошибалась и пропустила три мяча.

«Эштрела» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 18 очков в 18 встречах. Клуб выиграл четыре матча в этом сезоне и шесть завершил вничью. Стоит отметить, что дома «звезда» провела девять игр, в которых одержала три победы.

«Бенфика» ведёт борьбу за чемпионский титул. В команде собраны сильные футболисты, у которых есть лидер — аргентинец Анхель Ди Мария. Подопечные Роджера Шмидта используют агрессивный прессинг, что мешает сопернику атаковать. Поскольку «орлы» отлично обороняются, рассмотрим ставку на победу «Бенфики» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Эштрела» — «Бенфика» 29 января 2024 года

«Бенфика» делает акцент на надёжной защите. Клуб пропустил в этом сезоне чемпионата Португалии всего 11 мячей. Только три из девяти выездных встреч с его участием заканчивались тоталом больше 3.5 мяча. В линии нападения «орлов» есть индивидуально сильные футболисты во главе с Анхелем Ди Марией, которые сумеют забить.

Ставка: победа «Бенфики» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.11.