«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Эшпириту Санту проверит нервы Артеты

«Канониры» выиграли только 5 из 10 гостевых матчей в АПЛ. В грядущей игре победить будет трудно.

30 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.44. Успех «лесников» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 30 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Арсенал» (30.01.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. 30 января состоится встреча, которая откроет программу 22-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Сити Граунд» местный «Ноттингем Форест» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Недавняя смена главного тренера весьма позитивно отразилась на клубе из Ноттингема. И дело не столько в результах, сколько в демонстрируемом им футболе. Нуну Эшпириту Санту приятно удивил. Мы привыкли, что его команды играют от обороны, и эта прагматичность была мало приятна глазу.

Похоже, бывший наставник «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» изменил подход. Только в игре 1/16 финала Кубка Англии с «Бристолем» на выезде его подопечные не порадовали результативностью — 0:0. В последних же четырёх встречах в АПЛ «лесники» забили девять мячей. Для сравнения, в предыдущих 17 турах первенства они забили только 17 голов.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту уступили «Борнмуту» (2:3) и «Брентфорду» (2:3), а обыграли «Ньюкасл» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:1). Таким образом, «Ноттингем Форест» поднялся на 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от идущего на 15-м месте «Кристал Пэлас» составляет одно очко.

Хочется верить, что «лесники» продолжат демонстрировать остроатакующий футбол и будут радовать результативными победами. Хотя умение Нуну Эшпириту Санту поставить качественную игру от обороны им всё же не помешает. В 21 матче в АПЛ «Ноттингем Форест» пропустил 38 мячей — больше только у «Борнмута», а также у располагающихся в зоне вылета «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед».

Добавляет проблем оборонительного плана то, что на Кубок Африки отправился ряд защитников и полузащитников команды — Серж Орье, Вилли Боли, Ибраим Сангаре (все — Кот-д’Ивуар), Шейку Куйяте, Мусса Ньякате (оба — Сенегал) и Ола Айна (Нигерия). Потери очень серьёзные.

«Арсенал», в свою очередь, продолжает постепенно прогрессировать под руководством Микеля Артеты. Зачастую он демонстрирует качественный доминирующий футбол, но временами случаются спады, из-за которых шансы выиграть трофеи сводятся к нулю.

В прошлом сезоне «канониры», откровенно говоря, подарили чемпионство в АПЛ «Манчестер Сити». В текущем розыгрыше спад случился совсем недавно. В последних пяти турах в первенстве перед небольшим перерывом лондонцы победили только «Брайтон» (2:0) и не без удачи зацепились на ничью с «Ливерпулем» (1:1). Уступили они «Астон Вилле» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2).

Небольшая пауза помогла Микелю Артете привести своих подопечных в чувства. В матче последнего тура чемпионата Англии они крупно победили «Кристал Пэлас» (5:0). В результате, «канониры» поднялись на третью строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков.

Впрочем, уверенно победили «орлов» лондонцы на домашнем стадионе. С выездными встречами у них наблюдаются проблемы. Только в 5 из 10 матчей в АПЛ в гостях «Арсенал» одержал победу. Также он два раза сыграли вничью. За этот период времени клуб забил только 15 мячей, а пропустил — 10.

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн считает, что претендентов на победу в текущем сезоне АПЛ всего два. И лондонский «Арсенал» не входит в их число. «Канонирам» не хватает стабильности и чемпионского менталитета. Они проваливаются на самых важных отрезках сезона.

Предлагаем сделать ставку на то, что в предстоящем матче забьют обе команды. Заключить пари на данное событие можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Последняя очная встреча, несмотря на то что она проходила в Лондоне, закончилась именно так.

Если на выезде «дачники» сумели забить «канонирам», то после преображения, на домашнем стадионе они тем более должны забить как минимум один гол. После назначения Нуну Эшпириту Санту очень здорово прибавил взятый в аренду у «Ньюкасла» Крис Вуд. В последних четырёх матчах 32-летний форвард забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 30 января 2024 года

«Ноттингем Форест» находится на подъёме. Назначение Нуну Эшпириту Санту очень благотворно повлияло на это. Команда по-прежнему много пропускает, но зато ощутимо улучшились качество футбола и результативность. В гостях «Арсеналу» будет очень нелегко обыграть прибавивших «лесников». У «канониров» больше резервов и лучше результаты. Тем не менее у них отчётливо проглядываются проблемы с выездными матчами, а также наблюдается нехватка стабильности.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.92.