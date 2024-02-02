«Эвертон» — «Тоттенхэм». Постекоглу всё ещё в гонке

3 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.37. Успех «ирисок» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» 3 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм» (03.02.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля состоится встреча, которая откроет программу 23-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле померяются силами местный «Эвертон» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

«Эвертон» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего 17-е место «Лутона» составляет одно очко, но у «шляпников» имеется ещё игра в запасе. Положение «ирисок» было бы куда лучше, если бы с них не сняли 10 очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития.

С начала осени и до середины декабря у клуба из Ливерпуля наблюдался подъём. В 12 турах он потерпел только три поражения и один раз сыграл вничью. Однако хорошие результаты продиктованы достаточно удобным календарём. Как только уровень соперников увеличился, у «ирисок» возникли проблемы.

В последних пяти турах в чемпионате Англии подопечные Шона Дайча не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с командами, у которых наблюдается спад — «Астон Виллой» и «Фулхэмом» (в обоих случаях 0:0), а уступили «Тоттенхэму» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3) и «Вулверхэмптону» (0:3).

Кроме того, «ириски» вылетели из Кубка Англии, уступив на стадии 1/16 финала «Лутону» (1:2). Ухудшение результатов связанно также с отъездом одного из ведущих футболистов «Эвертона» — Идрисса Гейе в расположение национальной команды на Кубок африканский наций.

У «Тоттенхэма» дела идут гораздо лучше, чем у «Эвертона». Обыграв в матче последнего тура АПЛ «Брентфорд» (3:2), он поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «шпор» столько же очков, сколько у «Астон Виллы», но лучше дополнительные показатели.

Удивительный подход Ангелоса Постекоглу продолжает приносить замечательные плоды. Подопечные австралийского специалиста радуют глаз красивым остроатакующим футболом. В 22 встречах в АПЛ они пропустили 33 мяча, что немало, но забили на порядок больше — 47 голов.

У лондонцев был неудачный период. Он длился с ноября по середину декабря. В соперниках было много сильных команд, плюс клубу сильно докучали травмы. Однако «шпоры» закалились этим отрезком сезона и вернулись в победную колею. В последних семи турах в АПЛ они потеряли очки только во встречах с «Брайтоном» (2:4) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

В семи этих встречах забил семь мячей Ришарлисон. Он набрал просто шикарную форму после операции. В матче последнего тура с «Брентфордом» форвард забил гол благодаря стараниям только вернувшегося в состав Джеймса Мэддисона. После удара полузащитника мяч попал прямо в ноги бразильцу, и он из убойной позиции пробил по полупустым воротам.

Взятие в аренду до конца сезона Тимо Вернера, а также подписание Раду Дрэгушина помогло Постекоглу закрыть пробелы в составе после отъезда на Кубок Азии и Кубок Африки Сона Хын Мина и Ива Биссума. К предстоящему матчу лилово-белые подходят с хорошей глубиной состава и восстановленным запасом сил.

Вернер очень здорово вписался в новую команду. В двух матчах в чемпионате Англии он отметился двумя результативными передачами. Не исключено, что по окончании сезона «Тоттенхэм» воспользуется опцией выкупа нападающего, которая предусмотрена в арендном соглашении.

Поставить на то, что «шпоры» обыграют «Эвертон» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. Интересно, что победить «ирисок» на «Гудисон Парк» у лилово-белых не получается с 2018 года. Однако в основное время все очные встречи закончились вничью.

У Постекоглу есть отличная возможность прервать данную тенденцию. В 11 встречах в АПЛ в гостях его подопечные потерпели только два поражения и четыре раза сыграли вничью. Лучше лондонцев на выезде выступают только лидеры — «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Прогноз и ставки на матч 23-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» 3 февраля 2024 года

На последнем отрезке сезона «Эвертон» часто теряет очки. Он испытывает большие проблемы в матчах с сильными соперниками. «Ириски» ослаблены отсутствием важного игрока. Думаем, активно прогрессирующий под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» одержит победу в предстоящем матче. После возвращения в состав Мэддисона результаты должны стать ещё лучше.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.37.