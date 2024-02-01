«Хайденхайм» — «Боруссия» Д. Фюллькруг взвалил бремя лидерства на себя

Чтобы снова стать лидером клуба, англичанину придётся приложить немало усилий. Пока что ему не доверяют.

2 февраля состоится матч 20-го тура Бундеслиги «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 1.73. Успех «Хайденхайма» оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Хайденхайм» — «Боруссия» Д 2 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Германии «Хайденхайм» — «Боруссия» Д (02.02.2024)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Германии, а также 19 туров Бундеслиги. На 2 февраля запланирована встреча, которая откроет программу 20-го тура первенства. На стадионе «Фойт-Арена» померяются силами местный «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Хайденхайм» не перестаёт удивлять. Он продолжает стремительно прогрессировать под руководством Франка Шмидта, которого уже смело можно назвать легендарным тренером. Он возглавил команду, за которую выступал до этого в качестве футболиста в далёком 2007 году, когда она ещё была в Региональной лиге.

Франк совершил практически невозможное. В сумасшедшей развязке минувшего сезона «Хайденхайм» сотворил настоящий подвиг и впервые в истории вышел в Бундеслигу. Поначалу у него были серьёзные трудности. Клуб очень много пропускал, часто проигрывал и закономерно располагался в нижней части турнирной таблицы.

Однако Шмидт выправил ситуацию. В последних 10 турах в Бундеслиге его подопечные уступили только «Баварии» (2:4) и «Лейпцигу» (1:2). Также они четыре раза сыграли вничью. Победил «Хайденхайм» сначала «Штутгарт» (2:0), а затем «Дармштадт» (3:2), «Майнц» (1:0) и «Фрайбург» (3:2). Таким образом, он поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице первенства.

Шмидт сумел сохранить приверженность атакующему стилю и высокой результативности, но при этом значительно улучшил оборонительный компонент. Впрочем, ему предстоит сделать ещё многое. У Кевина Мюллера по-прежнему хватает работы. В 19 матчах в Бундеслиге он совершил целых 77 сейвов. Несмотря на старания вратаря, за этот период времени «Хайденхайм» пропустил 35 мячей.

А вот для дортмундской «Боруссии» сезон складывается противоречиво. Мы привыкли, что она из года в год составляет конкуренцию «Баварии» в чемпионской гонке. В этот раз всё иначе. Чёрно-жёлтые располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от лидирующего «Байера» катастрофически большое — 13 очков.

Подопечные Эдина Терзича рискуют закончить сезон без медалей. Из Кубка Германии они вылетели, уступив на стадии 1/8 финала «Штутгарту» (0:2). С другой стороны, неудовлетворительные выступления на внутренней арене отчасти обусловлены сосредоточенностью на Лиге чемпионов. «Шмели» вышли в плей-офф турнира, выиграв сложную группу.

В последних пяти турах в чемпионате Германии дортмундцы сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1) и «Майнцем» (1:1), а победили сначала «Дармштадт» (3:0), а затем «Кёльн» (4:0) и «Бохум» (3:1). Игра с «Дармштадтом» наиболее интересна. Она стала первой для Джейдона Санчо после возвращения в состав «Боруссии». В том же матче футболист отметился результативной передачей.

Когда-то Санчо был одним из лидеров чёрно-жёлтых. В «Манчестер Юнайтед» он освоиться не сумел. Англичанин поссорился с Эриком тен Хагом и по итогу растерял форму. Вполне вероятно, что в составе «шмелей» ему удастся реанимировать карьеру. Впрочем, пока что и здесь не всё гладко.

В матче с «Кёльном» Санчо заработал пенальти и попросил штатного пенальтиста — Никласа Фюллькруга — дать ему исполнить 11-метровый удар, но получил отказ. Позднее лучший бомбардир «Боруссии» заявил, что это решение было правильным. Судя по всему, Джейдона ещё не приняли в команде. А на днях тренер дортмундцев заявил, что футболист получил травму.

В любом случае наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.22. В начале сезона команды встречались в Дортмунде. Несмотря на поддержку родных трибун, жёлто-чёрные не сумели обыграть «Хайденхайм». Матч ознаменовался результативной ничьей — 2:2.

С тех пор подопечные Шмидта очень здорово прибавили и преобразились в очень неуступчивого середняка, который много забивает даже в играх с лидерами. В девяти встречах в Бундеслиге дома клуб потерпел только два поражения и столько же раз сыграл вничью. Сдаётся, он как минимум доставит немало проблем «шмелям».

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Хайденхайм» — «Боруссия» Д 2 февраля 2024 года

«Хайденхайм» вызывает симпатию. Несмотря на ограниченность в ресурсах, он демонстрирует классный атакующий футбол и регулярно доставляет проблемы лидерам. В первенстве дортмундская «Боруссия» нередко пропускает и теряет очки. Ждём, что голов в грядущем матче будет много, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.22.