Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.57: Ларионов приносит разочарование

На 6 февраля запланировано большое количество игр в КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.57 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» проиграло свои последние пять матчей, причём каждый раз с минимальным счётом. Это свидетельствует о неплохой игре, но также и о плохой реализации. С другой стороны, «Трактор» показывает более удачные результаты, одержав четыре победы в последних пяти встречах и потерпев одно, разгромное, поражение от «Ак Барса» накануне.

В последних личных встречах команды показали схожие результаты, обмениваясь победами. Однако последняя завершилась победой «Трактора» со счётом 2:1. Это может дать команде из Челябинска психологическое преимущество.

Мы можем ожидать, что игра будет напряжённой и равной. Учитывая все аспекты и текущую форму команд, можно предположить, что «Трактор» может иметь небольшое преимущество благодаря последним успехам и возможной уверенности игроков в своих силах. Однако «Торпедо» будет играть дома, и это может повлиять на мотивацию нижегородской команды выступить максимально эффективно перед своими болельщиками.

Принимая во внимание вышесказанное, наш прогноз — «Трактор» сможет обыграть «Торпедо». Возможно, решающую роль сыграют опыт и умение использовать свои шансы в ключевые моменты игры. На то, что «белые медведи» выиграют с учётом ОТ и буллитов, дают коэффициент 1.90.

Прогноз на матч «Динамо» М — «Автомобилист»

«Динамо» показывает не самую убедительную игру, потерпев три поражения в последних пяти матчах. Тем не менее бело-голубые одержали важную победу во встрече с «Торпедо», что может свидетельствовать о возвращении к стабильности.

С другой стороны, «Автомобилист» также испытывает трудности, уступив в трёх из пяти последних встреч. Но в последнем матче екатеринбуржцам удалось победить ЦСКА (5:4 Б), пусть и по буллитам. Это может говорить о желании команды бороться до конца.

При рассмотрении очных встреч видно, что «Автомобилист» выиграл последние два матча. Это может придать ему дополнительную уверенность перед предстоящей игрой. Хотя в нынешнем сезоне клубы ещё не встречались, а в декабре 2021 года «Динамо» одержало победу со счётом 7:1. Это показывает, что и москвичи способны доминировать.

Учитывая статистику и недавние выступления команд, можно предположить, что матч будет напряжённым и может завершиться как уверенной победой хозяев, так и неожиданным успехом гостей. Поэтому нашим прогнозом будет тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

Прогноз на матч «Витязь» — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2024, вторник. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Последние игры «Витязя» показывают нестабильную форму команды: победа в матче с «Динамо» сменилась серией поражений. В свою очередь, «Сочи» также не может похвастаться стабильностью, однако последняя победа в игре с минчанами может дать необходимый заряд уверенности.

История личных встреч говорит о том, что небольшое преимущество на стороне «Витязя», однако последняя игра между этими командами завершилась победой «Сочи» со счётом 3:2. Это делает исход предстоящего матча не столь однозначным. Анализируя игровые моменты и статистику в КХЛ, стоит обратить внимание на ключевые аспекты.

«Витязь» проиграл последние три встречи, и команде необходимо восстановить утраченное доверие, наладив игру в защите. «Сочи», несмотря на менее убедительную игру в начале сезона, показывает заметный прогресс и умение выигрывать ключевые матчи. Особенно в последнее время — четыре победы в шести встречах.

Исходя из текущей формы, мотивации команд и их последних результатов, мы предполагаем, что матч будет напряжённым и борьба пойдёт на каждом участке льда. Вероятно, «Витязь» сможет использовать фактор домашнего стадиона для возвращения в игру после недавних неудач, но «Сочи» не останется в стороне и продемонстрирует желание бороться до последнего.

Прогнозируем, что матч получится результативным. «Витязь» использует свой шанс на реабилитацию перед своими болельщиками, а «Сочи» покажет достойную игру в атаке. На тотал больше 5.5 шайбы предлагают поставить за 2.25.

Экспресс на матчи 6 февраля

Ставка 1: итоговая победа «Трактора» в матче с «Торпедо» за 1.90.

Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы во встрече «Динамо» М — «Автомобилист» за 1.77.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Витязь» — «Сочи» за 2.25.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.77 Х 2.25 = 7.57.