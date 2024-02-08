«Марсель» — «Метц». Гаттузо повысит тонус Жиго и Обамеянга

На экстренном собрании наставник обвинил игроков в безволии, теперь они должны ответить на поле.

9 февраля состоится матч 21-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Метц». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех тёмно-бордовых оценивается в 9.40. На ничью дают коэффициент 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «Метц» 9 февраля 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч «Марсель» — «Метц» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен за 2.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.32.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Метц» (09.02.2024)

В самом разгаре чемпионат Франции. Игра 21-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Метц» пройдёт 9 февраля на стадионе «Велодром». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Последнюю встречу чемпионата Франции бело-голубые проиграли на выезде «Лиону» со счётом 0:1. Соперник выбрал контратакующую модель, рассчитывая на прочную защиту. «Марсель» владел мячом и нанёс восемь ударов по воротам, но не хватило точности.

Тренер провансальцев Дженнаро Гаттузо в перерыве перестроил игру «Марселя». Его подопечные пошли вперёд большими силами, но счёт сравнять не смогли. Поражение болезненно восприняло руководство клуба. На экстренном собрании с командой главный тренер отметил отсутствие мотивации в качестве главной проблемы.

Теперь дело за игроками, ведь им необходимо доказать свой профессионализм и желание выступать за «Марсель». Пример может подать Самуэль Жиго, поскольку бывший защитник московского «Спартака» отличается стойким характером. В этом сезоне он провёл за бело-голубых 21 встречу во всех турнирах и забил два мяча.

«Марсель» неудачно начал сезон, однако затем клуб возглавил Дженнаро Гаттузо, и ситуация стала стремительно улучшаться. Его подопечные умело прессингуют, хорошо защищаются, вот только создают мало опасных моментов. В текущем сезоне Лиги 1 они забили всего 28 мячей в 20 встречах.

Важную роль в схеме главный тренер «Марселя» доверяет Пьер-Эмерику Обамеянгу. 34-летний футболист очень хорошо себя проявляет. Форвард в этом сезоне Лиги 1 забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Подопечные Дженнаро Гаттузо находятся на восьмом месте в турнирной таблице в Лиге 1, набрав 29 очков в 20 матчах. Клуб выиграл семь встреч и восемь завершил вничью. Стоит отметить, что дома бело-голубые провели 10 матчей, в которых одержали шесть побед.

«Метц» в этом сезоне Лиги 1 разочаровал слабым уровнем игры. Команда плохо обороняется, пропускает быстрые контратаки и ошибается при розыгрыше стандартных положений. У тёмно-бордовых не получается создавать опасные моменты, поэтому они забили всего 17 мячей.

«Метц» потерпел поражения в семи последних матчах Лиги 1. Он проиграл «Лиллю» (0:2), «Бресту» (0:1), «Монпелье» (0:1), «ПСЖ» (1:3), «Тулузе» (0:1), «Ницце» (0:1) и «Лорьяну» (1:2). Попытки тренерского штаба остановить кризис провалились.

«Метц» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 16 очков в 20 встречах. Клуб выиграл четыре матча и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Ласло Болони провели 10 игр, в которых одержали три победы и пропустили 19 мячей.

Бело-голубые показывают хорошие результаты в домашних матчах в Лиге 1. Кроме того, Гаттузо встряхнул команду после поражения в минувшем туре. «Метц» в плохой форме и вряд ли сумеет выдержать напор соперника. Рассмотрим ставку на победу «Марселя» с форой (-1.5) за 2.08.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Метц» 9 февраля 2024 года

«Марсель» дома много атакует и в обороне редко допускает ошибки. «Метц» находится в системном кризисе и в последних пяти встречах Лиги 1 забил только два мяча. Опытные Жиго и Обамеянг поведут команду за собой, поскольку нужно реабилитироваться за поражение «Лиону».

Ставка: победа «Марселя» с форой (-1.5) за 2.08.