«Флорида» — «Вашингтон». Овечкину далеко до плей-офф

9 февраля состоится матч регулярного сезона НХЛ «Флорида» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «пантер» в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 9 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Флорида» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (09.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

9 февраля состоится семь встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Амерант Банк Арены» в городе Санрайз померяются силами местная «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Флорида» располагается в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. В последних 18 играх она потерпела только пять поражений. В овертайме «пантеры» уступили «Анахайму» (4:5 ОТ) и «Детройту» (2:3 ОТ), а в основное время они проиграли «Нью-Джерси» (1:4), «Миннесоте» (4:6) и «Филадельфии» (1:2).

Ещё подопечные Пола Мориса в овертайме обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) и «Айлендерс» (3:2 ОТ), а также в серии послематчевых буллитов победили «Питтсбург» (3:2 Б). Во всех остальных встречах они одержали победы по итогам 60 минут. За этот отрезок времени «Пантерз» забросили 67 шайб, а пропустили только 44.

Немалый вклад в успехи привнёс Сергей Бобровский. Он отыграл в 12 из 18 этих встреч, пропустил 29 шайб, а также совершил 302 сейва. Недавно голкипер принял участие в Матче звёзд НХЛ. После данного мероприятия он отметил, что питает особые чувства к данному событию.

В составе команды Коннора Макдэвида 35-летний вратарь добрался до финала турнира. По ходу одного из матчей он отметился эффектным спасением после броска нападающего «Торонто» Митчелла Марнера. В частности благодаря Бобровскому «Флорида» установила клубный рекорд по длительности победной серии на выезде. В гостях она не проигрывает уже восемь матчей кряду.

У «Вашингтона» дела идут далеко не так здорово, как у команды из Санрайза. Он располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. История минувшего сезона повторяется. Сначала «столичные» подарили болельщикам надежду на выход в плей-офф, а затем их настиг жуткий спад.

Подопечные Спенсера Карбери выиграли только 5 из 18 последних матчей. Ещё они уступили в овертайме «Далласу» (4:5 ОТ), а также в серии послематчевых буллитов «Тампа-Бэй» (1:2 Б) и «Нэшвиллу» (2:3 Б). Во всех остальных встречах «столичные» потерпели поражения в основное время. Причём в большинстве случаев они проиграли с разгромным счётом.

«Кэпиталз» по-прежнему являются самой нерезультативной командой Восточной конференции. Однако при этом имевшаяся у них в первой половине сезона крепость в обороне куда-то улетучилась. Только в последних пяти матчах подопечные Карбери пропустили 24 шайбы.

Единственная позитивная новость — вернулся после травмы и стал чаще радовать результативностью Александр Овечкин. В последних трёх матчах он записал на свой счёт одну результативную передачу и две заброшенные шайбы. Таким образом нападающий сократил отставание от рекорда легендарного Уэйна Гретцки до 62 шайб.

Сезон трудно назвать успешным для россиянина. Он долго не мог влиться в ритм и установил несколько антирекордов. Всего Овечкин принял участие в 45 встречах, в которых забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Статистика наверняка была бы куда лучше, если бы не кадровые потери.

Сначала травму получил Никлас Бекстрём, а недавно стало известно, что Евгений Кузнецов пройдёт Программу помощи игрокам НХЛ. Поставить на то, что «Флорида» обыграет «Вашингтон» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. В двух других «пантеры» одержали победы в овертайме.

К предстоящему матчу «Кэпиталз» подходят в ужасном тонусе. Они потерпели поражения во всех пяти последних встречах. Ранее в этом сезоне подопечные Карбери ни разу не проигрывали больше четырёх игр подряд. Всё ведёт к тому, что чёрная полоса продлится.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 9 февраля 2024 года

«Флорида» набрала отличный ход. Она обыгрывает сильных соперников, много забивает и редко пропускает сама. У Пола Мориса все механизмы отлажены как надо, чего не скажешь о «Вашингтоне». Несмотря на старания Спенсера Карбери и Александра Овечкина, у «столичных» наблюдаются серьёзные проблемы как в атаке, так и в обороне. Кадровые потери сильно портят им жизнь.

Ставка: победа «Флориды» за коэффициент 1.81.