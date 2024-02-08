Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис. Судьба чемпиона в руках судей

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Michelob Ultra Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джэмейном Ортисом.

Коэффициенты и ставки на бой Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис

Эксперты считают фаворитом действующего чемпиона и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.16. Шансы Ортиса оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 21.5. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 11.5 раунда оценён в 1.44, а тотал меньше 11.5 раунда – 2.66.

Где смотреть бой Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис

На территории России официальной трансляции поединка Лопес – Ортис не будет.

Анализ и прогноз на бой Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис (09.02.2024)

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Michelob Ultra Arena» состоится поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джэмейном Ортисом. Титул принадлежит Перевороту, который проведёт свою первую защиту.

Лопес возвращается на ринг, и это вызывает большой ажиотаж. Несмотря на то что Теофимо всего 26 лет, он уже добился впечатляющих результатов. В его послужном списке 19 побед и одно поражение, причём 13 из этих побед он одержал нокаутом. Лопес славится своей мощью и атлетизмом, а также точными ударами.

Переворот одержал победу над Джошем Тейлором, выиграв титул чемпиона в первом полусреднем весе, хотя Лопес был андердогом. Его лучшим выступлением в карьере остается победа единогласным решением над Василием Ломаченко в 2020 году, после которой он стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и The Ring в лёгком весе. Однако уже в следующей схватке с Джорджем Камбососом он их утратил.

27-летний Джэмейн Ортис одержал 17 побед, потерпел одно поражение, и один поединок завершился вничью. Восемь выигранных боёв были завершены нокаутом. Стоит заострить внимание, что Лопес гораздо чаще финишировал своих соперников досрочно.

В последний раз Ортис одержал победу единогласным решением судей в поединке с Антонио Мораном в сентябре 2023 года. Однако до этого он потерпел поражение в бою с Ломаченко. Несмотря на это, Ортис показал достойное выступление, продемонстрировав свой потенциал на высшем уровне.

С точки зрения стиля оба бойца ведут бой из ортодоксальной стойки. Лопес имеет небольшое преимущество в профессиональном опыте, а также чаще участвовал в больших поединках. Для Ортиса эта схватка будет первой за чемпионский титул.

Джэмейн показал, что может противостоять бойцам топ-уровня за счёт скорости и техничности, что видно по его бою с Ломаченко.

Учитывая их послужной список и недавние выступления, этот бой обещает быть конкурентным и захватывающим. Сила и опыт Лопеса могут дать ему преимущество, но технические навыки Ортиса не стоит недооценивать.

Мы считаем, что эти боксёры проведут полный бой, который завершится в пользу любого из них единогласным решением судей. Многие могут недооценивать выносливость и стойкость Ортиса. В свою очередь, Лопес выглядит слишком самоуверенным. Ставки на то, что поединок закончится единогласным решением, принимают за 1.75.

Ставка: бой завершится единогласным решением за 1.75.