«Вест Хэм» — «Арсенал». Микель Артета рано радуется

Победа в матче с «Ливерпулем» — это, безусловно, хорошо, однако впереди испанца ждут большие проблемы.

11 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.55. Успех «молотобойцев» оценён в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 11 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Арсенал» (11.02.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. На 11 февраля запланированы две встречи 24-го тура английской Премьер-лиги. В самой ранней из них на стадионе «Олимпийский» в лондонском дерби померяются силами «Вест Хэм» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В последних 12 матчах в чемпионате Англии «Вест Хэм» уступил только «Фулхэму» (0:5) и «Манчестер Юнайтед» (0:3). Причём в обоих случаях он выступал на выезде. Также «молотобойцы» четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 18 мячей, но и пропустили немало — 16.

Относительно минувшего сезона подопечные Дэвида Мойеса заметно прибавили. Они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на шестом месте «Манчестер Юнайтед» составляет два очка. Приносит плоды прошлогодняя перестройка состава.

Был момент, когда руководство клуба хотело отправить Мойеса в отставку, но победа в Лиге конференций убедила не торопить события. Решение сохранить тренера кажется абсолютно правильным. Пусть не сразу, но шотландский специалист отладил механизмы и поставил «Вест Хэму» очень качественный результативный командный футбол.

После разгромного поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» Мойес заявил, что его команда играла гораздо лучше и не заслужила поражения с таким счётом. Дэвид подчеркнул, что остался доволен качеством взаимодействия между футболистами, но разочарован плохой реализацией. Его подопечные нанесли целых 22 удара, но только три из них пришлись в створ.

«Арсенал», в свою очередь, в последних восьми турах в чемпионате Англии уступил «Астон Вилле» (0:1), как раз «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2). Также он не без удачи зацепился за ничью в матче с «Ливерпулем» (1:1). Победили «канониры» сначала «Брайтон» (2:0), а затем «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1) и «Ливерпуль» (3:1).

К предстоящему матчу подопечные Микеля Артеты подходят с тремя победами кряду. Таким образом, они твёрдо закрепились на третьей строчке турнирной таблицы и вплотную приблизились к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Помог испанскому наставнику вернуться в чемпионскую гонку небольшой перерыв.

«Канониры» весьма продуктивно провели сборы. Артета устранил проблемы, и его подопечные вновь стали демонстрировать уже привычный доминирующий футбол. Улучшился контроль мяча, вернулась былая результативность, брака в обороне стало на порядок меньше.

Единственное, что плохо — по ходу последней игры с «Ливерпулем» получили повреждения Александр Зинченко и лидер «Арсенала» Букайо Сака. У форварда, судя по всему, случился рецидив травмы голеностопа. В текущем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 13 голевых передач.

У Артеты имеется в подспорье ряд качественных футболистов, но без Саки зацепиться за результат в матче с «Вест Хэмом» на выезде будет определённо непросто. Радость «канониров» от важной победы в матче с «Ливерпулем» может очень быстро улетучиться. Поставить на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. Две другие проходили на «Эмирейтс». На домашней арене подопечные Мойеса проиграли только два из 11 матчей в чемпионате Англии. За этот отрезок времени они забили 18 мячей, а пропустили только 11.

«Канониры» тоже очень здорово выступают дома, но вот с выездами у них имеются некоторые проблемы. Подопечные Артеты выиграли только 6 из 11 матчей в гостях в АПЛ. Также они вылетели из Кубка лиги Англии, уступив на выезде как раз «молотобойцам» (1:3).

Прогноз и ставки на матч 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 11 февраля 2024 года

«Вест Хэм» продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков. Он демонстрирует приятную глазу слаженную игру, регулярно забивает, а также доставляет проблемы и нередко обыгрывает лидеров. «Арсенал» уже два раза проиграл «молотобойцам» в этом сезоне. После перерыва «канониры» набрали отличный ход, но травмы и то, что матч состоится на стадионе «Олимпийский», заметно усложняет им задачу. Думаем, сыграет «обе забьют». Статистика команд и история очных встреч только за.

Ставка: «обе забьют» за коэффициент 1.80.