Зак Пауга — Богдан Гуськов. Царевич возьмёт американца напором

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 236. В одном из его поединков американец Зак Пауга подерётся с узбекистанцем Богданом Гуськовым. Начало боя – не ранее 0:50 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Зак Пауга — Богдан Гуськов

Эксперты считают фаворитом американца и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.79. Шансы узбекистанца оценили в 2.07. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 2.55, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.48.

Где смотреть бой Зак Пауга — Богдан Гуськов

В прямом эфире поединок между россиянином и узбекистанцем можно будет посмотреть на телеканале «Матч Боец».

Анализ и прогноз на бой Зак Пауга — Богдан Гуськов (11.02.2024)

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 236. В одном из его поединков американец Зак Пауга подерётся с узбекистанцем Богданом Гуськовым. Начало – не ранее 0:50 мск.

Пауга был уверен в победе в своём дебютном поединке в UFC, выходя в октагон с Мохаммедом Усманом в качестве фаворита, но у соперника были другие планы, и он нокаутировал Зака во втором раунде.

Усман выиграл свои следующие бои в UFC, в то время как Пауга потерпел одно поражение и одержал одну победу в следующих схватках. Теперь ему предстоит подраться с Богданом Гуськовым в попытке исправить свои ошибки и вернуть уверенность. Ещё один проигранный поединок может лишить его карьеры в промоушене.

Пауга — бывший игрок американского футбола, ставший бойцом ММА, и всё ещё он новичок в октагоне, после того как провёл всего восемь профессиональных поединков. Постепенно он прогрессирует и лучше всего работает в стойке. Если Пауга справится с напором Гуськова на первых минутах, то сможет навязать свою игру.

Богдан Гуськов дебютировал в UFC после четырёх побед нокаутом в первом раунде подряд. Однако первый официальный поединок в лучшем промоушене мира завершился неудачей для него. В бою с Волканом Оздемиром Царевич столкнулся с самым жёстким соперником в своей карьере, который довольно быстро подчинил его. Узбекистанец проиграл удушающим сзади в первом раунде.

Богдан — очень взрывной ударник. 12 из 14 его побед в карьере были одержаны нокаутом, причём восемь из них — в первом раунде. Гуськову нравится агрессивно проводить начало боя, а Пауга, как известно, предпочитает медленно наращивать темп, пытаясь прощупать соперника. Если Гуськов будет давить на Зака в начале боя, втягивая его в жёсткий поединок, то он сможет провести нокаут.

Этот бой будет захватывающим, сколько бы он ни длился. Пауга и Гуськов отчаянно нуждаются в победе в этот уикенд. Богдан очень опасен и, возможно, является сильнейшим бойцом, с которым американец сталкивался до сих пор.

Мы ожидаем, что Пауга сможет дать вполне конкурентный бой. В этом поединке всё будет зависеть от того, сможет ли Зак выдержать мощные удары Царевича. Ответ на вопрос мы получим уже в первом раунде. Богдан начнёт палить из всех пушек в поисках нокаута, а Зак не выдержит такой шквал ударов. Предлагаем ставку на победу узбекистанца за 2.07.

Прогноз и ставки на бой Зак Пауга — Богдан Гуськов 11 февраля 2024 года

Карьера в UFC для Зака может быть закончена, если он потерпит ещё одно поражение. Это окажет на него дополнительное давление и вынудит рисковать. В свою очередь, Гуськов находится в поисках первой победы в UFC, он очень сильный боец, привыкший брать своим напором соперников. В последнем поединке у него был крайне тяжёлый соперник, а вот с Паугой проблем возникнуть не должно.

Ставка: победа Богдана Гуськова за 2.07.