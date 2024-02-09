«ПСЖ» — «Лилль». Луис Энрике встретится с препятствием

10 февраля состоится матч 21-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.63. Шансы «догов» оценили в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Лилль» 10 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «ПСЖ» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль» (10.02.2024)

Гонка за титул в Лиге 1 ещё не закончена, и в эти выходные она может принять новый оборот. Игра между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится 10 февраля на «Парк де Пренс». Хозяева начинают выходные на первом месте в турнирной таблице с 47 очками, в то время как гости занимают четвёртую строчку с 35 очками.

Парижане выйдут на игру после победы в матче с «Брестом» со счётом 3:1 в Кубке Франции. Подопечные Луиса Энрике открыли счёт на 34-й минуте и удвоили своё преимущество всего через три минуты.

Во втором тайме «Брест» отыграл один гол, но в конце матча «ПСЖ» восстановил отрыв в два мяча.

Победа во встрече Кубка Франции означает, что красно-синие идут без поражений в 15 последних матчах во всех соревнованиях.

Они выиграли семь из восьми последних встреч, причём победы были одержаны в играх с «Лансом» и «Страсбургом» на выезде, а также с «Метцем» дома в Лиге 1, «Ревелем» и «Орлеаном» в кубке Франции и «Тулузой» в Суперкубке страны.

По статистике, «ПСЖ» не проигрывал 23 из 25 последних матчей в Лиге 1. Он не знает поражений в 15 последних встречах первенства.

«Лилль» отправляется в Париж, проиграв со счётом 1:2 «Лиону» в Кубке Франции в среду вечером.

«Львы» повели на 40-й минуте и забили второй гол вскоре после перерыва. «Доги» размочили счёт на 53-й минуте, но не смогли установить паритет в оставшееся время.

Поражение в матче с «Лионом» стало для «Лилля» первым в шести играх. В Кубке Франции были одержаны победы над «Голден Лайон» и «Расингом», а в Лиге 1 удалось обыграть «Лорьян» и «Клермон».

Тенденции показывают, что «доги» потерпели поражения только в 3 из 24 встреч в Лиге 1. «Лилль» не уступает в семи из восьми последних выездных матчей, но пять раз сыграл вничью.

У ПСЖ в лазарете находятся несколько футболистов, в том числе Милан Шкриньяр, Серхио Рико, Нуну Мендеш, Лейвин Курзава и Преснел Кимпембе. Также были проблемы с травмой у Мбаппе, но тренер уверяет, что он выйдет на поле.

«Лилль» отправляется на выезд без Самуэля Юмтити, Ивана Кавалейру и Бафоде Диаките.

Выездная форма «догов» позволяет предположить, что они могут сделать эту игру сложной для «ПСЖ». Поэтому не станем рисковать с выбором победителя и сделаем ставку на «обе забьют» за 1.75.

Ставка: «обе забьют» за 1.75.