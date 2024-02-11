«Ювентус» — «Удинезе». Аллегри сохранит твёрдость

12 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.44. Успех «маленьких зебр» оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе» 12 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Удинезе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.35.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Удинезе» (12.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 23-го тура Серии А. 12 февраля состоится игра, которая закроет программу 24-го тура первенства. На стадионе «Альянц» в Турине местный «Ювентус» примет «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Поражение во встрече последнего тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1) стало для «Ювентуса» первым в первенстве с сентября 2023 года. До него он не проигрывал 17 матчей кряду в Серии А. Ничьих при этом было всего четыре. Не сбавят ли подопечные Массимилиано Аллегри ход после неудачи?

Стоит отметить, что в игре с «Интером» туринцы выступили крайне неудачно. Если бы не Войцех Щенсны, они проиграли бы с разгромным счётом. Голкипер совершил несколько невероятных спасений. Любопытно и то, что первый удар в створ «старая синьора» нанесла лишь на 72-й минуте. Бо́льшую часть встречи она выглядела пассивно и безыдейно.

С другой стороны, игра проходила в Милане. А ещё не стоит забывать, что «Интер» проводит великолепный сезон и сметает всех на своём пути. Во встречах с другими соперниками прагматичная стратегия Аллегри срабатывала на ура. В 23 матчах в Серии А его подопечные пропустили только 14 мячей — меньше как раз только у «нерадзурри».

Забили за этот период времени «бьянконери» сравнительно немного — 36 голов. 12 из них записал на свой счёт Душан Влахович. Также 24-летний сербский нападающий отметился тремя результативными передачами. Интересно, что по итогам января он был признан лучшим футболистом Серии А.

«Удинезе», в свою очередь, проводит один из самых неудачных сезонов. Он располагается в опасной близости от зоны вылета — на 17-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущей следом «Вероны» составляет всего одно очко. Отчасти такие результаты связаны с важными кадровыми потерями.

В лазарете до сих пор пребывают Жерар Деулофеу, Яка Бийол и Энсо Эбосс. Ожидается, что в скором времени бывший защитник ЦСКА покинет лазарет, но точных дат возвращения пока нет. Подспорье словенского защитника определённо не помешало бы Габриэле Чоффи.

В 23 матчах в чемпионате Италии его подопечные пропустили 37 мячей, а забили только 23. «Маленькие зебры» выиграли только две из этих встреч, а вот ничьих было 13. У команды был весьма неплохой отрезок, когда даже лидеры не могли её обыграть. Однако то было ещё в начале сезона.

В последних пяти турах в Серии А «Удинезе» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2) и «Монцей» (0:0), а также уступил «Лацио» (1:2), «Милану» (2:3) и «Аталанте» (0:2). Поставить на то, что «старая синьора» выиграет грядущий матч и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна проходила в Удине и ознаменовалась результативной ничьей — 2:2. Ни один из 11 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии дома туринцы не проиграли. Ничьих при этом всего три. За этот период времени они забили 17 мячей, а пропустили только пять.

Маловероятно, что Массимилиано Аллегри станет опускать руки после поражения в матче с «Интером». В прошлом сезоне специалист до последнего сохранял мотивацию подопечных, даже несмотря на снятие 10 очков из-за скандала с финансовыми махинациями. Его стойкости позавидуют многие.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе» 12 февраля 2024 года

«Ювентус» очень редко пропускает и зачастую без особых проблем обыгрывает соперников вроде «Удинезе». Если бы не травмы, у «маленьких жеребят» ещё были бы шансы, но в текущем тонусе маловероятно, что им удастся зацепиться за очки на выезде. История очных встреч, статистика и показатели на дистанции свидетельствуют в пользу нерезультативной победы туринцев.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.