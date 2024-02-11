«Кристал Пэлас» — «Челси». Почеттино готов меняться

В игре с «Астон Виллой» украинец остался в запасе, а тренер назвал игру одной из лучших в сезоне. Показательный момент!

12 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.77. Успех «орлов» оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси» 12 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Челси» (12.02.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. На 12 февраля запланирована встреча, которая завершит программу 24-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Селхерст Парк» померяются силами «Кристал Пэлас» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних 12 матчах в чемпионате Англии «орлы» победили только пребывающий на спаде «Брентфорд» (3:1) и замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд Юнайтед» (3:2). Также они сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1), «Манчестер Сити» (2:2) и «Брайтоном» (1:1).

За этот период времени подопечные Роя Ходжсона забили 16 голов, что в принципе неплохо. Однако пропустили они на порядок больше — 27 мячей. И это несмотря на старания Дина Хендерсона, приобретённого у «Манчестер Юнайтед» в начале сезона. В составе «стекольщиков» голкипер провёл семь матчей, в которых совершил 23 сейва.

Из-за поражений «орлы» спустились на 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Эвертона» составляет пять очков. Из Кубка лиги страны «стекольщики» вылетели, разгромно уступив на стадии 1/16 финала «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Также «Кристал Пэлас» не удалось преуспеть в Кубке Англии. Он покинул турнир, по сумме двух матчей проиграв в 1/32 финала «Эвертону» (0:0 и 0:1). Сообщается, что из-за неудовлетворительных результатов Ходжсон может быть отправлен в отставку. Добавит ли это «орлам» мотивации или «Челси» приблизит тренера к увольнению?

Интересно, что в преддверии очного матча со «стекольщиками» Маурисио Почеттино назвал Роя Ходжсона своим другом. Он выразил мнение, что наставник «Кристал Пэлас» добьётся успехов со своим клубом. Также тренер «Челси» выразил надежду, что произойдёт это после их встречи.

В последних семи турах в чемпионате Англии «аристократы» уступили «Вулверхэмптону» (1:2 и 2:4), а также «Ливерпулю» (1:4). Победили они «Шеффилд Юнайтед» (2:0), как раз «Кристал Пэлас» (2:1), «Лутон» (3:2) и «Фулхэм» (1:0). Ещё «синие» вышли в финал Кубка лиги Англии, в котором в конце февраля сыграют с «Ливерпулем».

Кроме того, подопечные Маурисио Почеттино пробрались в 1/8 финала Кубка Англии, победив «Астон Виллу» после переигровки (0:0 и 3:1). У аргентинского специалиста ушло немало времени, но ему всё же удалось поставить «Челси» приятную глазу остроатакующую игру.

Преодолев кризис травм, «аристократы» набрали весьма неплохой ход. Правда, возвращение некоторых футболистов негативно отразилось на игровом времени других. Например, Михаил Мудрик всё чаще начал выходить на замену или вообще стал оставаться в запасе, как в игре с «Астон Виллой» в Кубке Англии.

Примечательно, что Почеттино назвал матч с бирмингемцами одним из лучших в исполнении его команды в сезоне. Особой похвалы от наставника удостоился Энцо Фернандес, забивший прямым ударом со штрафного. На последнем отрезке сезона хавбек заметно прибавил. Впрочем, как и многие другие футболисты «Челси».

Так или иначе наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.82. На бумаге «Кристал Пэлас» — явный аутсайдер, но на домашнем стадионе, да ещё и с мотивацией в виде намечающейся отставки Ходжсона, он вполне способен удивить и зацепиться за очки.

В пользу высокой результативности свидетельствует заметная нехватка качества в обороне у обеих команд. «Стекольщики» в 23 встречах в чемпионате Англии пропустили целых 40 мячей, а «аристократы» за этот же период времени пропустили 39. Кроме того, шесть из девяти последних очных встреч получились результативными.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси» 12 февраля 2024 года

На двоих в 23 турах в АПЛ «Кристал Пэлас» и «Челси» забили 64 мяча, а пропустили ещё больше — 79. Команды регулярно допускают много ошибок оборонительного плана. Но в то же время у «аристократов» наблюдается стремительный прогресс в качестве игры и результативности. Также в пользу большого количества голов свидетельствует история очных встреч.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.82.