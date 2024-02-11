«Арока» — «Порту». Консейсау подходит «Барселоне»

Каждая очередная победа наставника «драконов» будет повышать его шансы на приглашение в топ-клуб, которому его уже предложили.

12 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии «Арока» – «Порту». Начало – в 23:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «драконов» можно с коэффициентом 1.49. Успех хозяев оценивается в 6.40. На ничью дают коэффициент 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура чемпионата Португалии «Арока» — «Порту» 12 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Арока» – «Порту» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Португалии «Арока» — «Порту» (12.02.2024)

Игра 21-го тура чемпионата Португалии «Арока» – «Порту» начнётся 12 февраля. Стартовый свисток раздастся в 23:15 мск.

«Драконы» в минувшем матче в Примейре неприятно удивили тем, что дома не обыграли «Риу Аве» (0:0). Подопечные Сержиу Консейсау активно начали встречу. Они контролировали мяч и нанесли 24 удара. Соперник терпеливо оборонялся, и надёжно сыграл вратарь. «Порту» забил на 10-й минуте, но после подсказки VAR арбитр отменил гол.

«Драконы» в этом сезоне обладают сбалансированным составом, в который органично включены игроки с высоким индивидуальным мастерством. Среди них нападающий Эванилсон и 40-летний защитник Пепе. Несмотря на атакующий акцент в тактической схеме, Сержиу Консейсау добился от своих подопечных надёжных действий в обороне.

Умелая подстраховка, чёткое взаимодействие во время прессинга и плотная опека соперника — вот главные козыри оборонительной линии «драконов». В этом сезоне чемпионата Португалии они пропустили всего 13 мячей в 20 матчах. Лучше дела только у «Бенфики» — она пропустила 12 голов.

Необходимо отметить прогресс основного голкипера «Порту» Диогу Кошты, который полностью соответствует высокому уровню команды. 24-летний португалец отличается великолепной реакцией, умением «читать» игру и хорошо взаимодействует с центральными защитниками.

Хотя руководство «драконов» заточено на выгодную продажу своих лучших футболистов, оно отказалось отправить в московский ЦСКА нападающего Вендела Силву. Красно-синие предложили за бразильца € 2,5 млн.

Источники сообщают, что футбольный агент Жорже Мендеш предложил президенту испанской «Барселоны» Жоану Лапорте сделать главным тренером команды Сержиу Консейсау, который покинет «Порту» по окончании нынешнего сезона. Напомним, португальский специалист возглавляет сине-белых с лета 2017 года. Пока реакция каталонцев неизвестна.

«Драконы» находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 45 очков в 20 матчах. Клуб выиграл 14 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде сине-белые провели 10 матчей и одержали семь побед при одном ничейном результате.

«Арока» в минувшем туре Примейры на выезде победила «Портимоненсе» (2:1). Команда больше контролировала мяч, владела инициативой и нанесла девять ударов.

«Арока» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 25 очков в 20 встречах. Клуб выиграл семь матчей в этом сезоне и четыре завершил вничью.

«Порту» ведёт борьбу за чемпионский титул. В команде собраны сильные футболисты, у которых есть опытный защитник Пепе. Подопечные Сержиу Консейсау используют агрессивный прессинг, что мешает соперникам атаковать. Поскольку «драконы» отлично обороняются, рассмотрим ставку на победу «драконов» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.19.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Арока» — «Порту» 12 февраля 2024 года

«Порту» делает акцент на надёжной защите, в которой важная роль отведена Пепе. Клуб пропустил в этом сезоне чемпионата Португалии всего 13 мячей. Только 1 из 10 выездных встреч с его участием закончилась тоталом больше 3.5 мяча. В линии нападения «драконов» есть индивидуально сильные футболисты во главе с Эванилсоном, которые сумеют забить.

Ставка: победа «Порту» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.