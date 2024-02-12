«Ак Барс» — «Нефтехимик». Радулов насолит соседям

В татарстанском дерби нижнекамцам не на что рассчитывать. А ведь им нужны очки!

13 февраля состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.61, шансы нижнекамцев оценили коэффициентом 4.45. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 13 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Ак Барс» — «Нефтехимик» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Ставки на победу казанцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.36. Если нижнекамцы выиграют матч, сыграет коэффициент 3.15.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» (13.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

13 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в Казани на «Татнефть-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

«Барсы» в последней встрече уступили «Салавату Юлаеву» (1:2). Команды понимали важность результата «зелёного дерби», поэтому не рисковали. Артём Галимов открыл счёт в первом периоде, воспользовавшись ошибкой обороны «Салавата Юлаева». Пропустив, уфимский клуб активно заиграл в нападении и создал несколько опасных моментов. На этом отрезке матча «барсы» занервничали и часто нарушали правила. Александр Хмелевски и Даниил Огирчук дважды реализовали большинство, добыв победу.

Серьёзная нагрузка выпала на голкипера «барсов» Тимура Билялова. «Салават Юлаев» не отсиживался в обороне и нанёс 30 бросков. Кроме того, самоотверженно защищались полевые хоккеисты «Ак Барса», которые заблокировали 18 бросков.

Главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов в интервью отметил хороший уровень игры своих подопечных в «зелёном дерби». Тем не менее наставник остался недоволен реализацией большинства и отсутствием дисциплины.

Важную роль в нападении клуба из Казани играет Вадим Шипачёв. Он является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в текущем сезоне с 41 очком по системе «гол+пас». Форвард забросил 13 шайб и сделал 28 ассистов. Всего на четыре очка меньше у Александра Радулова. Ветеран в хорошей форме, полезен в комбинационной игре и отрабатывает в обороне.

Продолжает восстанавливаться после травмы нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Билялетдинов пока осторожно оценивает перспективы игрока вернуться на лёд в текущем сезоне. Сообщалось, что форвард приступил к индивидуальным тренировкам. Он провёл в этом розыгрыше КХЛ 36 матчей и набрал 24 очка по системе «гол+пас».

Подопечные Билялетдинова занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка. Клуб выиграл 36 из 61 встречи, но пока официально не гарантировал себе участие в плей-офф. Казанцы хорошо выступают на домашней арене. Они победили в 22 из 29 встреч.

В последних пяти играх «барсы» показали средние результаты. Кроме «Салавата Юлаева», они уступили «Сибири» (1:4), победили её же (4:0) и «Трактор» (4:1 и 2:1).

«Нефтехимик» в последнем домашнем матче уступил «Сибири» (1:2 ОТ). Подопечные Олега Леонтьева наверняка остались раздосадованы результатом встречи, поскольку открыли счёт и долгое время контролировали ход игры. Тем не менее ошибка в обороне позволила сопернику сравнять счёт, а в овертайме новосибирцы забросили победную шайбу.

Зато в последней встрече на выезде «волки» обыграли «Торпедо» (4:3 ОТ). Они проявили твёрдый характер и добились своего. «Нефтехимик», «Амур» и «Сибирь» ведут борьбу за восьмое место в турнирной таблице Востока, которое служит пропуском в плей-офф. Команды идут плотно, поэтому так важны все результаты.

«Барсы» в этом сезоне показывают хорошую игру на домашней арене. В свою очередь, «Нефтехимик» на выезде выиграл только 8 из 28 встреч. Кроме того, у казанцев перед плей-офф в отличной форме ветераны Радулов и Шипачёв. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Ак Барса» и «обе забьют» за 2.02.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 13 февраля 2024 года

В этом сезоне подопечные Билялетдинова дома показали хорошие результаты и победили в семи из восьми последних встреч. В свою очередь, «волки» забили в девяти выездных встречах подряд. Но «Ак Барс» смотрится намного предпочтительнее «Нефтехимика» в комбинационной игре, поэтому сделаем ставку на то, что он победит и «обе забьют».

Ставка: победа «Ак Барса» и обе забьют за 2.02.