«Вегас» — «Миннесота». Капризов — генератор атак

Но хватит ли его стараний? Отнять на выезде очки у действующего чемпиона будет очень непросто.

13 февраля состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вегас» — «Миннесота». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «золотых рыцарей» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «дикарей» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас» — «Миннесота» 13 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» (13.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 13 февраля 2024, вторник. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

13 февраля состоятся четыре встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В самой поздней из них на льду стадиона «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе померяются силами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.

Действующий обладатель Кубка Стэнли располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающего вторую строчку «Далласа» составляет два очка. «Золотые рыцари» вполне могут составить конкуренцию лидирующему «Ванкуверу» в борьбе за победу в конференции.

После непродолжительного неудачного отрезка подопечные Брюса Кэссиди набрали отличный ход. В последних девяти матчах они уступили только «Нью-Джерси» (5:6 ОТ) и «Детройту» (2:5). Причём в обоих случаях «Вегас» потерял очки на выезде. Во всех остальных встречах он одержал победы в основное время, в частности в игре с «Эдмонтоном» (3:1).

Примечательно, что ко встрече «нефтяники» подходили с 16-матчевой беспроигрышной серией. Они остановились в шаге от повторения рекорд НХЛ по количеству побед подряд. Также интересно, что в матче с «Эдмонтоном» не отметился результативными действиями Иван Барбашёв. В семи из восьми других последних матчей в НХЛ россиянин не уходил со льда без набранных очков.

Барбашёв набрал очень хорошую форму. Он помог «Вегасу» дважды обыграть «Рейнджерс» (5:1 и 5:2). В первом матче 28-летний нападающий оформил дубль, а во втором сделал три результативные передачи. Всего он принял участие в 52 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал 18 голевых пасов.

У «Миннесоты» в этом сезоне был не один, а два плохих отрезка — в начале регулярки и в январе. Последний спад связан с травмами нескольких ведущих хоккеистов, в частности Кирилла Капризова. Ставший в преддверии этого сезона ассистентом капитана нападающий получил повреждение в матче с «Виннипегом» (2:4). Его ударил в поясницу защитник соперника.

Возвращение Капризова в состав заметно воодушевило «Уайлд» и благотворно отразилось на результатах. В последних девяти матчах они уступили только «Тампа-Бэй» (3:7), «Нэшвиллу» (2:3) и «Анахайму» (2:3). Во всех остальных случаях одержали победы в основное время.

За этот отрезок времени Капризов записал на свой счёт семь голов и шесть результативных передач. Отметившись заброшенной шайбой и голевым пасом в последней встрече с «Питтсбургом» (3:2), Кирилл установил новый рекорд клуба, превзойдя достижение восьми хоккеистов.

Россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому четвёртый сезон кряду покоряется отметка в 20 голов в регулярном чемпионате. Также игра с «Питтсбургом» стала памятной для 39-летнего голкипера «Уайлд» Марка-Андре Флёри. Он вышел на второе место в истории НХЛ по количеству игр с 30+ сейвами. На его счету 189 таких матчей.

Несмотря на возраст, вратарь пребывает в отличном тонусе и всеми силами вместе с Кириллом Капризовым тащит команду в плей-офф. Хватит ли их стараний? «Миннесота» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от идущих в топ-8 команд приличное, плюс конкуренция весьма высока.

Несмотря на старания Флёри и его сменщика, «дикари» часто пропускают. В 51 матче они пропустили целых 169 голов, а забили — 154. «Золотые рыцари», в свою очередь, в 52 встречах забросили 169 шайб, а пропустили — 141. Наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе видится ТБ 6 шайб за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вегас» — «Миннесота» 13 февраля 2024 года

Обе команды набрали отличный ход. На наш взгляд, у них примерно одинаковые шансы на победу. Поэтому предлагаем сделать ставку на верх по голам. Нападающие «Голден Найтс» и «Уайлд» в хорошей форме и регулярно радуют результативностью. Статистика располагает к большому количеству заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.94.