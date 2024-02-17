«Мальорка» — «Реал Сосьедад». Плохи дела у Захаряна

18 февраля состоится матч 25-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.52. Шансы красно-чёрных оцениваются в 3.30. На ничью дают коэффициент 2.91.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал Сосьедад» 18 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Мальорка» — «Реал Сосьедад» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.32. Если забьют красно-чёрные, сыграет коэффициент 1.65. Гол бело-голубых доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.46.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал Сосьедад» (18.02.2024)

Игра 25-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал Сосьедад» начнётся 18 февраля на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Островитяне», весьма вероятно, тщательно разберут последний очный матч с «Реалом Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании. Встреча завершилась в нулевую ничью, а соперники сделали акцент на обороне.

Преимуществом владели бело-голубые, которые нанесли 12 ударов, но голкипер «Мальорки» Доминик Грейф сыграл надёжно. Отметим, что главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль оставил в запасе Арсена Захаряна.

«Островитяне» в этом сезоне Примеры испытывают серьёзные проблемы с позиционной атакой. В 24 встречах они забили 21 мяч. Хуже дела обстоит только у «Кадиса» — 15 голов. Лидером «Мальорки» является Ведат Мурики. 29-летний нападающий провёл в этом сезоне Примеры 16 встреч, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Подопечные Хавьера Агирре слабо проводят текущий сезон. Команда находится на 16-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка в 24 матчах. Клуб выиграл четыре встречи и 11 завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Мальорка» провела 12 игр, в которых одержала три победы.

В последних пяти встречах в Примере «островитяне» выступили неплохо. Они победили «Райо Вальекано» (2:1), завершили вничью матчи с «Сельтой» (1:1) и «Вильярреалом» (1:1), а уступили «Бетису» (0:1) и «Атлетику» (0:4).

«Реал Сосьедад» в минувшем туре в Примере дома уступил «Осасуне» (0:1). Соперник выбрал оборонительную модель игры, рассчитывал на контратаки и забил в начале второго тайма. Бело-голубые больше владели мячом, нанесли 21 удар, но не восстановили паритет. Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 62-й минуте.

Подопечные Иманола Альгуасиля нестабильно выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Помимо «Осасуны», они уступили «Атлетику» (1:2), победили «Сельту» (1:0), а матчи с «Райо Вальекано» (0:0) и «Жироной» (0:0) завершили вничью.

«Реал Сосьедад» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 37 очков в 24 встречах. Бело-голубые на выезде провели 12 матчей и одержали четыре победы.

Бело-голубые слабо провели первый матч в плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ». Подопечные Альгуасиля уступили на выезде со счётом 0:2, а голы у парижан забили Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола. Арсен Захарян вышел на замену во втором тайме, но не оказал влияния на результат встречи.

«Островитяне» в основном опираются на надёжную оборону. В этом сезоне Примеры они дома проиграли всего два матча. «Реал Сосьедад» затратил много сил во встрече с «ПСЖ», поэтому защищаться подопечным Агирре будет легче. Рассмотрим ставку на то, что «Мальорка» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Мальорка» — «Реал Сосьедад» 18 февраля 2024 года

«Реал Сосьедад» вынужден распределять силы на три турнира, поскольку ещё участвует в Кубке Испании и Лиге чемпионов. «Островитяне» дома выступают уверенно, с упором на надёжную оборону. Кроме того, последняя очная встреча завершилась ничейным результатом. Предположим, что «Мальорка» не проиграет и в матче будет забито не более трёх мячей.

Ставка: «Мальорка» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.