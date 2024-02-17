«Райо Вальекано» — «Реал». Слово за Винисиусом Жуниором

Пока Беллингем травмирован, а Мбаппе ещё не подписан, выручать всех придётся бразильцу.

8 февраля состоится матч 25-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение «сливочным»: поставить на победу «галактикос» можно с коэффициентом 1.62. Шансы «молний» оцениваются в 5.40. На ничью дают коэффициент 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид 18 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Райо Вальекано» — «Реал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют «молнии», сыграет коэффициент 1.62. Гол «сливочных» доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид (18.02.2024)

Игра 25-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» начнётся 18 февраля на стадионе «Кампо де Вальекас». Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск. Мадридское дерби вызывает повышенный интерес болельщиков.

«Молнии» в минувшем матче в Примере на выезде уступили «Мальорке» (1:2). Основные события развернулись во втором тайме. Соперник открыл счёт, поэтому «пчёлы» пошли вперёд большими силами. Альваро Гарсия восстановил паритет, но грубая ошибка защиты «Райо Вальекано» позволила «островитянам» забить решающий гол на 90+1-й минуте.

«Молнии» испытывают трудности в позиционном нападении, поэтому в этом сезоне Примеры забили всего 21 мяч. Тренерский штаб пробует различные сочетания игроков в линии атаки, но результат пока отрицательный.

Лидером «Райо Вальекано» является Альваро Гарсия. 31-летний испанец провёл в этом сезоне Примеры 21 встречу, забил шесть мячей и сделал результативную передачу. В атаке «молний» до сих пор выступает 38-летний ветеран Радамель Фалькао. Бывший форвард мадридского «Атлетико» и «Челси» даже забил гол в этом сезоне Ла Лиги.

Подопечные Франсиско Родригеса слабо проводят текущий сезон. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице в Ла Лиге, набрав 24 очка в 24 матчах. Клуб выиграл пять встреч, а девять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Райо Вальекано» провёл 11 игр, в которых одержал всего одну победу.

В последних пяти встречах в Примере «молнии» разочаровали. Кроме «Мальорки», они уступили «Лас-Пальмасу» (0:2), «Атлетико» (1:2) и «Севилье» (1:2), а вничью завершили матч с «Реалом Сосьедад» (0:0).

«Реал» в минувшем туре в Примере разгромил «Жирону» (4:0). Соперник допустил много ошибок в обороне, которыми в полной мере воспользовались подопечные Карло Анчелотти. Великолепно провёл матч Винисиус Жуниор. Бразилец забил гол и сделал две результативные передачи. Отметим, что Джуд Беллингем записал в актив дубль.

Подопечные Анчелотти отлично выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Помимо «Жироны», они победили «Альмерию» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Хетафе» (2:0), а матч с «Атлетико» (1:1) завершили вничью.

«Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 61 очко в 24 встречах. «Сливочные» на выезде провели 12 матчей и одержали девять побед.

«Галактикос» порадовал болельщиков в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Подопечные Карло Анчелотти победили на выезде со счётом 1:0, а единственный мяч забил Браим Диас. «Реал» нанёс 15 ударов и держал защиту соперника в напряжении.

«Сливочные» находятся в хорошем состоянии. Защита редко допускает ошибки, и голкипер Андрей Лунин достойно заменил травмированного Тибо Куртуа. Кроме того, в последних встречах создаёт много опасных моментов Винисиус Жуниор. Рассмотрим ставку на победу «Реала» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.95.

Жаль, травмирован Джуд Беллингем. Звёздный футболист «сливочных» находится в лазарете и уже пропустил игру с «Лейпцигом». Однако Анчелотти нашёл выход и всё равно одержал победу. Более того, появилась информация, что сделка по приобретению Мбаппе «Реалом» будет завершена. Эта новость должна порадовать команду.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид 18 февраля 2024 года

«Райо Вальекано» находится в системном кризисе, из которого пока не может найти выход. В последних встречах «молнии» выступают плохо. В свою очередь, «Реал» в оптимальном состоянии: много забивает и надёжен в обороне. Предположим, что «Реал» победит и в матче будет забито не менее двух мячей.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.