«Аль-Наср» — «Аль-Фейха». Криштиану Роналду крут!

21 февраля состоится ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Фейха». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «всемирного клуба» можно с коэффициентом 1.15. Успех гостей оценивается в 15.25. На ничью дают коэффициент 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» 21 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» (21.02.2024)

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» начнётся 21 февраля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск. «Всемирный клуб» выиграл первую встречу со счётом 1:0, создав задел для выхода в четвертьфинал.

«Рыцари Неджда» отлично выступили в той игре. Подопечные Луиша Каштру полностью контролировали ход матча, создали много опасных моментов и нанесли 14 ударов. Тем не менее только во втором тайме они воплотили своё преимущество в забитый мяч. Голом на 81-й минуте отметился Криштиану Роналду.

После пропущенного мяча «Аль-Фейха» пошла вперёд большими силами, но не восстановила паритет. Сказалась на результате слабая игра в нападении, поскольку подопечные Вука Рашовича нанесли всего два удара. Кроме того, надёжно сыграла оборона «всемирного клуба», которой уверенно руководил бывший защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт.

На групповом этапе Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» набрал 14 очков в шести матчах и оформил выход в плей-офф с первого места. Подопечные Луиша Каштру одержали четыре победы и две встречи завершили вничью. Лучший бомбардир команды в ЛЧ Андерсон Талиска забил шесть мячей.

Неплохо идут дела у «всемирного клуба» и в чемпионате Саудовской Аравии. Он выиграл 16 матчей из 20, набрав 49 очков. В турнирной таблице Про-Лиги «Аль-Наср» занимает второе место. Отставание от находящегося на первой строчке «Аль-Хиляля» составляет семь очков.

В минувшем матче чемпионата Саудовской Аравии подопечные Луиша Каштру дома обыграли «Аль-Фатех» со счётом 2:1. Первый гол забил Криштиану Роналду, а автором победного мяча стал Отавио. Таким образом, Роналду обошёл Месси по голам с игры, без учёта пенальти. Теперь на его счету 714 голов без учёта 11-метровых. У Месси — 713 таких мячей.

Звезда «Аль-Насра» высказался об этой победе. Он призвал партнёров по команде держать темп и не расслабляться. В этом сезоне во всех турнирах Криштиану Роналду забил 26 голов. Напомним, 39-летний форвард выступает за «Аль-Наср» с 2023 года.

«Аль-Фейха» в минувшем туре Про-Лиги на выезде обыграла «Аль-Хазм» (3:1). Сопернику удалось открыть счёт уже на девятой минуте встречи, но подопечные Вука Рашовича быстро перехватили инициативу и затем сравняли счёт. Отличный матч провёл Генри Оньекуру, который оформил дубль, а нападающий Энтони Нвакаэме забил гол и сделал два ассиста.

В целом команда из города Эль-Маджмаа нестабильно выступила на групповом этапе Лиги чемпионов АФК. Она выиграла три матча из шести и заняла второе место, набрав девять очков. По уровню индивидуального мастерства «Аль-Фейха» заметно отстаёт от «Аль-Насра».

«Аль-Фейха» слабо провела первый матч 1/8 финала, полностью провалившись в нападении. В свою очередь, Криштиану Роналду и другие лидеры «всемирного клуба» находятся в хорошей форме. Рассмотрим ставку на победу «Аль-Насра» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» 21 февраля 2024 года

Дома подопечные Луиша Каштру агрессивно атакуют. Возможно, результат первого матча заставит «Аль-Фейху» идти вперёд. Для Криштиану Роналду возникнут свободные зоны в быстрых атаках. Поэтому предлагаем поставить на победу «Аль-Насра» и тотал больше 3.5 мяча за 1.97.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 3.5 мяча за 1.97.