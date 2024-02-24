«Авангард» предпримет ещё одну попытку подняться на первое место, а «Ак Барс» уже готовится к «Автомобилисту».

Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.01: Билялетдинов и Кравец готовы к плей-офф

На 24 февраля запланировано много интересных событий, в том числе в КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.01 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Трактор» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

В Восточной конференции определились все участники плей-офф. «Авангард» всё ещё может закончить регулярный сезон на первом месте в таблице. У него, как и у «Металлурга», в активе 91 очко и одинаковое количество сыгранных матчей. Кроме того, омичи опережают все другие клубы своей конференции по количеству заброшенных шайб — 208. Учитывая то, что «ястребы» в последней встрече уступили «Ладе» (2:3 ОТ), выгодным соперником для них был бы «Амур», а не команда из Тольятти.

«Трактор» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 76 очков. У челябинцев отсутствует стабильность, они могут проигрывать сериями или чередуют победы с поражениями. Особенно запомнились недавние пять проигранных матчей, во время которых «белые медведи» уступили дважды «Амуру» (3:5 и 2:4). С учётом всех этих факторов, наша ставка будет на победу мотивированного «Авангарда» за 2.35.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Амур»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанский клуб уже вряд ли сможет избежать плей-офф с «Автомобилистом». Поэтому подопечным Билялетдинова уже стоит начинать готовиться к такому серьёзному и опасному сопернику. Жаль, что под конец сезона тренер «Ак Барса» нашёл место для экспериментов. Он занимается тем, что пересобирает звенья и даёт отдых ветеранам, которые могут потерять тонус. Сначала это привело к поражению «Металлургу» (1:2), а затем клуб уступил «Локомотиву» (2:4).

«Амур» с огромным трудом, но всё-таки попал в плей-офф Кубка Гагарина. Причём команда проиграла последний матч «Металлургу» (0:3), когда ещё нужна была победа, а теперь и вовсе может выдохнуть, расслабиться и дожидаться своего соперника, ведь задача решена. Есть подозрения, что после такого штурма и серии из семи побед «амурские тигры» захотят просто перевести дух и не станут выкладываться по полной. Поэтому наша ставка на победу «Ак Барса» за 1.80.

Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Красно-белые, судя по всему, начнут плей-офф серией с «Северсталью». Можно сказать, что это будет репетиция команд. Оба клуба отличаются атакующим хоккеем, но подопечные Алексея Жамнова лидируют по количеству заброшенных шайб в лиге, являясь самой результативной командой — 226 голов. Жаль, что оборона у москвичей не в порядке и много пропускает. «Спартак» в последней встрече разгромил «Торпедо» (7:3).

«Северсталь» старается держаться в хорошей форме, и это у неё получается. В последних 10 матчах «рыси» потерпели всего два поражения. На этом отрезке они выиграли как раз у «Спартака» (4:2), но также запомнились победы во встречах со СКА (3:0) и «Локомотивом» (3:2 Б). Мы считаем, что «сталеварам» по силам забросить больше 2.5 шайбы за коэффициент 2.13.

Экспресс на матчи 24 февраля

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Трактором» за 2.35.

Ставка 2: победа «Ак Барса» в игре с «Амуром» за 1.80.

Ставка 3: индивидуальный тотал «Северстали» в матче со «Спартаком» больше 2.5 шайбы за 2.13.

Общий коэффициент: 2.35 Х 1.80 Х 2.13 = 9.01.