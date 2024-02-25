«Лос-Анджелес» — «Интер Майами». Месси и Суарес вызовут ностальгию

Звездные нападающие напомнят о временах, когда они вместе выступали за «Барсу».

26 февраля состоится матч МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами». Начало игры — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 2.46. Успех «Гэлакси» оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» 26 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.43.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» (26.02.2024)

Стартовал новый регулярный сезон МЛС. На 26 февраля запланированы две встречи. В самой поздней из них на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Лос-Анджелесе померяются силами местный «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Стартовый свисток прозвучит в 4:30 мск.

По итогам минувшего сезона команда из Лос-Анджелеса заняла предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Гэлакси» выиграли только 8 из 34 матчей в МЛС, а также 12 раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 51 гол, а пропустили 67 — больше всех.

Также неудачно выступил «Лос-Анджелес» в Кубке лиг. Он не сумел пробраться даже дальше группового этапа турнира. «Гэлакси» уступили «Леону» (0:1) и «Ванкуверу» (1:2). Зимой они пережили ряд немаловажных перемен, но пока что трудно понять, благотворно они отразятся на команде или негативно.

«Лос-Анджелес» покинуло множество футболистов, в частности бывший вингер «Баварии» и «Ювентуса» Дуглас Коста, а также экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес. Приобрёл клуб результативного форварда «Генка» Джозефа Пэйнтсила, перспективного полузащитника «Васко да Гама» Габриэла Пека и ещё несколько игроков.

В обновлённом виде «Гэлакси» провели шесть товарищеских матчей, в которых победили только «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0), а также сыграли вничью с «Нью-Йорк Сити» (2:2). Уступила команда из Лос-Анджелеса «Норшелланну» (1:5), «Сент-Луис Сити» (1:2), «Шарлотт» (0:3) и «Остину» (1:3).

«Интер Майами» тоже закончил сезон в нижней части турнирной таблицы чемпионата МЛС. Однако ему удалось выиграть Кубок лиг. Особый вклад в успех привнёс Лионель Месси. В семи матчах знаменитый аргентинец записал на свой счёт 10 голов и одну результативную передачу. Он забивал не только красивые, но и очень важные голы.

Аргентинец подарил болельщикам надежду на то, что «цапли» сумеют пробраться в плей-офф чемпионата МЛС, но затем он получил травму. Без Месси команда Дэвида Бекхэма оказалась неконкурентоспособна. Из-за этого появилась необходимость усилить состав качественными новичками.

Зимой к «Интер Майами» присоединились бывший сокомандник Месси — Луис Суарес, сын бывшего легендарного футболиста мадридского «Реала» Фернандо Редондо — Федерико и ещё несколько игроков. Сборы «цапли» провели отнюдь не лучшим образом. В товарищеских матчах подопечные Херардо Мартино уступили «Аль-Хилялю» (3:4) и «Аль-Насру» (0:6).

Тем не менее новый сезон чемпионата МЛС «цапли» начали весьма неплохо. Они уверенно победили «Реал Солт-Лейк» (2:0). Главным героем встречи стал Месси. Сначала он отдал передачу, которую превратил в гол Роберт Тэйлор. Затем Лионель разогнал атаку, отдал пас на Суареса, а уругваец в касание покатил на Диего Гомеса, отправившего мяч в ворота соперника.

Данная комбинация напомнила о временах, когда Месси и Суарес вместе выступали за «Барселону». В послематчевом интервью Херардо Мартино отметил, что обладатель восьми «Золотых мячей» хорошо себя чувствует физически и мотивирован. Он подчеркнул, что это делает его счастливым.

Поставить на то, что «Интер Майами» выиграет предстоящий матч, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46. Дело ещё в том, что «Гэлакси» не провели ни одной официальной игры в этом сезоне. Как себя поведёт обновлённый состав и в каком тонусе будут футболисты — сказать трудно.

Также стоит отметить, что у «цапель» на порядок лучше комплектация состава. Помимо Месси, Суареса и Федерико Редондо, за них выступают Жорди Альба, экс-защитник «Ньюкасла» Деандре Йедлин и Серхио Бускетс. Клуб Дэвида Бекхэма видится одним из главных претендентов на победу в чемпионате МЛС.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» 26 февраля 2024 года

«Лос-Анджелес» крайне неудачно закончил минувший сезон. Предпосылки для улучшения ситуации имеются, но «Гэлакси» наверняка потребуется некоторое время на то, чтобы выработалась сыгранность. У «Интер Майами» изменений было не так много. Новый сезон он начал весьма уверенно. В текущей форме «цапли» видятся явными фаворитами.

Ставка: победа «Интер Майами» за коэффициент 2.46.