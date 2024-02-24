«Милан» — «Аталанта». Любимый соперник Миранчука!

25 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.45. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 25 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Милан» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта» (25.02.2024)

Позади матчи 1/16 финала Лиги Европы. Возвращаемся на внутренние арены. На 25 февраля запланированы четыре встречи 26-го тура Серии А. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Сан-Сиро» померяются силами «Милан» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Обыграв по сумме двух матчей «Ренн» (3:0 и 2:3), миланцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Несмотря на поражение в ответной встрече, они сделали серьёзную заявку на победу в турнире. Подопечные Пиоли продемонстрировали очень качественный командный футбол, особенно в первом матче.

«Россонери» пребывают на подъёме. В последних 10 турах в чемпионате Италии они уступили только «Монце» (2:4). Причём проиграл «Милан» на выезде и из-за удаления. Если бы Лука Йович не схлопотал красную карточку на 52-й минуте при счёте 0:1, матч наверняка завершился бы совсем иначе.

Также подопечные Пиоли сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2) и «Болоньей» (2:2). За этот период времени они забили 23 мяча. Четыре из них записал на свой счёт Оливье Жиру. Также он отметился пятью результативным передачами. Француз достиг отметки в 20 голевых действий впервые с сезона-2015/2016.

Помимо Жиру, в прекрасном тонусе пребывают Тео Эрнандес и Рафаэл Леау. Недавно Стефано Пиоли отметил, что лучшие времена этого дуэта возвращаются. Забитые голы и результативность не до конца отражают реальный вклад, который привносят в успех француз и португалец. Тем не менее на двоих в этом сезоне во всех официальных турнирах они забили 10 голов и отдали 15 результативных передач.

Всего в 35 матчах во всех официальных турнирах подопечные Пиоли забили целых 64 мяча. С результативностью у них полный порядок. Единственное, чего не хватает «россонери», так это крепости в защите. Несмотря на старания Мика Меньяна, за этот же период времени они пропустили 45 голов.

Так же, как «Милан», «Аталанта» на последнем отрезке сезона набрала замечательный ход. Она вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места, после чего сконцентрировалась на внутренней арене. В последних 10 турах в Серии А бергамаски уступили только «Болонье» (0:1), а также сыграли вничью с «Ромой» (1:1).

Подопечные Джан Пьеро Гасперини поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от занимающих третье место «россонери» составляет семь очков, но у «богини» есть игра в запасе. Кроме того, недавно она вышла в плей-офф Кубка страны, победив на предыдущих стадиях «Сассуоло» (3:1) и как раз «Милан» (2:1).

Немалый вклад в успехи привнёс ранее практически не получавший игрового времени Алексей Миранчук. Своими выступлениями и результативностью он убедил Гасперини, что является важной частью команды. В последних 13 встречах во всех официальных турнирах россиянин забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Стоит отметить, что в матчах с «Миланом» Миранчук зачастую выступает очень здорово. В прошлом сезоне экс-полузащитник «Локомотива» дважды помог «Торино» обыграть «россонери», а в текущем — дважды помог Гасперини перехитрить Пиоли. В этих четырёх встречах россиянин забил один гол и отдал результативную передачу.

Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Две последние очные встречи закончились именно так. Так же, как и у миланцев, у бергамасков замечательная результативность. В 32 матчах во всех официальных турнирах они забили 64 мяча.

Единственное — «богиня» часто теряет очки и много пропускает на выезде. Она выиграла только 4 из 11 матчей в чемпионате Италии в гостях. За этот отрезок времени подопечные Гасперини забили 17 мячей, а пропустили 15.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 25 февраля 2024 года

Обе команды набрали отличный ход. Не только лидеры, но и другие их игроки набрали замечательную форму и регулярно радуют результативностью. Однако в то же время «Милану» и «Аталанте» не хватает надёжности в защите. «Россонери» просто не хватает крепости в обороне, а бергамаски часто пропускают на выезде.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.