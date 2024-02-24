«Реал» — «Севилья». Андрей Лунин надёжен

Украинец стал основным голкипером до возвращения Тибо Куртуа. В отсутствие Беллингема на нём лежит немало ответственности.

25 февраля состоится матч 26-го тура Примеры «Реал» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.32. Успех севильцев оценён экспертами в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Севилья» 25 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» (25.02.2024)

Позади первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. На 25 февраля запланированы четыре встречи 26-го тура испанской Примеры. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде местный «Реал» примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от идущей следом «Жироны» вполне комфортный. В первенстве поражений мадридцы не знают уже 19 туров кряду. Ничьих при этом всего пять — как раз с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0 и 1:1), «Бетисом» (1:1) и «Атлетико» (1:1).

Преуспевают подопечные Карло Анчелотти и в других турнирах. Не так давно они выиграли Суперкубок Испании, разгромив в финале «Барселону» (4:1). Помимо этого, «галактикос» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде победили «Лейпциг» (1:0).

Встреча с «красными быками» примечательна тем, что из-за повреждения её пропустил Джуд Беллингем. Сообщается, что он восстановится только к ответной игре. Полузащитник принял участие в 29 матчах во всех официальных турнирах в составе «Реала», в которых забил 20 голов и отдал восемь результативных передач.

У Анчелотти в подспорье множество топовых футболистов, но индивидуальных качеств Беллингема команде сильно не хватало в матче с «Лейпцигом» и в последней игре в Примере с «Райо Вальекано» (1:1). Подменяющий англичанина Браим Диас оставляет после себя приятное впечатление, но его часто подводит реализация. Да и в целом функционал у него совсем другой.

Качество командной игры и результативность «сливочных» в отсутствие Беллингема снизились. О многом говорит тот факт, что главным героем матча с «Лейпцигом» стал Андрей Лунин. Он совершил целых девять сейвов. Надёжностью, хладнокровием и умением грамотно управлять защитой украинец впечатлил Анчелотти. Тренер сделал выбор в его пользу как основного вратаря до возвращения Тибо Куртуа.

Поможет ли как-то «Севилье» отсутствие Беллингема? Первую половину сезона «нервионцы» провели крайне неудачно. Они полностью провалились на международной арене, вылетели из Кубка Испании, а также проиграли 11 из 21 первого матча в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Красно-белые расположились в нижней части турнирной таблицы первенства. С целью исправить положение руководство назначило на должность главного тренера Кике Флореса. Поначалу у 59-летнего специалиста многое не получалось, и команда продолжала проигрывать.

Однако в последних четырёх турах в чемпионате Испании «Севилья» не потерпела ни одного поражения. Вничью она сыграла с «Осасуной» (1:1) и «Валенсией» (0:0), а победила «Райо Вальекано» (2:1) и «Атлетико» (1:0). Бросается в глаза, что заметно улучшилась игра команды в обороне.

Немалый вклад в успех привнёс Серхио Рамос. В этом сезоне он установил несколько уникальных достижений. Во-первых, 37-летний футболист стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов (17 голов). Во-вторых, он обошёл Лионеля Месси по количеству матчей в чемпионате Испании (523).

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.81. 7 из 10 последних очных встреч закончились именно так. В двух мадридцы одержали результативные победы, а ещё одна ознаменовалась ничьей — 2:2. В этот раз большого количества голов не ждём.

Из-за дисквалификаций и травм пропустят встречу Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Эдуарду Камавинга и Беллингем. Тибо Куртуа уже участвует в тренировочном процессе, но в состав вернётся только к апрелю, по сообщениям информаторов.

Думается, как и во встречах с «Лейпцигом» и «Райо Вальекано», Анчелотти сделает ставку на надёжность в обороне. В этом сезоне его подопечные не потерпели ещё ни одного поражения на «Сантьяго Бернабеу». «Галактикос» выиграли 10 из 12 матчей в Примере на своём поле. За этот период времени они забили 30 голов, а пропустили только семь.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Севилья» 25 февраля 2024 года

«Реал» ослаблен травмами, но поддержка домашних трибун делает его фаворитом грядущего матча. «Сливочные» стали гораздо реже забивать, но они вполне могут зацепиться за очки за счёт крепости в защите. «Севилья» заметно прибавила на последнем отрезке сезона, но Кике Флоресу предстоит сделать ещё многое. «Нервионцы» только-только встали на путь исправления. История очных встреч, результаты на дистанции и расклад сил в целом не на их стороне.

Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.81.