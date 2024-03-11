ЦСКА — «Ростов». Карпину стоит смягчиться

Зря Валерий Георгиевич так про своих подопечных. В этот раз они предоставят реальный повод для критики.

12 марта состоится матч Кубка России ЦСКА – «Ростов». Начало игры — в 20:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.80. Шансы ростовчан оценили в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Ростов» 12 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч ЦСКА – «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.16. Гол ростовчан доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Ростов» (12.03.2024)

Зимние каникулы закончились, и для российских клубов накопилось очень много работы. Им предстоит грамотно распорядиться ресурсами, чтобы успевать играть в двух турнирах. 12 марта в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА будет принимать «Ростов» на «ВЭБ Арене». Начало игры – не ранее 20:15 мск.

Армейцы очень хорошо подготовились к возобновлению сезона. Руководство приняло единственное правильное решение. Никто из основообразующих футболистов не покинул команду. Да и новичков было подписано совсем мало, чтобы не менять атмосферу в раздевалке. Присоединились Тамерлан Мусаев, Сид Ахмед Айссауи, и взят в аренду Амирхоссейн Риванди.

Владимир Федотов отлично провёл сборы. В восьми товарищеских матчах его подопечные потерпели только два поражения, в остальных одержав победы. Уступили они «Сочи» (1:2) и московскому «Динамо» (1:2). Четыре победы удалось одержать всухую. С таким приподнятым настроением ЦСКА вернулся в сезон.

Жаль, что не получилось выиграть у «Оренбурга» (1:1). Новичок Тамерлан Мусаев стал автором единственного гола за армейцев, сделав серьёзную заявку на место в основном составе. Он появился на поле во втором тайме, заменив Чалова. Жаль, что реакции от Фёдора не последовало даже в следующей встрече.

Армейцы показали отличный футбол в игре с «Крыльями Советов» (2:0) на выезде. Они одержали сухую победу, что немаловажно. Вот только Чалов вновь ничего не забил и не сделал результативную передачу. Защитник Виллиан Роша стал автором дубля, что само по себе вызывает удивление. Хорошо это или плохо – покажет время.

С одной стороны классно, что забить в составе ЦСКА может любой футболист, независимо от позиции. С другой — не говорит ли это о том, что в нападении нет остроты и атаку некому подхватить? В игре Кубка России придётся включить полную мощность, потому что встреча предстоит не с кем-то, а с командой Карпина.

«Ростов» плодотворно провёл трансферную кампанию зимой. К клубу присоединились несколько очень интересных новичков. Среди которых оказались Роналдо из Бразилии, Эяд Эль-Аскалани и Умар Сако. Однако не обошлось без потерь. Команду покинул Алексей Ионов и Роман Акбашев. Оба ничего не забили в этом сезоне, но всё-таки жаль было с ними расставаться.

Сборы ростовчане провели на троечку. Они одержали четыре победы и потерпели столько же поражений. Напугали болельщиков два проигранных матча перед возобновлением сезона – «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (1:3). Валерий Карпин быстро развеял все сомнения и вернулся в РПЛ с побед.

Жёлто-синие выиграли два последних матча. Сначала они победили «Крылья Советов» со счётом 2:0. Сразу же включился в игру новичок Роналдо и отдал результативную передачу. От его игры остались только приятные впечатления. В целом «Ростов» оказался готов к атакующему футболу, который предлагают самарцы. Он выглядел гораздо лучше них в нападении.

В минувшей встрече ростовчане обыграли лидирующий на тот момент «Краснодар» со счётом 2:1. Автором дубля стал Мохаммед Мохеби, которого так часто критиковали с самого начала сезона. Самое интересное, что Карпин остался недоволен игрой своих подопечных. По его словам, встреча на поле «быков» проходила гораздо лучше, чем домашняя. Приём с мотивационной критикой? Да пожалуйста!

В первой встрече Кубка России команды сыграли вничью со счётом 1:1. Причём помог ростовской команде автогол Кирилла Набабкина. В этот раз таких подачек от судьбы ждать не стоит. Армейцы будут готовы к игре с «Ростовом» на все 100%. Вероятнее всего, будет сделан большой упор на защиту, с учётом того, как раздухарились футболисты жёлто-синих. Наша ставка на победу ЦСКА за 1.80.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Ростов» 12 марта 2024 года

Армейцы возобновили сезон не так удачно, как жёлто-синие, но они лучше подготовятся к Кубку России. В обоих клубах заиграли новички, есть множество вариантов для построения атак, но на первый план выйдет защита. И не потому, что так решили наставники клубов. Просто ЦСКА так гораздо удобнее побеждать, контролируя мяч и в целом ситуацию на поле. Мы предлагаем поставить на победу москвичей за 1.80.

Ставка: победа ЦСКА за 1.80.