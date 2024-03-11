Майк Тайсон подерётся с Джейком Полом! Что за безумие?

Пестрящие заголовки о боксёрском поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом кажутся шуткой. Уверяем, это чистая правда. Бой уже анонсирован официально, а букмекеры предоставили линию на это событие. Фаворитом идёт молодой блогер. На его победу предлагают поставить с коэффициентом 1.33. Шансы легенды бокса оценили в 3.10.

Дата боя Майк Тайсон — Джейк Пол, где пройдёт

Поединок между легендарным Майком Тайсоном и Джейком Полом состоится 20 июля 2024 года. Он пройдёт на одном из боксёрских турниров в Техасе на арене «Эй-ти-энд-ти Стэдиум». Официальной информации о том, покажут ли бой на российских телеканалах или платформах, пока нет.

Блогер решил сорвать куш

Джейк Пол за последние годы стал очень популярен не только благодаря своей основной деятельности – блогерству. Он уже неоднократно выходил на ринг и дрался с сильными боксёрами. Причём результат раз за разом удивлял зрителей. Казалось бы, чтобы выигрывать у профессионалов, нужны несколько десятков лет тренировок и любительских боёв. Но только не 27-летнему американцу.

Свои первые поединки он начал проводить в 2020 году, но выбирал соперников попроще. Среди них был блогер Али Эсон Гиб и баскетболист Нейт Робинсон. После этого Джейк поверил в себя и решил испытать удачу с настоящими бойцами. Так он нокаутировал в первом раунде Бена Аскрена и выиграл у Тайрона Вудли раздельным решением судей.

Профессиональный боксёр просил реванш и получил его. Зря он в это полез. На этот раз Пол был намного увереннее и отправил Вудли в нокаут уже в шестом раунде. Следующим в капкан Джейка попал экс-чемпион UFC Андерсон Силва. Единогласное решение судей продлило беспроигрышную серию блогера-миллионника, но ненадолго.

2023 год начался для Джейка с поражения Томми Фьюри, сводному брату Цыганского короля. Но решение судей было раздельным, и серьёзного вреда боксёрской карьере Пола оно не нанесло. К тому же блогер перекрыл его тремя победами – в боях с Нейтом Диазом, Андре Августом и Райаном Бурландом. Теперь он идёт в роли фаворита в поединке с самим Тайсоном.

Зачем это нужно Железному Майку?

Тайсон принял вызов и хочет доказать, что ещё способен на подвиги. Только бы не было хуже. Не хотелось бы, чтобы легенда попал в нокаут в поединке с блогером. К 20 июля Тайсону исполнится уже 58 лет. Неужели в таком возрасте можно составить реальную конкуренцию молодому, габаритному и амбициозному сопернику?

За свою карьеру Майк провёл 58 поединков, в которых одержал 50 побед. Из них 44 нокаутом. Однако всё это осталось в прошлом и запечатлено в истории. С момента последнего официального боя Железного человека прошло почти 19 лет. Да и тогда он уступил Кевину Макбрайду, а до него проиграл Дэнни Уильямсу.

Можно вспомнить недавний выход на ринг Тайсона. В 2020 году на одном из боксёрских шоу, в карде которого также дебютировал Джейк Пол, он подрался с Роем Джонсом. К тому же этот вечер был благотворительным. Судьи решили, что была ничья, и не стали обижать ветеранов. Однако по ходу поединка не казалось, что у Железного Майка есть те же силы в руках и скорость.

Не так давно он готовил к боксёрским поединкам Фрэнсиса Нганну. Выглядело это впечатляюще. Однако буквально недавно его подопечный упал в нокаут, проиграв Энтони Джошуа. Вероятнее всего, Тайсону просто нужны деньги, а гонорар будет нешуточным.

Выводы напрашиваются сами собой

Джейк Пол имеет преимущество в антропометрии. У него длинные руки, внушительный рост, а Тайсон просто тяжелее. Майку это не добавляет преимущества, а, наоборот, замедлит легендарного боксёра, который и так потерял в скорости из-за возраста. 27-летний боец и 58-летний ветеран — в чью сторону склоняется чаша весов?

По-прежнему не верится, что этот поединок будет настолько реальным, каким бы хотелось его увидеть. Блогер может пожалеть легендарного боксёра, всё-таки нельзя ронять в нокаут Майка Тайсона. Это как минимум некрасиво. А также есть вероятность, что бой будет показательным и похожим на тот, что Железный человек проводил с Роем Джонсом. В таком случае есть шанс на ничью с коэффициентом 5.10. Нас ждёт поистине невероятное шоу!