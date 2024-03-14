«Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Криштиану Роналду повеселеет

Одно дело, когда португальца дразнили выкриками «Месси», и совсем другое — поддержка от болельщиков.

15 марта состоится матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «всемирного клуба» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «крепости трофеев» оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» 15 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.43. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.60.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» (15.03.2024)

После небольшого перерыва возобновился сезон Про-Лиги. 15 марта состоятся три встречи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В одной из них в городе Джидда померяются силами «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Аль-Ахли» потерял много очков на осеннем отрезке сезона. Неудовлетворительные результаты и не только породили конфликт между главным тренером клуба Маттиасом Яйссле и звёздным нападающим Роберто Фирмино. Сообщалось, что футболист может покинуть Саудовскую Аравии, но этого не произошло.

Немецкий специалист и бразилец сумели найти общий язык. В последних семи турах в Про-Лиге «крепость трофеев» уступила только «Аль-Охдуду» (2:3). Также она сыграла вничью с «Аль-Фатехом» (1:1). Победила команда «Аль-Фейху» (4:0), «Аль-Хазм» (4:0), «Аль-Халидж» (1:0), «Аль-Таи» (4:1) и «Аль-Таавун» (1:0).

В четырёх из семи этих встреч Фирмино отыграл все 90 минут. В матче с «Аль-Охдудом» он забил гол, а в игре с «Аль-Таи» оформил дубль и отдал одну результативную передачу. До этого в Про-Лиге форвард забивал только в самом начале сезона — оформил хет-трик в матче 1-го тура с «Аль-Хазмом» (3:1).

Таким образом, клуб из Джидды твёрдо закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Про-Лиги. Отрыв от идущего следом «Аль-Иттихада» увеличился до семи очков. Отставание от идущего на втором месте «Аль-Насра» составляет шесть очков, и после грядущего матча оно вполне может сократиться.

«Аль-Наср» после перерыва сам не свой. В последних двух турах чемпионата Саудовской Аравии он сенсационно потерял очки. Сначала «всемирный клуб» сыграл вничью с замыкающим турнирную таблицу первенства «Аль-Хазмом» (4:4), а затем уступил «Аль-Рияду» (1:3).

И это ещё не самое страшное. Подопечные Луиша Каштру вылетели из Лиги чемпионов АФК, проиграв «Аль-Айну» (0:1 и 4:3 д. вр., 1:3 пен.). В обоих матчах несколько отличных моментов упустил Криштиану Роналду. Примечательно, что в первой встрече болельщики соперника пытались вывести его из себя выкриками «Месси!».

Подобным образом недавно получилось разозлить знаменитого португальца болельщикам «Аль-Шабаба». Он показал им неприличный жест, за что был дисквалифицирован на один матч. В ответной встрече с «Аль-Айном» 39-летний нападающий забил 750-й гол на клубном уровне.

После поражения Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку, а также пообещал, что команда постарается найти способ прийти в норму и стать сильнее. Вполне вероятно, тёплые слова придадут Криштиану больший стимул, чем выкрики фамилии его принципиального соперника.

Однако проблема «Аль-Насра» заключается не только в ухудшившейся реализации Роналду. Клуб внезапно утратил надёжность в обороне. В последних четырёх матчах во всех турнирах он пропустил целых 11 мячей. Поставить на то, что в грядущей встрече сыграет ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

В 23 играх в чемпионате Саудовской Аравии «крепость трофеев» забила 49 мячей. Бóльшую их часть на троих соорудили экс-полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен, выступавший некогда за «Милан» полузащитник Франк Кессье и бывший нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Алжирец в 23 встречах в первенстве забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

«Всемирный клуб» за этот же период времени забил 65 голов. 22 из них записал на свой счёт Роналду. Также он отдал девять результативных передач. Отлично португальцу помогают Садио Мане и Андерсон Талиска. Бразилец принял участие в 17 матчах в Про-Лиге, в которых отличился 16 раз и отдал четыре ассиста.

Прогноз и ставка на матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» 15 марта 2024 года

С результативностью полный порядок у обеих команд. Мощь нападения у них преобладает над надёжностью в обороне. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится верх по голам. Фаворита выявить не представляется возможным. Да, «Аль-Наср» после перерыва растерял привлекательность. Однако списывать его со счетов определённо не стоит. Роналду ещё наверняка скажет своё слово.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.30.