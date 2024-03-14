«Сиэтл» — «Вашингтон». Александр Овечкин возьмёт тайм-аут

На этот раз капитан не сможет рассчитывать на одного себя. Спасать игру придётся линии обороны.

15 марта состоится матч НХЛ «Сиэтл» — «Вашингтон». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Кракен» можно за 2.03, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.95. Ничья в основное время доступна за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сиэтл» — «Вашингтон» 15 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Сиэтл» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.28. Шансы «Кракен» выиграть матч оценили в 1.66.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» (15.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

15 марта в регулярном чемпионате НХЛ запланировано несколько интересных матчей. В одном из них «Сиэтл Кракен» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз» на «Климат Пледж-Арене». Арбитр введёт шайбу в 5:00 мск.

«Вашингтон» претендует на уайлд-кард в Столичном дивизионе. Тем не менее руководство клуба провело несколько любопытных обменов в последнее время, которые явно ослабили потенциал команды. Из «Кэпиталз» ушли Евгений Кузнецов и Энтони Манта, которые представляли серьёзную силу в нападении.

Весьма вероятно, что менеджмент «Вашингтона» нацелен на формирование нового состава и не особо рассчитывает на успех в текущем сезоне. Александру Овечкину остаётся только посочувствовать, поскольку на него выпадают ещё бóльшая нагрузка и ответственность. Капитан и так тянет «столичных» в плей-офф, но их игра остаётся нестабильной.

Тем не менее на решающем отрезке сезона «Кэпиталз» немного прибавили в реализации большинства и стали создавать достаточно опасных моментов, но до сих пор остаются худшей командой Восточной конференции по количеству заброшенных шайб. Кроме того, последние шаги руководства клуба явно не способствуют улучшению этого показателя.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери резонно рассудил, что с довольно скромным атакующим потенциалом его подопечным больше подойдёт оборонительная схема. «Столичные» действуют в низком темпе, жёстко встречают соперника в средней зоне и самоотверженно блокируют броски.

«Сиэтл» также не потерял теоретические шансы на уайлд-кард от Тихоокеанского дивизиона, вот только задача перед ними стоит гораздо более сложная, чем перед «Кэпиталз». Конкуренты «Кракен» — это обладатель Кубка Стэнли «Вегас» и «Лос-Анджелес». Дистанция большая, и сократить её кажется чем-то невозможным.

«Кракен» испытывают схожие игровые проблемы. Команда мало забивает, слабо реализует большинство и довольно много ошибок допускает в обороне. Нестабильно выступает бригада голкиперов, поэтому линии защиты не хватает надёжности.

«Сиэтл» строит своё нападение вокруг лучшего бомбардира клуба Джареда Макканна. 27-летний форвард проводит в составе «Кракен» третий сезон и довольно стабилен в своей игровой форме. Но команде явно нужно усиление, поскольку не хватает качественных хоккеистов для ротации.

Борьба за уайлд-кард для соперников вошла в решающую фазу. Команды похожи по основным принципам построения игры и акцентом на оборону. Весьма вероятно, что Карбери выберет закрытую схему и его подопечные постараются надёжно защищаться и караулить ошибку «Кракен». Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.08.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сиэтл» — «Вашингтон» 15 марта 2024 года

На решающем отрезке сезона на первый план выходит умение хорошо защищаться и терпеливо ждать свой шанс. Главные тренеры «Сиэтла» и «Вашингтона» умеют строить вязкую линию обороны. Команды предпочитают игру в низком темпе и вряд ли будут рисковать, поскольку исход встречи может решить всего одна ошибка.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.08.