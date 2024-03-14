Василевский и Шестёркин выйдут на первый план в этом матче.

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Не всё зависит от Кучерова и Панарина

15 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.42. Успех «Рейнджерс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 15 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (15.03.2024)

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 15 марта состоится множество встреч. В одной из них на льду «Амали-Арены» померяются силами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Крупно выиграв последний матч у «Филадельфии» (7:0), «Тампа-Бэй» значительно повысила собственные шансы на выход в плей-офф. Она занимает четвёртую строчку в таблице Атлантического дивизиона, опережая «Детройт» лишь на два очка. Положение очень шаткое.

Матч с «Филадельфией» запомнился множеством интересных событий. Начнём с того, что он стал дебютным для недавно обменянных «Лайтнинг» хоккеистов — Энтони Дюклера и Мэтта Дамбы, взятого на замену попавшему в лазарет до конца сезона Михаилу Сергачёву. Новобранцы произвели очень приятное впечатление.

Ещё встреча стала памятной для Андрея Василевского и Стивена Стэмкоса. Вратарь вошёл в топ-5 российских голкиперов по матчам «на ноль» в НХЛ (34). Канадский нападающий, в свою очередь, стал первым в истории «Тампы» и пятым действующим игроком НХЛ с 300 матчами с 2+ очками.

Кроме того, матч с «Филадельфией» стал для Никиты Кучерова восьмым подряд с как минимум одним результативным действием. Он проводит выдающийся сезон. 30-летний нападающий «молний» идёт по графику на рекордные 140 очков за сезон (сейчас 107). Он является одним из главных претендентов на «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи».

Единственный негативный момент во встрече с «Флайерз» — это противоречивое судейство и удаление тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы за нецензурную брань в адрес рефери при счёте 0:4. Если бы этого не было, игра с высокой долей вероятности проходила бы по иному сценарию.

«Рейнджерс» на порядок стабильнее, чем «молнии». Они возглавляют таблицу Столичного дивизиона. Отрыв от идущей следом «Каролины» довольно большой — шесть очков. Отставание от занимающей первое место в сводной таблице НХЛ «Флориды» составляет четыре очка, но у «синерубашечников» имеется матч в запасе.

В последних 17 встречах подопечные Питера Лавиолетта уступили только «Коламбусу» (2:4), «Торонто» (3:4 Б) и «Флориде» (2:4). Также они три раза выиграли в овертайме. Во всех остальных матчах команда из Нью-Йорка одержала победы в основное время, в частности в игре с «Каролиной» (1:0).

Главным героем встречи стал Игорь Шестёркин. Он совершил 28 сейвов. В послематчевом интервью голкипер признался, что не мог сыграть плохо, ведь у его мамы был день рождения. В предстоящем матче вратарю вновь придётся выступить с усиленной концентрацией. Остановить Кучерова — задача не из лёгких.

Впрочем, у «Рейнджерс» тоже есть результативный и невероятно техничный российский нападающий — Артемий Панарин. В 65 матчах он забросил 35 шайб и отдал 52 результативные передачи. Таким образом, 32-летний форвард обошёл Яромира Ягра и Теэму Селянне по регуляркам с 50+ ассистами в первых девяти сезонах в НХЛ (шесть сезонов).

При таких данных выявить фаворита в предстоящем матче очень трудно. Мотивации хоть отбавляй у обеих команд, плюс они пребывают на подъёме. Букмекеры считают, что встреча получится результативной, но лучше всё же проверить низ по голам. ТМ 5.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. В 8 из 10 последних очных встреч сыграл данный исход.

У Кучерова и Панарина шикарная статистика, но на последнем отрезке сезона они стали реже радовать результативностью. Нападающий «молний» в последних пяти матчах набрал только пять очков. У форварда «синерубашечников» за этот период времени показатель идентичный.

В первой половине сезона «Лайтнинг» часто не хватало надёжности в обороне из-за травм. Однако на последнем отрезке сезона Василевский пребывает в отличном тонусе. У «синерубашечников» по определению очень крепкая защита. В 65 встречах они пропустили лишь 173 шайбы — в Восточной конференции меньше только у «Флориды».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 15 марта 2024 года

Матч будет очень интересным и насыщенным событиями. Однако большого количества заброшенных шайб не ждём. История очных встреч, усиление состава «Лайтнинг», а также отменная игра Василевского и Шестёркина свидетельствуют в пользу нерезультативного исхода.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.30.