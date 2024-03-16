«Реал» прощупает «Ман Сити», «ПСЖ» накажет «Барселону». Расклады 1/4 финала ЛЧ

15 марта в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. Её итоги нельзя назвать утешительными для большинства клубов. Один из победителей последних двух сезонов турнира отсеется уже перед полуфиналом – это плохая новость. Хорошая – у Гарри Кейна всё ещё хорошие шансы снять с себя проклятье.

Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Бавария»;

«Атлетико» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд;

«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»;

«ПСЖ» — «Барселона».

Когда начало, расписание матчей Лиги чемпионов, где смотреть онлайн

Первые матчи запланированы на 9 и 10 апреля, а ответные пройдут с 16 по 17 апреля. Прямые трансляции встреч Лиги чемпионов покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Гарри Кейн на время успокоился

«Арсенал» далеко не лучший выбор в качестве соперника, но и не худший. У мюнхенцев есть отличные шансы выйти в 1/2 финала плей-офф, однако эксперты с этим не согласны. Они склонили чашу весов в пользу лондонской команды – коэффициент 1.80. Шансы одержать победу по итогам двух матчей «красными» оценены в 2.08. Такая недооценка может сыграть на руку.

Подопечным Артеты потребовалось много усилий, чтобы пройти «Порту» на предыдущем этапе. Первую встречу «Арсенал» проиграл со счётом 0:1, а в ответном матче взял реванш, но потребовалась серия пенальти. «Канониры» были гораздо точнее.

«Бавария» разгоняется, Томас Тухель собрался покинуть клуб летом, и футболисты постараются поблагодарить его за работу. Опять же нешуточная мотивация присутствует у Гарри Кейна. В 34 встречах во всех турнирах англичанин забил 36 мячей и отдал 11 результативных передач. Нападающему не привыкать играть с «Арсеналом». В 16 встречах с «канонирами» он забил 14 голов и сделал три ассиста. Кто после этого настоящий фаворит пары?

Предвкушаем фейерверк голов!

«Атлетико» и «Боруссия» не могут похвастаться стабильностью, и в целом это две равные команды. Поэтому наблюдать за их матчами будет интересно. Но это не всё. В этом сезоне «матрасники» играют результативно, а дортмундцы уже давно зарекомендовали себя как клуб, который забивает много.

Очевидно, что после того, как «Атлетико» удачно прошёл «Интер», он идёт в роли фаворита этой пары. Коэффициент на проход «матрасников» в полуфинал – 1.70. Только истинные болельщики мадридской команды верили, что она оставит за бортом Лиги чемпионов «змей», показывающих великолепный футбол. Выход «Боруссии» в 1/2 финала оценивают в 2.24. Дортмундцам постоянно не хватает качества в защите и стабильности.

Жаль, что не в финале

«Реал» является победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022, а «Манчестер Сити» выиграл её в минувшем сезоне-2022/2023. Жаль, что этим клубам предстоит встретиться уже в 1/4 финала плей-офф. С другой стороны, сколько эмоций ждёт нас. Матчи между этими командами уже давно стали принципиальными.

Когда в 2022 году «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, в полуфинале они по сумме двух встреч обыграли «горожан» — с общим счётом 6:5. Реванш подопечные Гвардиолы взяли в прошлом сезоне. Они катком прошлись по «Реалу» в ответной игре – 4:0, а первая завершилась вничью – 1:1. Но не будем забывать, что на тот момент у Анчелотти не было Беллингема.

Матчи «Реала» и «Ман Сити» приобретают совершенно новый формат. Будет интересно посмотреть за Беллингемом и Холандом. Несмотря на то что эксперты оценили шансы «горожан» выйти в полуфинал коэффициентом 1.48, а на проход «Реала» дают 2.75, мы бы не стали сбрасывать рекордсмена Лиги чемпионов со счетов.

Могло быть и хуже

Многие болельщики «Барселоны» с радостью восприняли новость о том, что в соперники в 1/4 финала Лиги чемпионов ей достался именно «ПСЖ». Парижане каждый год вливают большие деньги, чтобы выиграть этот турнир, но ничего не получается. В этом сезоне шансов у красно-синих должно быть больше. Это видят даже эксперты и предлагают поставить на проход парижан за 1.80. Если Мбаппе собрался уходить в «Реал», то он захочет закрыть главный гештальт с «ПСЖ».

«Барса» не должна недооценивать своего соперника. Особенно учитывая тот факт, что дела у каталонцев не так хороши, как хотелось бы. В 1/8 финала Лиги чемпионов они без особого труда победили «Наполи» (1:1, 3:1) по сумме двух матчей. Ничего сверхъестественного в таком результате нет. У неаполитанцев тяжёлая ситуация, с ними работает новый тренер и исправляет прошлые ошибки.

А фавориты кто?

Мы считаем, что «Баварии» по силам выиграть у «Арсенала». Каким бы ни был классным тренером Артета, ему часто чего-то не хватает, чтобы достичь большего. Стереть из памяти ошибки минувшего сезона АПЛ не получится. К тому же для Гарри Кейна это удобный соперник, и его голы могут сыграть решающую роль. На проход мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 2.08.

Трудно представить, чем закончатся матчи в парах «Атлетико» — «Боруссия» и «Реал» — «Ман Сити». Хочется просто черпать эмоции от встреч этих команд, а также ожидать большого количества голов. Другое дело – «ПСЖ» и «Барселона».

Мбаппе в этом сезоне способен вытащить парижан в полуфинал. В 36 матчах во всех турнирах он забил 35 мячей и отдал семь ассистов. Лидер каталонцев Левандовски за 38 встреч записал на свой счёт 19 голов и семь результативных передач. Да и работа Хави в последнее время не внушает никакого доверия. Ставка на проход в 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» оценивается в 1.80.

Ставка 1: «ПСЖ» выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов за 1.80.

Ставка 2: «Бавария» выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов за 2.08.