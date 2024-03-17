Экспресс на футбол с коэффициентом 11.28: Мбаппе и Кварацхелия на позитиве

17 марта, в воскресенье, пройдёт немало очень интересных событий в мире футбола. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.28 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Интер» — «Наполи»

«Интер» показывает отличную форму, одержав победу в четырёх из пяти последних встреч. Несмотря на поражение в игре с «Атлетико» в Лиге чемпионов накануне, «нерадзурри» дома кажутся непобедимыми. Так показали результаты матчей с «Аталантой» и «Дженоа».

«Наполи», в свою очередь, тоже выглядит мощно, несмотря на вылет из ЛЧ от «Барселоны». Победы в матчах с «Ювентусом» и «Сассуоло» говорят о высоком уровне неаполитанцев. Однако ничьи с командами, которые находятся на нижних строчках таблицы, такими как «Торино» и «Кальяри», указывают на возможные проблемы в стабильности.

Исходя из очных встреч между командами, можно заметить, что «Интер» чаще оказывался сильнее, одержав победу в двух последних матчах всухую. Учитывая домашнюю статистику «змей», их уверенность в атаке и недавние успехи, предположим, что они смогут одержать победу, но с трудом. Возможно, «Наполи» забьёт первым, используя свою скорость в контратаках и мотивацию после вылета из еврокубка. Однако «Интер» воспользуется своим мастерством, чтобы переломить игру в свою пользу.

Вероятно, обе команды забьют, и ключевым моментом станет вторая половина матча, когда усталость и тактика выйдут на первый план. «Нерадзурри» должны использовать опыт и поддержку домашних трибун, чтобы исправиться за поражение от «Атлетико», хотя неаполитанцам тоже есть за что извиняться на поле. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.82.

Прогноз на матч «Монпелье» — «ПСЖ»

Несмотря на фактор домашнего поля, шансы «Монпелье» на победу выглядят довольно скромно. «ПСЖ» одержал победу во всех из пяти последних очных встреч, в том числе и с разгромным счётом 5:2 в минувшем сезоне. Это говорит о доминировании парижан над «паладинами».

При анализе последних игр обеих команд в нынешнем сезоне становится очевидным, что «Монпелье», несмотря на свой характер, испытывает серьёзные трудности, особенно в обороне. Пропустив четыре мяча от «Марселя» и теряя очки в матче со «Страсбургом», команда показывает нестабильность в своих действиях. С другой стороны, «ПСЖ», несмотря на некоторые недавние осечки, такие как ничьи с «Монако» и «Ренном», продолжает демонстрировать свой высокий класс. Клуб лидирует в Лиге 1, выступает в Лиге чемпионов и Кубке Франции.

Принимая во внимание качество состава «ПСЖ», его богатый опыт в высококлассном футболе и очные встречи команд, можно предположить, что парижане и в этот раз сумеют увезти с собой три очка. Исходя из текущей формы и статистики, наш прогноз — победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.35. Этот матч обещает быть интересным, насыщенным голами. Так как «Монпелье» будет стремиться показать свою лучшую игру дома, но качество и класс парижан должны в итоге взять верх.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона»

На своём поле «Атлетико» показывает весьма разнообразные результаты, одержав победу в последнем матче в Лиге чемпионов над «Интером», но проиграв «Кадису» и «Атлетику». Ничья с «Альмерией» и победа во встрече с «Бетисом» также говорят о нестабильности мадридской команды в последнее время.

В то же время «Барселона» находится в отличной форме, показывая стабильные результаты и победив «Наполи» со счётом 3:1 в Лиге чемпионов. Это наверняка станет хорошим подспорьем для команды. Несмотря на ничью с «Атлетиком», победы в играх с «Мальоркой» и «Хетафе» без пропущенных мячей говорят о хорошей оборонительной тактике каталонской команды. Да и в личных встречах сине-гранатовые доминировали, выиграв четыре матча подряд у «Атлетико».

Учитывая текущую форму команд и статистику, «Барселона» выглядит более предпочтительным кандидатом на победу в предстоящем матче. Вероятнее всего, матч получится напряжённым и тактически сложным для обеих команд. Однако, если «Барса» сможет реализовать свои моменты и удержать оборону на должном уровне, как это было в последних играх, она уедет с тремя очками. Прогноз на матч — победа сине-гранатовых за 3.00.

Экспресс на матчи 17 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Интер» — «Наполи» за 1.82.

Ставка 2: победа «ПСЖ» в матче с «Монпелье» с форой (-1.5) за 2.35.

Ставка 3: победа «Барселоны» в матче с «Атлетико» за 3.00.

Общий коэффициент: 1.82 Х 2.35 Х 3.00 = 11.28.