«Авангард» окрылён, «Динамо» отправится в отпуск. Чего ждать от плей-офф КХЛ?

Четвертьфинал плей-офф КХЛ для некоторых команд уже скоро может завершиться. Причём дело пахнет двумя сенсациями. Одну из них может преподнести 22 марта «Трактор». Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.73 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

«Трактор» показывает впечатляющие результаты, и это даёт ему некоторое преимущество перед гостями. В последних трёх встречах с москвичами челябинцы дважды вышли победителями в основное время и ещё один раз — в овертайме. Это даёт понять, что у «белых медведей» есть психологическое преимущество.

С другой стороны, само «Динамо» в целом по сезону также демонстрирует отличную форму, одержав победу в регулярном чемпионате. Однако выездные игры с «Трактором» бело-голубым всегда давались трудно, результаты оставляют желать лучшего. И это может сыграть против них в предстоящем матче, поскольку в случае поражения они покинут турнир.

Учитывая текущую форму команд и их последние встречи, можно предположить, что игра будет напряжённой. Обе команды обладают сильными атакующими линиями — вероятно, что зрители увидят обмен голами.

Исходя из всего вышеперечисленного, наш прогноз склоняется к тому, что «Трактор» сможет использовать своё преимущество домашнего льда и поддержку болельщиков для достижения победы. Однако «Динамо» не будет лёгким соперником. Ожидается, что гости вылезут из кожи вон. И всё же предполагаем, что матч закончится в пользу челябинцев, что удивит всех болельщиков. На итоговую победу «белых медведей» дают коэффициент 2.20.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»

Анализ последних игр показывает, что обе команды находятся в рабочей форме, но результаты «Локомотива» оставляют его в роли фаворита. Крупная победа со счётом 7:0 над «Авангардом» и стабильные результаты в матчах до того говорят о высокой готовности ярославской команды к важным играм плей-офф.

«Авангард», несмотря на поражение от «Локомотива» с семью безответными шайбами и увольнение тренера, показал, что умеет собираться и выигрывать критически важные матчи. В третьей встрече в серии омичи смогли худо-бедно взять реванш и победили со счётом 2:1. Пусть и в овертайме. Победа вернула команду в игру, а потому она ещё поборется.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам. Это вполне оправданно, учитывая последние успехи и домашний статус ярославцев. Однако в хоккее всегда есть место сюрпризам, и «Авангард» наверняка постарается использовать любую возможность, чтобы искупить до конца прошлое поражение. А поможет это сделать только победа в серии.

Учитывая все факторы, можно предположить, что игра будет напряжённой и богатой на моменты. «Локомотив» выступит в роли агрессора, стараясь диктовать свои условия игры на домашнем льду, в то время как «Авангард» будет искать свой шанс в контратаках и игре в обороне.

Ярославская команда, на наш взгляд, покажет силу атаки и грамотное использование домашнего преимущества. При этом «Авангард» также сможет забросить пару шайб в ответ, что сделает матч интересным для зрителей до последних минут. Предлагаем на этот раз попробовать ставку на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, с коэффициентом 2.15.

Экспресс на 22 марта

Ставка 1: победа «Трактора» в матче с «Динамо» с учётом ОТ и буллитов за 2.20.

Ставка 2: обе забросят больше 1.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Авангард» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.20 Х 2.15 = 4.73.