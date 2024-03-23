Италия — Эквадор. Спаллетти на правильном пути

Пока Лучано решил не все проблемы сборной, но он знает, что делает. Этот матч будет непростым.

24 марта состоится товарищеский матч Италия — Эквадор. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.18. Успех эквадорцев оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Италия — Эквадор 24 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч Италия — Эквадор не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.46. Гол эквадорцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Италия — Эквадор (24.03.2024)

Вскоре начнётся финальный раунд Евро-2024. Италия активно готовится к турниру, принимая участие в товарищеских матчах с южноамериканскими сборными. 24 марта «лазурная команда» встретится с Эквадором. Игра пройдёт в городе Нью-Джерси (США).

Благодаря Лучано Спаллетти сборная Италии, пусть и не без труда, избежала неудач. Со второго места, но она всё же сумела добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024. Теперь необходимо как можно лучше подготовиться и не ударить в грязь лицом на самом турнире.

В недавнем товарищеском матче «лазурная команда» победила сборную Венесуэлы (2:1). Главным героем встречи стал выступающий за «Дженоа» Матео Ретеги. 24-летний нападающий оформил дубль. Один из голов он забил с передачи сверстника — Андреа Камбьязо, а другой — с паса Жоржиньо.

Спаллетти старается сочетать скорость юных футболистов с опытом многолетних лидеров. Пока что получается весьма неплохо. Выигравший с «Наполи» скудетто в сезоне-2022/2023 тренер значительно улучшил такие аспекты игры национальной команды, как владение мячом, концентрацию и самоотдачу.

Ещё бывший наставник «Зенита» повысил уровень дисциплины в сборной. Он запретил футболистам играть в приставку. Спаллетти объяснил своё решение. Его не устраивает, что некоторые спортсмены не спят по ночам, а затем хуже выступают за сборную.

Спаллетти очень требователен. В предстоящей встрече он точно не позволит футболистам ходить пешком. В соперниках у «лазурной команды» весьма крепкая сборная. Выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре у Эквадора не получилось, но нейтральных болельщиков он порадовал.

В трёх матчах на первенстве планеты «триколор» победил Катар (2:0), сыграл вничью с Нидерландами (1:1) и обидно уступил Сенегалу (1:2). Три из четырёх голов забил многолетний лидер сборной Эннер Валенсия. Он всегда выкладывается на полную в матчах за сборную и оказывает большое влияние на результаты.

В частности благодаря 34-летнему нападающему, когда-то выступавшему за «Вест Хэм», в шести встречах отбора на ЧМ-2026 эквадорцы уступили только Аргентине (0:1). Также они сыграли вничью с Колумбией (0:0) и Венесуэлой (0:0). Победили подопечные Феликса Баса Санчеса Уругвай (2:1), Боливию (2:1) и Чили (1:0).

Немалый вклад в успехи привнёс и полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо. В этих шести встречах он записал на свой счёт три результативные передачи. У хавбека возникли некоторые трудности с освоением после перехода в состав «аристократов», но на последнем отрезке сезона он стал незаменимым.

Впрочем, обусловлено это ещё и тем, что у «Челси» очень много травм. Маурисио Почеттино признавался, что ему некем заменить Кайседо. В недавней товарищеской встрече с Гватемалой Феликс Бас Санчес решил дать полузащитнику время на отдых. Как итог, эквадорцы выиграли со счётом 2:0, а Мойсес подходит к грядущему матчу с хорошим запасом сил.

Предлагаем поставить на «обе забьют» за коэффициент 1.93. У «лазурной команды» лучше комплектация состава и выше уровень развития футбола в стране. Однако «триколор» очень неуступчив и любит доставлять проблемы сильным соперникам. На такие матчи он очень хорошо настраивается.

Несмотря на товарищеский статус, встреча обещает получиться интересной и насыщенной событиями. Полагаем, сборные покажут качественный интенсивный футбол и порадуют созданием моментов. Ждём, что как минимум по одному голу они сумеют друг другу забить.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Италия — Эквадор 24 марта 2024 года

Сборная Италии встала на путь прогресса. Благодаря Спаллетти улучшились многие аспекты её игры, в частности в нападении. Сборная Эквадора не относится к числу команд, которые не могут дать отпор. У неё в составе хватает топовых футболистов, способных забить любому сопернику. Скорее всего, сыграет ставка на голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.93.