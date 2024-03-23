«Рейнджерс» — «Флорида». Панарин нагрузит Бобровского работой

24 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.26. Успех «Пантерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 24 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Флорида» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» (24.03.2024)

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 24 марта состоится множество встреч. В одной из них на льду стадиона «Мэдисон Сквер Гарден» померяются силами местный «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и претендуют на победу в регулярном чемпионате НХЛ. Они ведут борьбу за медали с «Бостоном» и «Ванкувером». Подопечные Питера Лавиолетта демонстрируют доминирующий хоккей и зачастую не замечают сопротивления со стороны соперников.

В последней игре «синерубашечники» разгромили «Бостон» (5:2). Первой звездой встречи стал Артемий Панарин. Он забросил три шайбы и установил несколько головокружительных достижений. Начнём с того, что россиянин стал вторым хоккеистом «Рейнджерс» за последние 10 лет, которому удалось оформить три хет-трика за сезон.

Панарин проводит первый в карьере сезон с 40+ голами. Он обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ, а также занял третье место в истории «синерубашечников» по очкам в 70 матчах со старта розыгрыша регулярного чемпионата (97 очков). 32-летний нападающий творит настоящее волшебство.

Немалый вклад в успехи привносит и Игорь Шестёркин. Хотя на последнем отрезке сезона он стал выручать реже. В матче с «Бостоном» вместо россиянина ворота защищал Джонатан Куик. Он совершил 24 сейва и стал вторым американцем за всю историю НХЛ, выигравшим 391 матч. До него подобное удавалось только Райану Миллеру.

«Флорида» видится одним из главных претендентов на победу в регулярном чемпионате. Она занимает вторую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Отставание от лидирующего «Бостона» небольшое. Кроме того, у «пантер» есть несколько матчей в запасе.

На первый взгляд, дела у подопечных Пола Мориса идут замечательно, но для беспокойства есть несколько поводов. Отрезками у команды из Санрайза случаются спады. Чем ближе к концу регулярки — тем выше давление на хоккеистов.

Несмотря на старания Сергея Бобровского, в последних трёх матчах «Флорида» проиграла «Каролине» (0:4), «Тампа-Бэй» (3:5) и «Нэшвиллу» (0:3). Российский 35-летний голкипер в этих трёх играх совершил 76 сейвов и пропустил 10 шайб.

В первой половине сезона российский вратарь творил настоящее волшебство. Можно по пальцам пересчитать встречи, в которых он пропустил больше трёх шайб. Однако было ощущение, что не ровен час, когда он «наестся» и перестанет выручать. Судя по всему, этот этап наступил.

Предстоящий матч обещает стать для Бобровского серьёзным испытанием. Впрочем, класс исполнителей очень высокий у обеих команд. Не исключено, что Пол Морис сумеет подобрать правильные слова для мотивации подопечных и мы получим огненный матч с большим количеством заброшенных шайб. Скорее всего, так и будет.

Предлагаем взять ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.20. 10 из 11 последних очных встреч закончились именно так, причём много забивали обе команды. Ещё одна игра ознаменовалась победой «пантер» со счётом 4:2, но тогда Шестёркин и Бобровский совершили по 26 сейвов. Теперь ситуация немного другая.

На двоих «синерубашечники» и «пантеры» в этом сезоне забросили целых 460 шайб. Главной атакующей мощью «Флориды» является Сэм Райнхарт. Он занимает третье место в списке лучших снайперов лиги. В 69 встречах он забросил 48 шайб и отдал 31 результативную передачу. Кто забьёт больше — он или Панарин?

Питер Лавиолетт недавно признался, что у него нет другого выбора, кроме как выделять Артемию всё больше игрового времени. Тренер сказал интересную и важную вещь. Он отметил, что чем больше Панарин проводит времени на льду, тем лучше становится.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 24 марта 2024 года

«Рейнджерс», так же, как и «Флориду», может настигнуть спад. Постоянно держать высокий темп очень тяжело. Поэтому предлагаем сделать ставку на «верх» по голам. Такой вариант для ставки видится наиболее правдивым. У обеих команд очень мощное нападение, но прослеживаются проблемы оборонительного плана. История очных встреч и статистика всецело на стороне большого количества заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.20.