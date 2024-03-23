Англичане обыграют бразильцев, французы победят немцев. Экспресс на футбол

Национальные команды продолжают готовиться к предстоящему чемпионату Европы и Кубку Америки. Некоторые товарищеские встречи получили очень громкие вывески. Эти пары можно было бы даже увидеть в финале любого чемпионата мира. Поэтому их нельзя обходить стороной. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.20 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Англия — Бразилия

Англия показывает стабильные результаты, учитывая последние игры, в которых она одержала победы над Италией и Шотландией, а также сыграла вничью с Северной Македонией. Менее убедительные результаты показала сборная Бразилии, уступившая Аргентине и Колумбии и сыгравшая вничью с Венесуэлой. Тем не менее многолетняя история и талант бразильских игроков настраивают на серьёзный матч.

Бразилия с её креативным стилем игры вполне способна изменить ход матча в любую минуту. Учитывая очные встречи команд, в которых дважды дело завершалось вничью, а один раз — победой Англии, можно предположить, что предстоящая игра будет напряжённой и богатой на технические и тактические решения.

Исходя из текущей формы команд и их личных встреч, наш прогноз — победа сборной Англии за 1.90. Ожидается, что обе команды забьют, но хозяева поля смогут использовать своё преимущество и домашнюю поддержку для достижения победного результата.

Прогноз на матч Франция — Германия

Последние игры Франции показывают высокую результативность и способность доминировать на поле, что подтверждается уверенной победой во встрече с Гибралтаром (14:0) и хорошими результатами в матчах с Шотландией (4:1) и Нидерландами (2:1). Однако недавняя ничья с Грецией указывает на возможные проблемы в обороне, которые могут использовать гости.

Германия, напротив, переживает не лучшие времена, учитывая последние неудачи в играх с Австрией и Турцией. Хотя недавняя победа над США и ничья с Мексикой показывают, что немецкая команда не собирается сдаваться без боя и способна на внезапные вспышки мастерства.

Тем не менее статистика последних встреч между командами немного играет в пользу Франции, которая чаще показывала лучший результат. Ожидается, что хозяева поля воспользуются преимуществом своего стадиона и поддержкой болельщиков, чтобы взять верх в этой игре.

Учитывая все факторы, можно предположить, что матч завершится победой Франции с коэффициентом 1.80. Несмотря на то что Германия обладает достаточным потенциалом, чтобы забить гол и создать немало проблем для соперника, всё же стабильность и мощь атаки Франции, подкреплённые последними успехами, должны помочь ей одержать победу в этой домашней игре.

Прогноз на матч Дания — Швейцария

Последние матчи говорят о некотором преимуществе Дании, ведь она одержала победу над Казахстаном и Словенией, в то время как Швейцария не смогла победить в последних четырёх турах квалификации, сыграв вничью с Косовом, Израилем и Беларусью, а также уступив Румынии. При этом, конечно, обе команды характеризуются высокими тактическими навыками и дисциплиной. Однако Дания, играя на домашнем стадионе, будет иметь не только поддержку болельщиков, но и психологическое преимущество, которое часто играет ключевую роль в товарищеских матчах.

С учётом текущей формы команд и их предыдущих встреч, можно предполагать, что датчане смогут реализовать свои шансы более эффективно. Ключевыми фигурами в составе могут стать игроки, проявившие себя в последних матчах, в то время как Швейцария будет полагаться на свою надёжную защиту и контратаки. Вероятно, что матч получится довольно закрытым, с небольшим количеством забитых мячей, так как оборонительные линии обеих команд демонстрируют надёжную игру.

Учитывая все факторы, включая домашний стадион, текущую форму и статистику последних встреч, мы предполагаем, что победу одержит сборная Дании за 2.05. Этот прогноз опирается на более стабильные выступления датчан в последнее время по сравнению со сборной Швейцарии, которая показала неоднозначные результаты и может испытывать трудности в реализации моментов.

Экспресс на футбол 23 марта

Ставка 1: победа Англии в матче с Бразилией за 1.90.

Ставка 2: победа Франции во встрече с Германией за 1.80.

Ставка 3: победа Дании в игре с Швейцарией за 2.05.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.80 Х 2.05 = 7.20.