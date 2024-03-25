Германия — Нидерланды. Нагельсман модернизировал немецкую машину

Тренер нашёл общий язык с командой. Матч с Францией сблизил его с подопечными.

26 марта состоится товарищеский матч Германия — Нидерланды. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.98. Успех нидерландцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Нидерланды 26 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч Германия — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Германия — Нидерланды (26.03.2024)

Товарищеские матчи — это не всегда интересное и приятное глазу зрелище. Иногда болельщики остаются недовольны увиденным, но встреча между Германией и Нидерландами — точно не об этом. В составе этих сборных масса мастеров. В контрольных встречах они набирают форму к предстоящему розыгрышу чемпионата Европы.

Сборная-хозяйка Евро-2024 недавно победила в товарищеском матче Францию (2:0). Удивлять подопечные Юлиана Нагельсмана начали с первых после свистка главного арбитра секунд. Разыграв мяч с центрального круга, они соорудили неожиданную оригинальную атаку. Резко развернувшись, Тони Кроос точной передачей на Флориана Вирца отрезал добрую половину «трёхцветных».

20-летний полузащитник немного протащил мяч, а затем нанёс мощный дальний удар. У Бриса Самба не было никаких шансов. «Орлы» сыграли очень грамотно. Было понятно, что «синие» тут же ринутся сравнивать счёт. Бундестим опустилась в оборону, переждала бурю, а в начале второго тайма вновь провела быструю атаку и упрочила преимущество в счёте. Кай Хаверц забил с передачи Джамала Мусиалы.

Дальнейшие события не так интересны, хотя немцы могли забить и ещё, будь Самба менее надёжен. Самое важное — это то, что Нагельсман нашёл способ переиграть опытного Дидье Дешама, который привёл сборную Франции к победе на чемпионате мира в 2018 году. Такое под силу далеко не каждому, тем более у руля сборной Германии.

Бундестим традиционно является одним из главных претендентов на победу в крупных международных турнирах, но смена поколений далась ей тяжело. Флику не удалось построить конкурентоспособную команду. Вероятно, Нагельсман справится с этой задачей лучше.

Поначалу у Юлиана были трудности. Между ним и подопечными возникло недопонимание. На ноябрьских сборах «орлы» проиграли Турции (2:3) и Австрии (0:2). Встреча с Францией — совсем другое дело. Команда слушалась тренера и чётко выполняла установки.

Если немцы так же выступят в предстоящем матче, то у нидерландцев не будет никаких шансов. «Оранжевые» провели первую товарищескую игру на мартовских сборах на день раньше, чем бундестим. Дома они разгромили Шотландию, но впечатления от их выступления остались смешанные.

Нидерландцы точно не наиграли на 4:0. Они допустили много ошибок при выходе из обороны в атаку. «Тартановая армия» то и дело перехватывала мяч на чужой половине поля, но видимо давление трибун было слишком большим. Шотландцы перенервничали и упустили ряд голевых моментов.

По рисунку игры к Рональду Куману не впервые возникают вопросы. На групповом этапе квалификации к Евро-2024 его подопечные дважды уступили Франции (0:4 и 1:2), а также с разницей в один мяч победили Ирландию (2:1 и 1:0) и Грецию (1:0). Ещё нидерландцы провалили игру 2-го тура отбора с Гибралтаром (3:0).

«Оранжевые» нанесли целых 50 ударов по воротам соперника, но забили только три мяча. Такой результат для гибралтарцев сродни победе. С тех пор Куман улучшил некоторые компоненты, но общая картина осталась прежней. При Луи ван Гале национальная команда смотрелась куда опаснее.

Поставить на то, что сборная Германии победит Нидерланды, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Пока что делать глобальные выводы рано, но постепенно Нагельсман наводит в сборной порядок. Начинают проглядываться тренерская мысль и проявляться дисциплина, которой всегда славилась бундестим.

В предстоящем матче Юлиан может доказать, что качественная игра команды во встрече с Францией — это не случайность и плохой день соперника, а грамотно проделанная работа и правильный настрой. «Оранжевые» допускают много ошибок в обороне, так что эффект от правильной стратегии Нагельсмана может оказаться весьма зрелищным.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Нидерланды 26 марта 2024 года

Подготовка немцев к домашнему чемпионату Европы проходит верным курсом. Нагельсман модифицировал систему игры подопечных и нашёл лазейки для победы в игре с Францией. С Нидерландами у бундестим не должно возникнуть больших сложностей. У Кумана мало что получается. У «оранжевых» появляются трудности даже в матчах с аутсайдерами. Что уж говорить о встречах с сильными соперниками.

Ставка: победа Германии за 1.98.