Гнаться за Эрлингом Холандом бесполезно. Даже если ты Мохамед Салах

В чемпионате Англии много интриг. Одна из наиболее интересных завязана на гонке лучших бомбардиров лиги. Эксперты выделяют шесть фаворитов: Эрлинг Холанд (18 голов), Олли Уоткинс (16), Мохамед Салах и Доминик Соланке (по 15 забитых мячей) Сон Хын Мин (14), а также Букайо Сака (13).

Букайо Сака подвержен травмам

Пойдём от наименее вероятного. Поставить на победу форварда лондонского «Арсенала» в номинации можно в букмекерских конторах с коэффициентом 40.0. Забегая наперёд, отметим, что в списке претендентов на звание лучшего бомбардира АПЛ постоянно играющих на позиции вингера футболистов всего два — как раз Сака и Салах.

Забивать профильным вингерам, которым и является Сака, значительно труднее, чем центральным нападающим. Основным функционалом Букайо является создание моментов для сокомандников и помощь в развитии атак. По этой причине у него наименьшее количество голов среди конкурентов.

Недавно форвард «Арсенала» получил повреждение и пропустил товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией. Травмоустойчивость у Саки невысокая, а получает по ногам он частенько. И возвращается Букайо после травм, как правило, не в лучшем тонусе. В этом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ ему точно не стать.

Звезда «Борнмута» ещё поборется

Следующий на очереди Доминик Соланке. Его шансы на победу в бомбардирской гонке АПЛ оценили в 35.0. Нападающий выступает за «Борнмут», который располагается в середине турнирной таблицы первенства. Забивает он преимущественно аутсайдерам, и нечасто.

Чего-то сверхъестественного от Соланке ждать не стоит. Он стал первым футболистом в истории «Борнмута», получившим приз лучшему игроку месяца в АПЛ. На этом достижения Доминика заканчиваются. Он просто является качественным нападающим. Для того чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата, этого мало.

В «Тоттенхэме» идёт прогресс

Другое дело – Сон Хын Мин. Поставить на то, что по итогам сезона он станет лучшим бомбардиром АПЛ, можно с коэффициентом 20.0. Корейский звёздный нападающий, впрочем, как и весь «Тоттенхэм», воодушевлён. При Постекоглу он раскрылся с новой стороны и стал забивать значительно чаще.

Другое дело, что повлияли на результативность Сона травмы сокомандников. Ему долгое время приходилось замещать Ришарлисона на острие атаки. Вскоре бразилец оправится от повреждения, и кореец сместится на привычную позицию левого вингера. А там он уже не голеадор, а замечательный ассистент.

Унаи Эмери создаёт команду мечты

Пари на то, что Олли Уоткинс станет лучшим бомбардиром АПЛ, можно заключить с коэффициентом 9.00. Форвард «Астон Виллы» стал первым футболистом в топ-5 лигах, забившим 10 мячей и отдавшим столько же голевых передач. Его успешность напрямую связана с Унаи Эмери.

Благодаря испанскому специалисту клуб из середины турнирной таблицы поднялся в верхнюю часть и борется за выход в Лигу чемпионов. Проблема одна, но существенная. Команде не хватает ресурсов. Она показывает всё более блёклый футбол под занавес сезона, а также чаще теряет очки.

Салах порадует Клоппа

У «Ливерпуля», недавно вернувшего себе звание самого титулованного клуба АПЛ, такой проблемы нет. Его лучший бомбардир — не кто иной, как Мохамед Салах — недавно оправился от травмы и принял участие в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы проиграли, но радость от возвращения египтянина у многих фанатов перекрыла негативные ощущения.

Салах не первый год является одним из лучших футболистов в чемпионате Англии по системе «гол+пас». Если кто и способен навязать борьбу Эрлингу Холанду за звание лучшего бомбардира первенства, то это он. В 22 матчах текущего розыгрыша первенства египтянин забил 15 мячей и отдал девять голевых пасов. Поставить на то, что он станет лучшим бомбардиром АПЛ, можно за 9.00.

«Манчестер Сити» верит в своего лидера

У Эрлинга Холанда есть фора в два гола от ближайшего преследователя. Недавно нападающий опроверг информацию о том, что получил травму. Это самое главное. Эксперты предлагают сделать ставку на то, что норвежец станет лучшим бомбардиром АПЛ в этом сезоне, с коэффициентом 1.25.

Команда создаёт для Эрлинга огромное количество моментов. В этом розыгрыше его гораздо чаще подводит реализация, чем в минувшем. Но есть оговорка. Только недавно восстановился от повреждения Кевин Де Брёйне. В матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2) дуэт устроил незабываемое представление. Форвард оформил пента-трик. Четыре мяча он забил с передач бельгийского полузащитника.

Филигранные передачи Де Брёйне и завершение Холанда — это поистине адская смесь. Есть все основания полагать, что норвежец станет лучшим бомбардиром лиги во второй раз подряд. В прошлом сезоне он установил рекорд АПЛ, забив 35 мячей.

Ставка: Эрлинг Холанд станет лучшим бомбардиром АПЛ по итогам сезона-2023/2024 за 1.25.