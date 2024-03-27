UFC 300 собрал топовый кард боёв. Без Макгрегора, но c Царукяном и Гэтжи

Приходится считать дни до момента, когда начнётся юбилейный и долгожданный турнир UFC 300. Осталось немного – он состоится в ночь с 13 на 14 апреля. Организаторы во главе с Даной Уайтом попытались под завязку забить кард топовыми соперниками и поединками. По факту у них получилось, учитывая, насколько сильно последнее время лига страдает от нехватки настоящих «хайповых» бойцов, таких как Конор Макгрегор.

Многие выражают недовольство кардом, но будьте уверены, что впечатление от большинства поединков на UFC 300 будет незабываемым. Начиная с ранних прелимов, сталкиваются известные спортсмены, такие как Бобби Грим и Джим Миллер, Джессика Андраде и Марина Родригес. Теперь становится понятнее, насколько это крутой турнир? По данным официального сайта промоушена бои были распределены следующим образом:

Кард боёв UFC 300

Ранние прелимы:

Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт;

Бобби Грин – Джим Миллер;

Джессика Андраде – Марина Родригес;

Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано.

Прелимы:

Содик Юсуфф – Диего Лопес;

Холли Холм – Кайла Харрисон;

Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;

Иржи Прохазка – Александар Ракич.

Основной кард:

Бо Никал – Коди Брандейдж;

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;

Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;

Вэйли Чжан – Сяонань Янь;

Алекс Перейра – Джамал Хилл.

Главное разочарование UFC 300

Конечно, многие ожидали увидеть в главном поединке возвращение Джона Джонса или Конора Макгрегора, но никак не Перейру и Хилла. Именно это событие вызвало волну негодования и стало для болельщиков главным разочарованием. Как же так, ожидания были обмануты?

Главный бой вечера станет титульным. Тогда почему всем он не нравится? Всё очень просто. Алекс Перейра выиграл пояс в полутяжёлом весе в два поединка. Поднявшись в этот дивизион после поражения Адесанье, он победил возрастного Яна Блаховича, но раздельным решением судей. Затем бразилец получил титульник и нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде. Сам бой получился классным, но не слишком ли рано он его получил?

Его соперник Джамал Хилл вообще мало кому известен. Среди тех, кто толком не следит за UFC, а только его смотрит, почти нет тех, кто видел его поединки. Прошло больше года с того момента, как он выигрывал вакантный титул чемпиона промоушена в поединке с возрастным Гловером Тейшейрой. Затем он лечил травму и вот готов вновь вернуться в октагон. Много ли зрителей так жаждут увидеть его возвращение, кроме истинных поклонников?

Коэффициент на победу Перейры равен 1.66, а шансы Хилла оценили в 2.25. Также можно поставить на то, что бой завершится раньше третьего раунда, за 1.81. У этого поединка есть реальные шансы оправдать доверие организации. Поэтому не спешите его сбрасывать со счетов. В последних четырёх боях перед травмой Джамал побеждал, причём по два раза выиграл бонус за лучший бой вечера и выступление вечера. Если он нокаутирует Перейру – это потянет на главный поединок карда?

Ради этого ждут UFC 300

Из всего карда выделяются два поединка. В одном Гэтжи подерётся с Холлоуэем, а в другом Оливейра столкнётся с Царукяном. Очень громкие афиши, обещающие зрелище, интригу и настоящую рубку. Ещё нужно знать о том, что Джастин проведёт первую в истории промоушена защиту титула BMF, а поединок между Чарльзом и Арманом станет претендентским.

Бой между американцами просто не может быть скучным. Оба предпочитают ударную технику. Гэтжи с самого начала своего появления в UFC говорил, что не любит бороться, потому что теряет много сил. Ему проще завершить поединок досрочно и подарить болельщикам зрелище, чем нудно набирать очки. Плюс у Джастина почти не пустеет бензобак.

Макс Холлоуэй тоже дерётся в стойке, и у него очень крепкая голова. Выдержке этого спортсмена многие позавидуют. По количеству нанесённых ударов он вывел UFC на новый уровень. Например, по Келвину Каттару Благословлённый попал 447 раз.

Несмотря на это, эксперты отдают предпочтение Гэтжи и предлагают поставить на его победу за 1.38. Шансы Холлоуэя оценили в 3.01.

Будет ещё одна попытка Оливейры?

Подраться за чемпионский пояс лёгкого дивизиона шанс получит один из победителей пары Оливейра – Царукян. Бразилец давно завладел любовью болельщиков, но вот эксперты к нему постоянно относятся с недооценкой. Чарльз обладает отличной ударной техникой, у него есть выносливость и классная борьба. Такая универсальность помогла Бронксу выиграть чемпионский титул и победить немало топовых соперников.

Среди них были Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи и Бенеил Дариуш. Уступил бразилец только Исламу Махачеву, утратив свой пояс чемпиона. Несмотря на это, эксперты оценили его шансы в бою с Царукяном коэффициентом 2.87. Выглядит это весьма странно.

Нет сомнений, что Арман очень сильный боец, но за его плечами не было реально крутых вызовов. Да, он дрался с Махачевым, но в 2019 году, и проиграл. Можно ещё выделить его последний поединок с Бенеилом Дариушем, в котором он одержал победу. На этом список знакомых имён для базового фаната UFC заканчивается.

Армянский боец тоже разносторонний. Он хорошо владеет навыками борьбы и очень крут в ударной технике. Недаром его назвали прорывом года в 2021-м. Он мечтает взять реванш у Ислама Махачева. Но для начала будет интересно посмотреть на него в первой, по-настоящему конкурентной схватке. Коэффициент на его победу равен 1.43. Наверняка подобный выбор обижает Оливейру.

UFC 300 оправдает лучшие ожидания!

Как минимум три приведённых поединка имеют высокие шансы стать запоминающимися. Но не только они. Например, Алджаймейн Стерлинг, отобравший пояс у Петра Яна, поднимется в полулёгкий вес и дебютирует в бою с Келвином Каттаром. Он фаворит, по мнению экспертов. Поставить на победу экс-чемпиона в легчайшем весе можно за 1.73.

Экс-чемпион в полутяжёлом дивизионе Иржи Прохазка подерётся с сербским спортсменом Александаром Ракичем. Действительно равный поединок, от которого уже хочется ждать нокаута. Ставки на победу чеха принимают за 1.99, а шансы серба оценили в 1.83.

Выбор Бо Никала в основной кард, по данным официального источника, многим может показаться странным. В мае 2023 года он только дебютировал в промоушене, но UFC делает на него огромные ставки. Да и соперник – Коди Брандейдж ничем особенным не выделяется. Дана Уайт ищет кого-то, кто может раскручивать лигу также, как Конор Макгрегор. Этот парень способен на такое. Он сразу же бросил вызов Чимаеву, как только выиграл в претендентской серии.

Схватка с Коди – просто ещё одна победа в копилку. Коэффициент на успех Бо Никала ничтожно мал – 1.04. Шансы Брандейджа оценили в 9.70.